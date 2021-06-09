Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы", - Кулеба
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Украина пригласила канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит "Крымской платформы" 23 августа 2021 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я благодарен Германии за то, что эта инициатива поддерживается, и что поддержана идея проведения саммита "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Украине. Мы будем ждать канцлера Германии на этом мероприятии, ей отправлено приглашение. Мы считаем, что Крым - это вопрос, который заслуживает наивысшего внимания, потому что Германия всегда последовательно выступала в защиту международного права и прав человека, а трудно себе сейчас представить в Европе место, где международное право и права человека нарушаются хуже, чем когда-нибудь после завершения Второй мировой войны", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине в среду.
В свою очередь Маас отметил, что Крым не исчезает из повестки дня.
"Это видно уже из того, что я, как глава совета министров в Совете Европы еще раз подчеркнул и назвал аннексию Крыма такой, что противоречит международному праву. Это не изменится. Позиция наша остается, мы поддерживаем украинскую инициативу создать "Крымскую платформу", - добавил он.
Глава МИД заверил, что Германия также поддерживает проведения саммита "Крымской платформы", который запланирован в Украине.
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