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Україна запросила Меркель на саміт "Кримської платформи", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна запросила Меркель на саміт

Україна запросила канцлера Німеччини Ангелу Меркель на саміт "Кримської платформи" 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний Німеччині за те, що ця ініціатива підтримується, і що підтримана ідея проведення саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Україні. Ми очікуватимемо канцлера Німеччини на цьому заході, їй відправлено запрошення. Ми вважаємо, що Крим - це питання, яке заслуговує найвищої уваги, тому що Німеччина завжди послідовно виступала на захист міжнародного права і прав людини, а важко собі наразі уявити в Європі місце, де міжнародне право і права людини порушуються гірше, ніж коли-небудь після завершення Другої світової війни", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні в середу.

У свою чергу Маас зазначив, що Крим не зникає з порядку денного.

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"Це видно вже з того, що я як голова ради міністрів у Раді Європи ще раз наголосив і назвав анексію Криму такою, що суперечить міжнародному праву. Це не зміниться. Позиція наша залишається, ми підтримуємо українську ініціативу створити "Кримську платформу", - додав він.

Глава МЗС запевнив, що Німеччина також підтримує проведення саміту "Кримської платформи", який запланований в Україні.
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Топ коментарі
+7
Ким Чен Ыра не забыли? Марсиан?
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09.06.2021 19:45
+5
Подставили бабку...
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09.06.2021 19:45
+5
Ага, она уже акций Газпрома небось взяла, на пенсию собралась. А тут такая подстава или бабки возвращать или оккупацию признавать 😉
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09.06.2021 19:48
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Ким Чен Ыра не забыли? Марсиан?
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09.06.2021 19:45 Відповісти
Подставили бабку...
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09.06.2021 19:45 Відповісти
Ага, она уже акций Газпрома небось взяла, на пенсию собралась. А тут такая подстава или бабки возвращать или оккупацию признавать 😉
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09.06.2021 19:48 Відповісти
Засцыт, ибо хочет с ****** диалоги искать
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09.06.2021 19:48 Відповісти
вона вже нічого не хоче. через пару місяців її не буде на посаді.
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09.06.2021 19:52 Відповісти
Ну, а она шо? Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1558
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09.06.2021 19:49 Відповісти
Та нічого... як завжди відпетляє...
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09.06.2021 19:51 Відповісти
як Гончаренку на питання відповідала чи "путін вбивця"
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09.06.2021 19:53 Відповісти
Да никто,шмокодявка голая в молодости,ссылку на фото не даю,ищи сами )))
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09.06.2021 20:01 Відповісти
Фрау Риббентроп занята, СП-2 достраивает!
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09.06.2021 19:56 Відповісти
Лукашенку обязательно пригласи, кулёба.
Результат будет тот же, а мороки - меньше!
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09.06.2021 20:05 Відповісти
Представляю вой на мокшанских болотах если бы на саммит Крымской платформы приехали главы государств или хотя бы вторые лица США, Канады, Великобритании, Франции, Германии в идеале и Италии. Ну и еще Польши, Турции, Румынии, трех прибалтийских государств..... ну и других по возможности конечно.
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09.06.2021 20:22 Відповісти
Зачем приглашать явных союзников *****?
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09.06.2021 20:25 Відповісти
У ***** немає союзників окрім Біларусі та Ірану с Зімбабве
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09.06.2021 21:19 Відповісти
Хіба що онлайн і під гідазепамом...))
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09.06.2021 20:46 Відповісти
для того,что бы начать конфликт ,войну ,отрезать часть суверенной территории ,заморозить военный конфликт по указанию оккупанта Украины , в любой из постсоветских республик нужно обязательное участие в этом деле, немецко- французских расейских подельников
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09.06.2021 20:48 Відповісти
Мальчик (Кулеба) даже не понимает насколько он мальчик--бедного оторвали от песочницы, стал заниматься политикой..))
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09.06.2021 21:00 Відповісти
 
 