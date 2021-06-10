Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром. Країна пішла на такий крок першою у світі.
Про це заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамліель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.
"Хутряна промисловість викликає загибель сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовні жорстокості і страждання", - сказала вона.
За її словами, використання натуральних шкіри та хутра в модній індустрії "аморальне і виразно зайве".
При цьому хутром як і раніше можна буде торгувати з науковою, освітньою чи релігійною метою.
Заборона почне діяти з грудня цього року.
Рішення уряду Ізраїлю привітала організація РЕТА, яка захищає права тварин. Вона назвала його "історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кролів та інших тварин від жорстокого вбивства".
Зараз заборона на торгівлю хутром діє в американському штаті Каліфорнія і бразильському штаті Сан-Паулу. Перша леді України Олена Зеленська також принципово не носить хутро.
Будь ласка, зачекайте...
зухен вей!
теперь раби будут ходить в синтетических шапках из искусственных новогодних йолок
Курям надрезают горло и выдавливают кровь
а волосами напихивали подушки...
какая нибудь фрау просто пользовалась этой вещью...
каста - фото раков раскормленных евреями тоже нет - их ели...
МАСАД СРАЗУ ОБРЕЗАНИЕ ГОЛОВЫ СДЕЛАЕТ
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
И призывает носить только кожу молодого дермантина.
Выпускай енота! (с)
Шаурму не їсть, на роялі не грає, до Байдена не чіпляється чому ми не в НАТО.
Если бы Израиль находился на широте Гренландии, то запретил бы мех последним.