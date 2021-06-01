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Новини Політика України
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Меркель і Макрон наполягають на важливості Нормандського формату

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель і Макрон наполягають на важливості Нормандського формату

Нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, незважаючи на те, що домовленості, на основі яких ідуть переговори, називаються "мінськими".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 31 травня, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам", - сказала вона. Німецька канцлерка додала, що "нормандський формат" має працювати надалі, попри те, що прогрес у межах цього переговорного процесу відбувається дуже важко.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон також вважає, що потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України через "нормандський формат".

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"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - наголосив він.

За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість та систематична робота".

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні 2020 року, однак він упродовж року так і не відбувся. Київ сподівається, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться цього року, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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Кстати, Анжела еще молодуха, на два года младше за бабусю Макрона Меркель и Макрон настаивают на важности Нормандского формата - Цензор.НЕТ 3837
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01.06.2021 10:06 Відповісти
Никогда не понимал , каким боком мокрель и лягушатник к ситуации на Донбассе . Ничего не решают , не делают и сделать не хотят .
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01.06.2021 10:10 Відповісти
лидеры которые толком ничего сделать с куйлом не могут, только торговать и договариваться.....
формат который доказал свою импотентность нужно закрывать или приглашать более действенных партнёров.....
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01.06.2021 10:12 Відповісти
У меня вопрос к Анжелике и Эммануэль: "А в чем заключается прогресс нормандского формата? В очередном выражении озабоченности? В строительстве Северного потока-2, в отказе Украине в поставках оборонительного вооружения, которое они продают всему миру?
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01.06.2021 10:13 Відповісти
Сергей Томенко Ты думаешь Донбасс сильно ранит сердца французов с немцами? Там есть их соотечественники, экономические интересы? Не они создали ту ситуацию, чего им заморачиваться?
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01.06.2021 10:28 Відповісти
В чем важность , если Ангелина и Эммануэль не сделали ничего в его рамках?
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01.06.2021 12:01 Відповісти
 
 