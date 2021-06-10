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Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра

Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром. Країна пішла на такий крок першою у світі.

Про це заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамліель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

"Хутряна промисловість викликає загибель сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовні жорстокості і страждання", - сказала вона.

За її словами, використання натуральних шкіри та хутра в модній індустрії "аморальне і виразно зайве".

При цьому хутром як і раніше можна буде торгувати з науковою, освітньою чи релігійною метою.

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Заборона почне діяти з грудня цього року.

Рішення уряду Ізраїлю привітала організація РЕТА, яка захищає права тварин. Вона назвала його "історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кролів та інших тварин від жорстокого вбивства".

Зараз заборона на торгівлю хутром діє в американському штаті Каліфорнія і бразильському штаті Сан-Паулу. Перша леді України Олена Зеленська також принципово не носить хутро.
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Топ коментарі
+19
Там такая жарища-не думаю,что кто то заплачет
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10.06.2021 20:06
+19
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 7469
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10.06.2021 20:09
+16
***
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
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10.06.2021 20:11
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Там такая жарища-не думаю,что кто то заплачет
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10.06.2021 20:06 Відповісти
хасиди дуже ********** капелюхи з хутра (соболя)
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10.06.2021 20:08 Відповісти
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 7469
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10.06.2021 20:09 Відповісти
ооооо!
зухен вей!
теперь раби будут ходить в синтетических шапках из искусственных новогодних йолок Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 499
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10.06.2021 20:15 Відповісти
При этом мехом по-прежнему можно будет торговать в научных, образовательных и религиозных целях.Источник: https://censor.net/ru/n3270714
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10.06.2021 20:21 Відповісти
кто б сомневался, что "нельзя, но если очень хочется, то можно" Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 4495
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10.06.2021 20:50 Відповісти
Це з бороди
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10.06.2021 20:18 Відповісти
Ну очень актуально! Это всё равно,если бы чукчи первыми в мире запретили открытые купальники. Но что поделаешь,евреи не чукчи,посообразительнее будут!
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10.06.2021 21:10 Відповісти
Ну так есть такое понятие как экспорт.
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10.06.2021 21:16 Відповісти
В них же тепло. Коли ті міха носити..
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10.06.2021 20:06 Відповісти
у них "дрес-код" такой Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 684
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10.06.2021 20:16 Відповісти
питання престижності. колись довелось мені їхати у віденському метро. зайшла жінка в наруральному полушубку, вона більше його явно не одягне, бо дяти із різних кутків вагону бігали на неї дивитись як на декоративну тваринку.
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11.06.2021 08:23 Відповісти
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 8800 Перешли на змеиную кожу и рыбью чешую..
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10.06.2021 20:06 Відповісти
а нафига им там меха)))) моль разводить???
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10.06.2021 20:07 Відповісти
Так запретите нх кошрут, когда садистски убивают крупный рогатый скот методом варварского кровопускания. Посмотрите документальные видео этих сцен. Освенцим отдыхает...
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10.06.2021 20:07 Відповісти
вот именно!
Курям надрезают горло и выдавливают кровь Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 5405
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10.06.2021 20:12 Відповісти
на черзі заборона торгівля м'ясом? Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 7001
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10.06.2021 20:07 Відповісти
В дермантинових ботинках на морозі недовго і без пальців лишитися.
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10.06.2021 20:08 Відповісти
ну а як рахунок вживання м'яса ? і випускати гази теж не екологічно !
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10.06.2021 20:08 Відповісти
Парниковый эффект, озоновая дыра, гибель фауны.
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10.06.2021 23:58 Відповісти
это потому что фашисты из шкуры евреев шили абажуры и перчатки с кошельками вместе
а волосами напихивали подушки...
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10.06.2021 20:09 Відповісти
Нет ни одного фото этих абажуров и перчаток
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10.06.2021 20:11 Відповісти
а кому надо б было их фотографировать?
какая нибудь фрау просто пользовалась этой вещью...
каста - фото раков раскормленных евреями тоже нет - их ели...
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10.06.2021 20:15 Відповісти
В музеї виставити
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10.06.2021 20:17 Відповісти
в музеи - увольте
МАСАД СРАЗУ ОБРЕЗАНИЕ ГОЛОВЫ СДЕЛАЕТ Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 9178
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10.06.2021 20:25 Відповісти
Чого це ?
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10.06.2021 20:26 Відповісти
Ну на фіга ви брешете? Навіть ізраїльські історики визнали, що це - галімая брехня. І про абажури, і про подушки.
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11.06.2021 00:07 Відповісти
Це Ваші фантазіі. Покажіть де історіки ТАКЕ визнали?
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14.06.2021 18:21 Відповісти
Переплеты книжные делали.
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10.06.2021 20:17 Відповісти
Вони звуться нацисти, а не фашисти. Хоча у вас на расєї тільки так їх і називають, на цьому кацапи і палять свою контору постійно.
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11.06.2021 08:10 Відповісти
ото вже ляпнула ... Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра - Цензор.НЕТ 8139
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14.06.2021 18:30 Відповісти
***
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
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10.06.2021 20:11 Відповісти
Да! Грета Тумберг одобряет.
И призывает носить только кожу молодого дермантина. Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 4919
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10.06.2021 20:11 Відповісти
Антисемитизм. И в каких же шапках будут теперь щеголять в 40-ка градусную жару хасидские ребе?
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10.06.2021 20:12 Відповісти
скажут - старые донашивают. от бабушки в наследство . как тачки у наших корупционеров.
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10.06.2021 20:17 Відповісти
Это как в Украине запретить, в январе ходить в шортах.
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10.06.2021 20:13 Відповісти
Как же теперь в Израиле без меха? я думаю шо дурной пример примут страны африки, саудовской аравии, индонезии, цейлон... как же там люди будут без меховых шуб ходить...
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10.06.2021 20:14 Відповісти
Этим нельзя, у них ТРУСЫ МЕХОВЫЕ Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 8731
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10.06.2021 20:53 Відповісти
То не трусы, а интимная причёска.
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10.06.2021 22:39 Відповісти
Кароче, открываю в Умани салон меха.
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10.06.2021 20:14 Відповісти
вони думають. що кошерне м"ясо росте на смоківницях?
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10.06.2021 20:15 Відповісти
Для того что бы питаться человечество убивает гораздо больше животных....гораздо...
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10.06.2021 20:19 Відповісти
Не ну есть извращения...например забой детенышей тюленей бельков, у которых есть мех...и он идет на шубки очень богатых извращенцев
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10.06.2021 20:23 Відповісти
Ну запрет на экзотический мех это было бы логично...но запрещать мех животных выращенных на фермах это бредятина..
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10.06.2021 20:26 Відповісти
Интересно а есть кролика это кошерно или нет? если кошерно, то куда девать шкурку?
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10.06.2021 20:28 Відповісти
нет
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10.06.2021 20:29 Відповісти
то же самое и с бараниной...
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10.06.2021 20:29 Відповісти
кролик не кошерный,и у нас его специально не выращивают.У меня возле дома дикие бегают,никто не ловит.
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11.06.2021 00:08 Відповісти
Браво! Респект!
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10.06.2021 20:51 Відповісти
а как же эскимосы, чукчи, якуты и другие северные народы? В дермантине не пройдешь и 10 минут. На север их не затянешь, даже в Биробиджан, предложенный Сталиным, не поехали.
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10.06.2021 20:54 Відповісти
имею в виду евреев не затянешь
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10.06.2021 20:55 Відповісти
Песца боятся -- шо подкрадётся незаметно...*)
Выпускай енота! (с)
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10.06.2021 20:57 Відповісти
щас все не согласные, бистро переедут в бигобиджан !потому как без национальной одежды дубленки как то не кошерно будет виглядеть ! Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 2244
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10.06.2021 20:58 Відповісти
Самое прикольное когда видишь при плюс 20 лапотную барышню в мехах.( правда это происходит все реже и реже ).Больше видишь рашен туристо с горевшим шнобелем, с килограммовым крестом ,а барышень с оголенной задницей и половым органом выскакивающим наружу ,на радость арабскому мужскому населению.
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10.06.2021 21:11 Відповісти
КОГО ВЫ ОПЯТЬ ОБМАНЫВАЕТЕ !!!??? ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ПОКУПАТЬ МОЖНО !) И ЧТО В ИЗРАИЛЕ МНОГО ПУШНИНЫ !?) За ********* оцінками, три із приблизно ста видів ссавців Ізраїлю ендемічні для його території. В результаті людської діяльності лише впродовж XX століття з фауни Ізраїлю повністю зникли такі види ссавців, як бурий ведмідь (Ursus arctos, в Ізраїлі мешкав підвид syriacus), гепард (Acinonyx jubatus), водяна полівка (Arvicola terrestris) і очковий підковоніс (Rhinolophus mehelyi). Ще 4 зниклих в цей період часу види були успішно реінтродуковані в колишніх місцях проживання: козуля (Capreolus capreous), аравійський орикс (Oryx leucoryx), месопотамська лань (Dama dama mesopotamica) і кулан (Equus hemionus).
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10.06.2021 21:21 Відповісти
Там вроде бы еще в начале прошлого века встречался переднеазиатский леопард.
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10.06.2021 22:00 Відповісти
Это их проблемы. В пустыне шуба нужна , как зайцу стоп сигнал. Но против холода , мех лучший.
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10.06.2021 22:11 Відповісти
Перша леді України Олена Зеленська також принципово не носить хутро. Я давно підозрював, що там не тільки Моніка є прибічницею радикальної епіляції...
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10.06.2021 22:23 Відповісти
У порівнянні з чоловіком вона справляє позитивне враження.
Шаурму не їсть, на роялі не грає, до Байдена не чіпляється чому ми не в НАТО.
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10.06.2021 22:31 Відповісти
При израильском климате от меха только более стойкий запах еврейского пота.
Если бы Израиль находился на широте Гренландии, то запретил бы мех последним.
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10.06.2021 22:28 Відповісти
Да они и шипованую резину на авто вполне могут запретить. Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра - Цензор.НЕТ 7723
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10.06.2021 22:30 Відповісти
У израильтян растёт достаточно собственного меха - только успевай сбривать.
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10.06.2021 22:34 Відповісти
А шкуренция?
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10.06.2021 22:48 Відповісти
штраймлы точно будут покупать и привозить из заграницы,а вообще,конечно,это правильно,и климат не тот и животных жалко.
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11.06.2021 00:04 Відповісти
А зачем им изделия из меха ---У НИХ 40 -ГРАДУСНАЯ ЖАРА !!!!
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11.06.2021 08:10 Відповісти
Мудре єврейське рішення.
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11.06.2021 08:15 Відповісти
 
 