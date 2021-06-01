Меркель и Макрон настаивают на важности Нормандского формата

Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 31 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

"Я думаю, что Нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никоим образом не соответствует нашим стандартам", - сказала она. Немецкий канцлер добавила, что Нормандский формат должен продолжать работать, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса происходит очень трудно.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон также считает, что нужно продолжать искать решение урегулирования на Востоке Украины через Нормандский формат.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно ... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому вопросу, чем Нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - подчеркнул он.

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По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "нужны решимость и систематическая работа".

Напомним, последний саммит в Нормандском формате состоялся в Париже в декабре 2019 года. Было запланировано, что следующий саммит пройдет весной 2020 года, однако он в течение года так и не состоялся. Киев надеется, что саммит в Нормандском формате состоится в этом году, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.