Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас
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Россия является стороной конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нам необходим в "Нормандском формате". Мы хотим иметь ощутимый прогресс, наконец, что касается безопасности, гуманитарных тем, разведения войск, разминирования, обмена политическими и другими заключенными, а также что касается имплементации формулы Штайнмайера. Нам необходима политическая воля в таких важных вопросах, как стабилизация режима тишины.
Для этого, прежде всего, Москва должна использовать свое влияние в восточной Украине. Москва является стороной в этом конфликте, и у нас есть ожидания относительно позиции Москвы", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.
Глава МИД Германии подчеркнул, что на данный момент прогресс является неудовлетворительным, независимо от того, какие решения и события происходили в прошлом.
Пожалуйста, подождите...
щось у лісі здохло.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.
"Коли ми з міністром Ле Дріаном подзвонили панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустріч в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.
Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.
"Ми можемо розширити можливості якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.
Кулеба у свою чергу заявив, що жодні міжнародні норми не забороняють Україні купувати озброєння.
"Я щиро сподіваюся, що ніхто ніколи не пожалкує, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати. Ми за мирне врегулювання, за політичне врегулювання і підтримка Німеччини в цьому є фундаментальною", - сказав він.
Hellis
@13Hellis_13
А вот это сюрприз для Украины на уровне подрыва на мине...
Кабмин утвердил финансовый план для "Нафтогаз", не внеся в него летних закупок (самые низкие цены) газа в хранилища.
Почему? Потому что денежный резерв выведен на дерибан "большой стройки"
Зимой будем просить газ у Москвы?
на пергамен.....
І шо ж ти тепер скажеш лаврову?
Они не любят таких тем... Нужно давить им ЭТИМ на их больной мозоль !!!!
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8 - мы тут
"Россия - сторона конфликта на Донбассе"--данные разведки от Мааса...))