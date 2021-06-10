Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас
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Росія є стороною конфлікту на Донбасі і має використовувати свій вплив для його завершення.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що нам необхідно в "нормандському форматі". Ми хочемо мати відчутний прогрес, нарешті, що стосується безпеки, гуманітарних тем, розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими ув'язненими, а також що стосується імплементації формули Штайнмайєра. Нам необхідна політична воля в таких важливих питаннях, як стабілізація режиму тиші.
Для цього, перш за все, Москва повинна використовувати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною у цьому конфлікті, і в нас є очікування щодо позиції Москви", - сказав Маас на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.
Глава МЗС Німеччини підкреслив, що на даний момент прогрес є незадовільним, незалежно від того, які рішення і події відбувалися в минулому.
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щось у лісі здохло.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.
"Коли ми з міністром Ле Дріаном подзвонили панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустріч в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.
Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.
"Ми можемо розширити можливості якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.
Кулеба у свою чергу заявив, що жодні міжнародні норми не забороняють Україні купувати озброєння.
"Я щиро сподіваюся, що ніхто ніколи не пожалкує, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати. Ми за мирне врегулювання, за політичне врегулювання і підтримка Німеччини в цьому є фундаментальною", - сказав він.
Hellis
@13Hellis_13
А вот это сюрприз для Украины на уровне подрыва на мине...
Кабмин утвердил финансовый план для "Нафтогаз", не внеся в него летних закупок (самые низкие цены) газа в хранилища.
Почему? Потому что денежный резерв выведен на дерибан "большой стройки"
Зимой будем просить газ у Москвы?
на пергамен.....
І шо ж ти тепер скажеш лаврову?
Они не любят таких тем... Нужно давить им ЭТИМ на их больной мозоль !!!!
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"Россия - сторона конфликта на Донбассе"--данные разведки от Мааса...))