Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка СБУ викрила протиправну схему, яку організували посадовці одного з підприємств Міністерства оборони України. Зловмисники прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах, а самі – завдали збитків державі на понад 5 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"Схема полягала у розкраданні державних коштів під час незаконного використання фондів Міноборони.

За попередніми даними, посадовці Державного підприємства МО України передавали державне майно в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства. Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг)", - підкреслюється в повідомленні.

Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводяться спільно із Солом’янським управлінням поліції Головного управління поліції у м. Києві за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

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