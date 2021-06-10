УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13176 відвідувачів онлайн
Новини Події
6 314 50
контррозвідка (446) СБУ (9245)

Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка СБУ викрила протиправну схему, яку організували посадовці одного з підприємств Міністерства оборони України. Зловмисники прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах, а самі – завдали збитків державі на понад 5 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"Схема полягала у розкраданні державних коштів під час незаконного використання фондів Міноборони.

За попередніми даними, посадовці Державного підприємства МО України передавали державне майно в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства. Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг)", - підкреслюється в повідомленні.

Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводяться спільно із Солом’янським управлінням поліції Головного управління поліції у м. Києві за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

Читайте також: Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ

Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ 01
Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ 02
Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ 03
Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Дааааа, развел Зеленский воровство и коррупцию. Да еще в таких размерах, что Янукович плачет от зависти.
показати весь коментар
10.06.2021 19:38
+7
Суки, тільки тирять, під час війни - розстріл, тільки кардинальні дії припинять цей бардак в країні.
показати весь коментар
10.06.2021 19:31
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що знов Свинарчуки ?
показати весь коментар
10.06.2021 19:29 Відповісти
А ну на вскидку, долго не задумываясь - был ли у нас хоть один президент который бы не воровал, не барыжил, и был не корумпированный ? Или хотя бы боролся со всем этим не из под палки - добровольно ?
показати весь коментар
10.06.2021 19:35 Відповісти
ні !
показати весь коментар
10.06.2021 19:43 Відповісти
Ніколи не було , тому і товчемось на одному місці вже 30 років
показати весь коментар
10.06.2021 20:40 Відповісти
І хто ж за нього жопу рвав? 😃
показати весь коментар
11.06.2021 01:13 Відповісти
Видадуть їм медалі і ордена, і будуть далі красти.
показати весь коментар
10.06.2021 19:29 Відповісти
Цікаво,скількох з цих крадіїв покарано???Скількі конфісковано награбованого майна???)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:39 Відповісти
Суки, тільки тирять, під час війни - розстріл, тільки кардинальні дії припинять цей бардак в країні.
показати весь коментар
10.06.2021 19:31 Відповісти
Пані та які питання... ствол вам в руки, а не клаву... і вперед розстрілюйте.. акщо маєте на це повноваження... от тільки які і від кого? Бо 1917 рік ми вже давно пройшли!
показати весь коментар
10.06.2021 19:52 Відповісти
"не ровен час", країна на межі та й без Ваших міркувань обійдусь якось.
показати весь коментар
10.06.2021 20:02 Відповісти
Ой я вже бачу Вас з "лентами патронів" на перевіс... А деж ви були такі нев....ні у 2014 році?
Може в Іловайську.. або в Дебальцевому.. може в Широкіно??? от тільеи чомусь Я там вас не тільки не бачив а і не чув!!!!!!!!
показати весь коментар
10.06.2021 20:10 Відповісти
То може ви там повинні бути, а я вже в такому віці, що на фронт не беруть, але я набагато раніше на Донбасі заставляла їх спілкуватись українською мовою, це теж був фронт між рашинськими прихвостнями
показати весь коментар
10.06.2021 20:17 Відповісти
Так я там і був у свому далеко-післяафгансьеому віці... і не заквакав... ой меніж вже стільки...
І сепарів з кацапами виніс у світ "іний" що навіть більше чим моджахедів за 3- роки... Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7360
показати весь коментар
10.06.2021 20:25 Відповісти
Якщо в такому віці, то не кловуна треба вибирати, а про душу турбуватись.
показати весь коментар
11.06.2021 01:15 Відповісти
Ну що "паничка" всралася з відповіддю????
Героїня клавіатурна ти "наша"....
показати весь коментар
10.06.2021 20:20 Відповісти
ображати, це не на війні воювати і захищати країну, ось такі в нас "європейці"
показати весь коментар
10.06.2021 20:25 Відповісти
Ну просто звиздець!!!
Це Ви кому???...
Не плюйте у ветеранів... бо закон "бумеранга" ще ніхто не відмінив.... Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6080
показати весь коментар
10.06.2021 20:29 Відповісти
ви чого до мене причепились і ще й погрожуєте, я до вас не зверталась
показати весь коментар
10.06.2021 20:54 Відповісти
Чему удивляться...
показати весь коментар
10.06.2021 19:31 Відповісти
Фамилии в студию и крупные сроки с конфискацией !!!
показати весь коментар
10.06.2021 19:32 Відповісти
Это при этом Говнокомандующем? Да вы шутите.😃
показати весь коментар
10.06.2021 19:39 Відповісти
Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн
С таким добром в НАТО не пустят...
Шо б для их бандитских масс, стоко золота за раз -- сразу стало основным аргументом! (с)
показати весь коментар
10.06.2021 19:34 Відповісти
Маловато будет, куда нолик подевали?
показати весь коментар
10.06.2021 19:36 Відповісти
там МИНИМУМ - два нолика потерялись...
показати весь коментар
10.06.2021 19:43 Відповісти
Дааааа, развел Зеленский воровство и коррупцию. Да еще в таких размерах, что Янукович плачет от зависти.
показати весь коментар
10.06.2021 19:38 Відповісти
Та ви що?... А хто вибрав того зеЛенського? Не ви???
показати весь коментар
10.06.2021 20:02 Відповісти
Нет не я. А вы, ваша родня, мои соседии, пара бывших сослуживцев один мой кум, ну и прочая туповатая публика ностальгирующая по совку или мечтающая о халяве.
показати весь коментар
10.06.2021 21:38 Відповісти
Бойцы вспоминают минувшие дни -- как вместе в окопах дрочили они...
показати весь коментар
10.06.2021 20:09 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:41 Відповісти
Та, уже нихто ничего не имитирует... ...не заметил? *)
показати весь коментар
10.06.2021 20:11 Відповісти
кому война, а кому мать родна...
уже было?
показати весь коментар
10.06.2021 19:49 Відповісти
А бубачька в курсе?! Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5133 Или идиот крыворожеский в доле?! Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1912 Хотя, о чем я? Это ж всьо Порох винуватый. Как всегда и во всьом, впрочем Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2923
показати весь коментар
10.06.2021 19:49 Відповісти
должность обязывает
показати весь коментар
10.06.2021 19:54 Відповісти
Всього то... щось мало.
показати весь коментар
10.06.2021 20:00 Відповісти
суммы там другие, но 5 млн. - это мимо бубочки. а это уже крамола. мародеры...
показати весь коментар
10.06.2021 20:04 Відповісти
хищения военными в воюющей стране - расстрел на Майдане с конфискацией!
Семью в Сибирь... в магадан!
показати весь коментар
10.06.2021 20:00 Відповісти
Интересно, а сколько СБУ "заработало"?
показати весь коментар
10.06.2021 20:01 Відповісти
Ааааааа)))Порох сейчас ,в интервью,методично,с документами полностью размазал зекретина,дермака и биХуса-песня
показати весь коментар
10.06.2021 20:04 Відповісти
Гнидо-мародери...
показати весь коментар
10.06.2021 20:10 Відповісти
Что так мало? Они обычно крадут миллиардами, уплачивают "залоги" и снова крадут.
показати весь коментар
10.06.2021 20:21 Відповісти
5 млн. на всех? Может каждому? Поверю.
показати весь коментар
10.06.2021 20:25 Відповісти
Ну почему бы не повесить пару-тройку?
Старики гробовые несут волонтерам, дети копилки относят, а эти гниды жируют?!!
показати весь коментар
10.06.2021 20:25 Відповісти
Свинарчуки на місці
показати весь коментар
10.06.2021 20:30 Відповісти
БРЕХНЯ, воруют миллиардами, а миллионы там- это, как мелочь по карманам тырить.
показати весь коментар
10.06.2021 20:36 Відповісти
Та крали курва з 2014 року! І ці 5 лямів це сміх (!) це просто знайшли ці 5 лямів , а сотні лямів вже й не знайдуть ніколи
показати весь коментар
10.06.2021 20:37 Відповісти
тільки ленивий не говорить про корупцію в Міністерстві оборони України, але Президента і його команду мабуть влаштовують генерали-хабарники і директора-корупціонери, які активно і цілеспрямовано розкрадають держбюджет. Ці уклоністи вже довели армію до цугундера, замовлень на ******* техніку і ракетне озброєння станом на червень місяць не має і кошти ніхто не виділяє. За то генерали шикують.
показати весь коментар
10.06.2021 20:39 Відповісти
Директора держпідприємств всі новопризначені вже зеленими. Так що тут на старих нічого пиняти. Он сцикун купив снаряди до 100 мм. гармати по 770 евро за штуку, які Порох в 2017 році не купив по 440 доларів бо вони небезпечні (35 років). Причому підписав угоду чинуша, який у 2017 році відмовив у придбанні. Роблять все, щоб нічим і ні з чого було стріляти.
показати весь коментар
10.06.2021 23:51 Відповісти
наверное расстрою всех. речь идет про очень мелких чиновников.
показати весь коментар
10.06.2021 20:59 Відповісти
Ну,и.... кого-то посадят? Хрен!
показати весь коментар
10.06.2021 21:21 Відповісти
____Мост.Ночь. Висят все чиновники.Вниз головой.
Не висят?!Будут воровать и дальше. .ули тут думать.... Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3768 Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
10.06.2021 22:41 Відповісти
 
 