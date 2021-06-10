Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра

Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром. Країна пішла на такий крок першою у світі.

Про це заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамліель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

"Хутряна промисловість викликає загибель сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовні жорстокості і страждання", - сказала вона.

За її словами, використання натуральних шкіри та хутра в модній індустрії "аморальне і виразно зайве".

При цьому хутром як і раніше можна буде торгувати з науковою, освітньою чи релігійною метою.

Читайте також: Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії. ФОТО

Заборона почне діяти з грудня цього року.

Рішення уряду Ізраїлю привітала організація РЕТА, яка захищає права тварин. Вона назвала його "історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кролів та інших тварин від жорстокого вбивства".

Зараз заборона на торгівлю хутром діє в американському штаті Каліфорнія і бразильському штаті Сан-Паулу. Перша леді України Олена Зеленська також принципово не носить хутро.