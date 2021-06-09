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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина пригласила Меркель на саммит

Украина пригласила канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит "Крымской платформы" 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я благодарен Германии за то, что эта инициатива поддерживается, и что поддержана идея проведения саммита "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Украине. Мы будем ждать канцлера Германии на этом мероприятии, ей отправлено приглашение. Мы считаем, что Крым - это вопрос, который заслуживает наивысшего внимания, потому что Германия всегда последовательно выступала в защиту международного права и прав человека, а трудно себе сейчас представить в Европе место, где международное право и права человека нарушаются хуже, чем когда-нибудь после завершения Второй мировой войны", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине в среду.

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В свою очередь Маас отметил, что Крым не исчезает из повестки дня.

"Это видно уже из того, что я, как глава совета министров в Совете Европы еще раз подчеркнул и назвал аннексию Крыма такой, что противоречит международному праву. Это не изменится. Позиция наша остается, мы поддерживаем украинскую инициативу создать "Крымскую платформу", - добавил он.

Также читайте: Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель, - МИД

Глава МИД заверил, что Германия также поддерживает проведения саммита "Крымской платформы", который запланирован в Украине.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Ким Чен Ыра не забыли? Марсиан?
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09.06.2021 19:45
+5
Подставили бабку...
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09.06.2021 19:45
+5
Ага, она уже акций Газпрома небось взяла, на пенсию собралась. А тут такая подстава или бабки возвращать или оккупацию признавать 😉
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09.06.2021 19:48
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Ким Чен Ыра не забыли? Марсиан?
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09.06.2021 19:45 Ответить
Подставили бабку...
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09.06.2021 19:45 Ответить
Ага, она уже акций Газпрома небось взяла, на пенсию собралась. А тут такая подстава или бабки возвращать или оккупацию признавать 😉
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09.06.2021 19:48 Ответить
Засцыт, ибо хочет с ****** диалоги искать
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09.06.2021 19:48 Ответить
вона вже нічого не хоче. через пару місяців її не буде на посаді.
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09.06.2021 19:52 Ответить
Ну, а она шо? Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1558
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09.06.2021 19:49 Ответить
Та нічого... як завжди відпетляє...
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09.06.2021 19:51 Ответить
як Гончаренку на питання відповідала чи "путін вбивця"
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09.06.2021 19:53 Ответить
Да никто,шмокодявка голая в молодости,ссылку на фото не даю,ищи сами )))
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09.06.2021 20:01 Ответить
Фрау Риббентроп занята, СП-2 достраивает!
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09.06.2021 19:56 Ответить
Лукашенку обязательно пригласи, кулёба.
Результат будет тот же, а мороки - меньше!
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09.06.2021 20:05 Ответить
Представляю вой на мокшанских болотах если бы на саммит Крымской платформы приехали главы государств или хотя бы вторые лица США, Канады, Великобритании, Франции, Германии в идеале и Италии. Ну и еще Польши, Турции, Румынии, трех прибалтийских государств..... ну и других по возможности конечно.
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09.06.2021 20:22 Ответить
Зачем приглашать явных союзников *****?
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09.06.2021 20:25 Ответить
У ***** немає союзників окрім Біларусі та Ірану с Зімбабве
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09.06.2021 21:19 Ответить
Хіба що онлайн і під гідазепамом...))
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09.06.2021 20:46 Ответить
для того,что бы начать конфликт ,войну ,отрезать часть суверенной территории ,заморозить военный конфликт по указанию оккупанта Украины , в любой из постсоветских республик нужно обязательное участие в этом деле, немецко- французских расейских подельников
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09.06.2021 20:48 Ответить
Мальчик (Кулеба) даже не понимает насколько он мальчик--бедного оторвали от песочницы, стал заниматься политикой..))
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09.06.2021 21:00 Ответить
 
 