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Депутата Сейма Латвии Адамсона подозревают в шпионаже в пользу России

Депутата Сейма Латвии Адамсона подозревают в шпионаже в пользу России

Сейм Латвии одобрил просьбу прокуратуры выдать депутата "Согласия" Яниса Адамсонса для обысков и заключения под стражу. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Delfi".

По данным издания, прокуратура подозревает Адамсонса в шпионаже в пользу России. Правоохранительные органы попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонсу меры пресечения в виде лишения свободы.

В документах Службы государственной безопасности Латвии идет речь о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК) сообщил, что в деле Адамсонса есть серьёзные доказательства, свидетельствующие, что подозрения в шпионаже обоснованны. Кучинскис был проинформирован об этом деле незадолго до принятия решения в Сейме. Он отметил, что более подробную информацию должна представить СГБ в соответствии с их видением, как много информации можно публиковать.

В СГБ указали, что подробности предоставят после завершения неотложных процессуальных действий. За выдачу проголосовали 69 депутатов, против - пятеро, воздержались четверо политиков.

Адамсонс в разговоре со СМИ отрицал инкриминируемые ему нарушения, указав, что единственные эпизоды передачи информации были его интервью и сказал, что не имеет понятия, что ему инкриминируют.

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Автор: 

Латвия (1331) россия (95413) шпионаж (1382)


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Оказывается в тоталитарной-олигархической Латвии есть деп неприкосновенность. Хорошо шо в демократической Украине с президентом борцом с алегархами, - ее отменили.
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10.06.2021 14:50 Ответить
Позор шпионить в пользу сев Кореи, рашки! Позор!
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10.06.2021 14:50 Ответить
eta sovkovaja atrizhka neznaet shto takoe pazor - evo vybrali takie zhe urodi.
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10.06.2021 16:54 Ответить
 
 