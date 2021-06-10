Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО
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Військова контррозвідка СБУ викрила протиправну схему, яку організували посадовці одного з підприємств Міністерства оборони України. Зловмисники прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах, а самі – завдали збитків державі на понад 5 млн грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
"Схема полягала у розкраданні державних коштів під час незаконного використання фондів Міноборони.
За попередніми даними, посадовці Державного підприємства МО України передавали державне майно в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства. Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг)", - підкреслюється в повідомленні.
Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності.
Заходи із викриття оборудки проводяться спільно із Солом’янським управлінням поліції Головного управління поліції у м. Києві за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Може в Іловайську.. або в Дебальцевому.. може в Широкіно??? от тільеи чомусь Я там вас не тільки не бачив а і не чув!!!!!!!!
І сепарів з кацапами виніс у світ "іний" що навіть більше чим моджахедів за 3- роки...
Героїня клавіатурна ти "наша"....
Це Ви кому???...
Не плюйте у ветеранів... бо закон "бумеранга" ще ніхто не відмінив....
С таким добром в НАТО не пустят...
Шо б для их бандитских масс, стоко золота за раз -- сразу стало основным аргументом! (с)
уже было?
Семью в Сибирь... в магадан!
Старики гробовые несут волонтерам, дети копилки относят, а эти гниды жируют?!!
Не висят?!Будут воровать и дальше. .ули тут думать....