Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха
Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом. Страна пошла на такой шаг первой в мире.
Об этом заявила заявила министр окружающей природной среды Гила Гамлиэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Меховая промышленность вызывает гибель сотни миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемые жестокости и страдания", - сказала она.
По ее словам, использование натуральных кожи и меха в модной индустрии "аморально и определенно излишне".
При этом мехом по-прежнему можно будет торговать в научных, образовательных и религиозных целях.
Запрет начнет действовать с декабря этого года.
Решение правительства Израиля приветствовала организация РЕТА, которая защищает права животных. Она назвала его "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".
Сейчас запрет на торговлю мехом действует в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу. Первая леди Украины Елена Зеленская также принципиально не носит мех.
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зухен вей!
теперь раби будут ходить в синтетических шапках из искусственных новогодних йолок
Курям надрезают горло и выдавливают кровь
а волосами напихивали подушки...
какая нибудь фрау просто пользовалась этой вещью...
каста - фото раков раскормленных евреями тоже нет - их ели...
МАСАД СРАЗУ ОБРЕЗАНИЕ ГОЛОВЫ СДЕЛАЕТ
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
И призывает носить только кожу молодого дермантина.
Выпускай енота! (с)
Шаурму не їсть, на роялі не грає, до Байдена не чіпляється чому ми не в НАТО.
Если бы Израиль находился на широте Гренландии, то запретил бы мех последним.