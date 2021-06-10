Депутата Сейму Латвії Адамсонса підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Сейм Латвії схвалив прохання прокуратури видати депутата "Згоди" Яніса Адамсонса для обшуків і взяття під варту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Delfi".

За даними видання, прокуратура підозрює Адамсонса в шпигунстві на користь Росії. Правоохоронні органи попросили у Сейму дозвіл провести обшуки вдома та на робочому місці депутата, затримати і застосувати до Адамсонса запобіжний захід у вигляді позбавлення волі.

У документах Служби державної безпеки Латвії йдеться про 43 епізоди шпигунства. За версією слідства, політик останні чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон.

Голова Комісії Сейму з національної безпеки Маріс Кучінскіс (СЗК) повідомив, що в справі Адамсонса є серйозні докази, що свідчать, що підозри в шпигунстві обґрунтовані. Кучінскіс був проінформований про цю справу незадовго до прийняття рішення в Сеймі. Він зазначив, що більш детальну інформацію повинна представити СДБ відповідно до їхнього бачення, як багато інформації можна публікувати.

У СДБ вказали, що подробиці нададуть після завершення невідкладних процесуальних дій. За видачу проголосували 69 депутатів, проти - п'ятеро, утрималися четверо політиків.

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Адамсонс у розмові зі ЗМІ заперечував інкриміновані йому порушення, вказавши, що єдині епізоди передачі інформації були його інтерв'ю і сказав, що не має поняття, що йому інкримінують.