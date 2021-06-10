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Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас

Россия является стороной конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нам необходим в "Нормандском формате". Мы хотим иметь ощутимый прогресс, наконец, что касается безопасности, гуманитарных тем, разведения войск, разминирования, обмена политическими и другими заключенными, а также что касается имплементации формулы Штайнмайера. Нам необходима политическая воля в таких важных вопросах, как стабилизация режима тишины.

Для этого, прежде всего, Москва должна использовать свое влияние в восточной Украине. Москва является стороной в этом конфликте, и у нас есть ожидания относительно позиции Москвы", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.

Также читайте: Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут

Глава МИД Германии подчеркнул, что на данный момент прогресс является неудовлетворительным, независимо от того, какие решения и события происходили в прошлом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
_Сторона... На 8 - восьмом! - году подлецы приблизились к тому чтобы признать факты и назвать вещи своими именами. Ну и не сторона, а единственная причина по которой война началась, и единственная причина по которой продолжается!
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09.06.2021 19:50
+19
Не просто " сторона" Она инициатор, и агрессор. А это как говорится уже большая разница.
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09.06.2021 20:18
+15
Ты там поосторожней, Маас, а то в грязьпром на прокорм не возьмут! Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 7253
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09.06.2021 19:52
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фіга собі... Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 5916

щось у лісі здохло.
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09.06.2021 19:49 Ответить
Он этого не говорил)
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09.06.2021 20:06 Ответить
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у "нормандському форматі".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.
"Коли ми з міністром Ле Дріаном подзвонили панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустріч в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.
Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.
"Ми можемо розширити можливості якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.
Кулеба у свою чергу заявив, що жодні міжнародні норми не забороняють Україні купувати озброєння.
"Я щиро сподіваюся, що ніхто ніколи не пожалкує, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати. Ми за мирне врегулювання, за політичне врегулювання і підтримка Німеччини в цьому є фундаментальною", - сказав він.
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09.06.2021 23:31 Ответить
_Сторона... На 8 - восьмом! - году подлецы приблизились к тому чтобы признать факты и назвать вещи своими именами. Ну и не сторона, а единственная причина по которой война началась, и единственная причина по которой продолжается!
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09.06.2021 19:50 Ответить
но еті ждут - нє дождутся масковскіх максімальних цен




Hellis

@13Hellis_13


А вот это сюрприз для Украины на уровне подрыва на мине...
Кабмин утвердил финансовый план для "Нафтогаз", не внеся в него летних закупок (самые низкие цены) газа в хранилища.
Почему? Потому что денежный резерв выведен на дерибан "большой стройки"
Зимой будем просить газ у Москвы?

Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 1067
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09.06.2021 20:22 Ответить
соберём всех бубочек и продадим их в рабство афгану окучивать маковые грядки или сразу
на пергамен.....
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10.06.2021 12:03 Ответить
Ты там поосторожней, Маас, а то в грязьпром на прокорм не возьмут! Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 7253
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09.06.2021 19:52 Ответить
"Уявіть, якби я сказав про це Лаврову": Глава МЗС Німеччини висловився про зброю для України.

І шо ж ти тепер скажеш лаврову?
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09.06.2021 20:06 Ответить
поэтому вы пид@ры достраиваете СП-2? Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 8033
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09.06.2021 19:54 Ответить
А інші пид@ры імпортують електро із Росіі та Беларусі !!!)))
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09.06.2021 20:02 Ответить
ну це не до мене! це до тих 73% шанувальників віртуоза-піаніста, який ще й "нєлох"!
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09.06.2021 20:06 Ответить
Нужно Германии напомнить, что СЕЙЧАС они ведут себя ТАК же как вело себя СССР с немцами в 39-40 году ! покрывали друг друга !
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09.06.2021 19:55 Ответить
Сами пока никто не оккупируют... но аппетиты могут появится позже...
Они не любят таких тем... Нужно давить им ЭТИМ на их больной мозоль !!!!
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09.06.2021 19:56 Ответить
Чуєш Слой Гном, а ти знаєш як німецькою буде злий? Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 9541 böse
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09.06.2021 20:01 Ответить
Если раша виновата и оккупировала часть Украины, то почему Украина должна платить пенсии на ту сторону...? С наших налогов, без их вложения в ПФ? Что здесь не так? Какая сторона? И как нам требовать от ЕС иСША поддержки , если сами прогибаемся перед рф?
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09.06.2021 22:56 Ответить
А чего ты мня спрашиваешь ? Я лично считаю, что мы им ничего не должны !
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09.06.2021 23:20 Ответить
фрицам нема веры...филиал ватостана.
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09.06.2021 19:56 Ответить
ошибаетесь батенька на этот раз наоборот - кагабэ филиал штази......
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10.06.2021 12:06 Ответить
"Сторона"должна повлиять !?? Сама на себя что ли ? А как ? Лишить себя сладкого ?
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09.06.2021 19:57 Ответить
Да это подлецы продолжают перед людоедами лакействовать.
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09.06.2021 20:11 Ответить
Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна !!!))))
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09.06.2021 20:00 Ответить
скорее отчмокает у пьяного ежика московит, чем дичь болотная Украину возьмет..)))
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09.06.2021 21:31 Ответить
Или фрау Меркель перестала бояться тупина (вполне возможно что у бывшего КГБешника есть компромат из ее комсомольского прошлого), или правящая верхушка Германии решила открестится от такого канцлера.
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09.06.2021 20:04 Ответить
У той консервы, пятнадцать (!) лет сидевшей канцлером, просто срок выходит.
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09.06.2021 20:12 Ответить
Росиия - сторона конфликта, но оружия мы вам не дадим.
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09.06.2021 20:19 Ответить
Нельзя союзника подставлять.))
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09.06.2021 20:28 Ответить
Потому что Зеле надо поменьше в глазик тупина заглядывать и хамить партнерам на международной арене. Рыги рулят в ОПе, патриотов по судам таскают, "надо просто престать стрелять", вакцинация профукана, распил бюджета галопирует, гособоронзаказ провален. О каком оружии Вы говорите?
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09.06.2021 20:43 Ответить
Я це про яку зброю ,про ту що порохом на складах припадає!!!)))
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09.06.2021 21:07 Ответить
А что по этому поводу записано в "Минских" соглашениях? Ой, величайший гетьман, дипломат и кондитер видимой части вселенной об этом не подумал.
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09.06.2021 20:12 Ответить
До Германии дошло только на 7 год войны. Сев.Поток-2 все равно запустят.
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09.06.2021 20:12 Ответить
1 - 14-й
2 - 15-й
3 - 16-й
4 - 17-й
5 - 18-й
6 - 19-й
7 - 20-й
8 - мы тут
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09.06.2021 21:48 Ответить
План Мааса-Дмитриева. Россия уходит из Донбасса, Украина признает автономию ОРДЛО. Украина возобновляет "гуманитарные поставки воды" в Крым.
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09.06.2021 20:15 Ответить
Не просто " сторона" Она инициатор, и агрессор. А это как говорится уже большая разница.
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09.06.2021 20:18 Ответить
Почему ни П , ни Зе не повели себя с рф как с агрессором, а торгуют, путешествуют, пускают кацаповтв Украину, платить собрались пенсии в ордло?
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09.06.2021 22:59 Ответить
А Лондон из зэ кэпител оф Грейт британ, кэпы хреновы
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09.06.2021 20:20 Ответить
Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 498
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09.06.2021 20:30 Ответить
Наверное выбросили с газового "на потоке" ,или это новая словесная форма-- "озабочены"..
"Россия - сторона конфликта на Донбассе"--данные разведки от Мааса...))
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09.06.2021 21:08 Ответить
Прозрели на 8-м году войньі?
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10.06.2021 08:55 Ответить
Капитан Очевидность. А еще Земля круглая.
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10.06.2021 10:46 Ответить
навіщо краіна, що має можливість випускати танки та ракети клянчить по світу зброю?
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10.06.2021 11:59 Ответить
это да только нас все папередники в такие долги загнали шо мы теперь в оперативном окружении- с востока штыки с запада долги с процентами.....
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10.06.2021 12:10 Ответить
 
 