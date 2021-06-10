Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом. Страна пошла на такой шаг первой в мире.

Об этом заявила заявила министр окружающей природной среды Гила Гамлиэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность вызывает гибель сотни миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемые жестокости и страдания", - сказала она.

По ее словам, использование натуральных кожи и меха в модной индустрии "аморально и определенно излишне".

При этом мехом по-прежнему можно будет торговать в научных, образовательных и религиозных целях.

Запрет начнет действовать с декабря этого года.

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Решение правительства Израиля приветствовала организация РЕТА, которая защищает права животных. Она назвала его "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".

Сейчас запрет на торговлю мехом действует в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу. Первая леди Украины Елена Зеленская также принципиально не носит мех.