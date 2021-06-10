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Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас

Росія є стороною конфлікту на Донбасі і має використовувати свій вплив для його завершення.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що нам необхідно в "нормандському форматі". Ми хочемо мати відчутний прогрес, нарешті, що стосується безпеки, гуманітарних тем, розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими ув'язненими, а також що стосується імплементації формули Штайнмайєра. Нам необхідна політична воля в таких важливих питаннях, як стабілізація режиму тиші.

Для цього, перш за все, Москва повинна використовувати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною у цьому конфлікті, і в нас є очікування щодо позиції Москви", - сказав Маас на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що на даний момент прогрес є незадовільним, незалежно від того, які рішення і події відбувалися в минулому.

Читайте також: Німеччина домовляється про зустріч глав МЗС у "нормандському форматі", - Маас
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Топ коментарі
+26
_Сторона... На 8 - восьмом! - году подлецы приблизились к тому чтобы признать факты и назвать вещи своими именами. Ну и не сторона, а единственная причина по которой война началась, и единственная причина по которой продолжается!
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09.06.2021 19:50
+19
Не просто " сторона" Она инициатор, и агрессор. А это как говорится уже большая разница.
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09.06.2021 20:18
+15
Ты там поосторожней, Маас, а то в грязьпром на прокорм не возьмут! Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 7253
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09.06.2021 19:52
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фіга собі... Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 5916

щось у лісі здохло.
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09.06.2021 19:49 Відповісти
Он этого не говорил)
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09.06.2021 20:06 Відповісти
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у "нормандському форматі".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.
"Коли ми з міністром Ле Дріаном подзвонили панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустріч в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.
Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.
"Ми можемо розширити можливості якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.
Кулеба у свою чергу заявив, що жодні міжнародні норми не забороняють Україні купувати озброєння.
"Я щиро сподіваюся, що ніхто ніколи не пожалкує, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати. Ми за мирне врегулювання, за політичне врегулювання і підтримка Німеччини в цьому є фундаментальною", - сказав він.
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09.06.2021 23:31 Відповісти
_Сторона... На 8 - восьмом! - году подлецы приблизились к тому чтобы признать факты и назвать вещи своими именами. Ну и не сторона, а единственная причина по которой война началась, и единственная причина по которой продолжается!
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09.06.2021 19:50 Відповісти
но еті ждут - нє дождутся масковскіх максімальних цен




Hellis

@13Hellis_13


А вот это сюрприз для Украины на уровне подрыва на мине...
Кабмин утвердил финансовый план для "Нафтогаз", не внеся в него летних закупок (самые низкие цены) газа в хранилища.
Почему? Потому что денежный резерв выведен на дерибан "большой стройки"
Зимой будем просить газ у Москвы?

Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 1067
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09.06.2021 20:22 Відповісти
соберём всех бубочек и продадим их в рабство афгану окучивать маковые грядки или сразу
на пергамен.....
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10.06.2021 12:03 Відповісти
Ты там поосторожней, Маас, а то в грязьпром на прокорм не возьмут! Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 7253
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09.06.2021 19:52 Відповісти
"Уявіть, якби я сказав про це Лаврову": Глава МЗС Німеччини висловився про зброю для України.

І шо ж ти тепер скажеш лаврову?
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09.06.2021 20:06 Відповісти
поэтому вы пид@ры достраиваете СП-2? Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 8033
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09.06.2021 19:54 Відповісти
А інші пид@ры імпортують електро із Росіі та Беларусі !!!)))
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09.06.2021 20:02 Відповісти
ну це не до мене! це до тих 73% шанувальників віртуоза-піаніста, який ще й "нєлох"!
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09.06.2021 20:06 Відповісти
Нужно Германии напомнить, что СЕЙЧАС они ведут себя ТАК же как вело себя СССР с немцами в 39-40 году ! покрывали друг друга !
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09.06.2021 19:55 Відповісти
Сами пока никто не оккупируют... но аппетиты могут появится позже...
Они не любят таких тем... Нужно давить им ЭТИМ на их больной мозоль !!!!
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09.06.2021 19:56 Відповісти
Чуєш Слой Гном, а ти знаєш як німецькою буде злий? Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 9541 böse
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09.06.2021 20:01 Відповісти
Если раша виновата и оккупировала часть Украины, то почему Украина должна платить пенсии на ту сторону...? С наших налогов, без их вложения в ПФ? Что здесь не так? Какая сторона? И как нам требовать от ЕС иСША поддержки , если сами прогибаемся перед рф?
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09.06.2021 22:56 Відповісти
А чего ты мня спрашиваешь ? Я лично считаю, что мы им ничего не должны !
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09.06.2021 23:20 Відповісти
фрицам нема веры...филиал ватостана.
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09.06.2021 19:56 Відповісти
ошибаетесь батенька на этот раз наоборот - кагабэ филиал штази......
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10.06.2021 12:06 Відповісти
"Сторона"должна повлиять !?? Сама на себя что ли ? А как ? Лишить себя сладкого ?
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09.06.2021 19:57 Відповісти
Да это подлецы продолжают перед людоедами лакействовать.
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09.06.2021 20:11 Відповісти
Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна !!!))))
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09.06.2021 20:00 Відповісти
скорее отчмокает у пьяного ежика московит, чем дичь болотная Украину возьмет..)))
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09.06.2021 21:31 Відповісти
Или фрау Меркель перестала бояться тупина (вполне возможно что у бывшего КГБешника есть компромат из ее комсомольского прошлого), или правящая верхушка Германии решила открестится от такого канцлера.
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09.06.2021 20:04 Відповісти
У той консервы, пятнадцать (!) лет сидевшей канцлером, просто срок выходит.
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09.06.2021 20:12 Відповісти
Росиия - сторона конфликта, но оружия мы вам не дадим.
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09.06.2021 20:19 Відповісти
Нельзя союзника подставлять.))
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09.06.2021 20:28 Відповісти
Потому что Зеле надо поменьше в глазик тупина заглядывать и хамить партнерам на международной арене. Рыги рулят в ОПе, патриотов по судам таскают, "надо просто престать стрелять", вакцинация профукана, распил бюджета галопирует, гособоронзаказ провален. О каком оружии Вы говорите?
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09.06.2021 20:43 Відповісти
Я це про яку зброю ,про ту що порохом на складах припадає!!!)))
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09.06.2021 21:07 Відповісти
А что по этому поводу записано в "Минских" соглашениях? Ой, величайший гетьман, дипломат и кондитер видимой части вселенной об этом не подумал.
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09.06.2021 20:12 Відповісти
До Германии дошло только на 7 год войны. Сев.Поток-2 все равно запустят.
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09.06.2021 20:12 Відповісти
1 - 14-й
2 - 15-й
3 - 16-й
4 - 17-й
5 - 18-й
6 - 19-й
7 - 20-й
8 - мы тут
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09.06.2021 21:48 Відповісти
План Мааса-Дмитриева. Россия уходит из Донбасса, Украина признает автономию ОРДЛО. Украина возобновляет "гуманитарные поставки воды" в Крым.
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09.06.2021 20:15 Відповісти
Не просто " сторона" Она инициатор, и агрессор. А это как говорится уже большая разница.
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09.06.2021 20:18 Відповісти
Почему ни П , ни Зе не повели себя с рф как с агрессором, а торгуют, путешествуют, пускают кацаповтв Украину, платить собрались пенсии в ордло?
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09.06.2021 22:59 Відповісти
А Лондон из зэ кэпител оф Грейт британ, кэпы хреновы
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09.06.2021 20:20 Відповісти
Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 498
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09.06.2021 20:30 Відповісти
Наверное выбросили с газового "на потоке" ,или это новая словесная форма-- "озабочены"..
"Россия - сторона конфликта на Донбассе"--данные разведки от Мааса...))
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09.06.2021 21:08 Відповісти
Прозрели на 8-м году войньі?
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10.06.2021 08:55 Відповісти
Капитан Очевидность. А еще Земля круглая.
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10.06.2021 10:46 Відповісти
навіщо краіна, що має можливість випускати танки та ракети клянчить по світу зброю?
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10.06.2021 11:59 Відповісти
это да только нас все папередники в такие долги загнали шо мы теперь в оперативном окружении- с востока штыки с запада долги с процентами.....
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10.06.2021 12:10 Відповісти
 
 