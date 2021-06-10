Понад 8 тисяч воїнів ОС завершили вакцинацію проти коронавірусу, - пресцентр

У районі проведення ООС триває планова вакцинація військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Від початку кампанії друге щеплення отримали вже понад 8000 українських захисників, 638 з них — військові медики. Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca та CoronaVac. Пункти щеплень розгорнуто у мобільних військових шпиталях, куди прибувають військовослужбовці з підрозділів ООС для проходження процедури. Аби не завадити виконанню бойових завдань та не створювати навантаження на медичні заклади, командування частин заздалегідь узгоджує графік проведення вакцинацій особового складу", - йдеться в повідомленні.

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"За свідченням медиків, наразі спостерігається тенденція зростання довіри військових до проведення щеплень від COVID-19. Так, лише минулої доби провакцинувалися понад 1500 військовослужбовців. Серед них понад 300 осіб отримали першу дозу, решта - другу дозу вакцини", - додали в штабі ОС.