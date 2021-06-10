РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости
5 062 67

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом. Страна пошла на такой шаг первой в мире.

Об этом заявила заявила министр окружающей природной среды Гила Гамлиэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность вызывает гибель сотни миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемые жестокости и страдания", - сказала она.

По ее словам, использование натуральных кожи и меха в модной индустрии "аморально и определенно излишне".

При этом мехом по-прежнему можно будет торговать в научных, образовательных и религиозных целях.

Запрет начнет действовать с декабря этого года.

Также читайте: На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей

Решение правительства Израиля приветствовала организация РЕТА, которая защищает права животных. Она назвала его "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".

Сейчас запрет на торговлю мехом действует в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу. Первая леди Украины Елена Зеленская также принципиально не носит мех.

Автор: 

животные (930) Израиль (1922) мода (63)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Там такая жарища-не думаю,что кто то заплачет
показать весь комментарий
10.06.2021 20:06
+19
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 7469
показать весь комментарий
10.06.2021 20:09
+16
***
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там такая жарища-не думаю,что кто то заплачет
показать весь комментарий
10.06.2021 20:06 Ответить
хасиди дуже ********** капелюхи з хутра (соболя)
показать весь комментарий
10.06.2021 20:08 Ответить
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха - Цензор.НЕТ 7469
показать весь комментарий
10.06.2021 20:09 Ответить
ооооо!
зухен вей!
теперь раби будут ходить в синтетических шапках из искусственных новогодних йолок
показать весь комментарий
10.06.2021 20:15 Ответить
При этом мехом по-прежнему можно будет торговать в научных, образовательных и религиозных целях.Источник: https://censor.net/ru/n3270714
показать весь комментарий
10.06.2021 20:21 Ответить
кто б сомневался, что "нельзя, но если очень хочется, то можно"
показать весь комментарий
10.06.2021 20:50 Ответить
Це з бороди
показать весь комментарий
10.06.2021 20:18 Ответить
Ну очень актуально! Это всё равно,если бы чукчи первыми в мире запретили открытые купальники. Но что поделаешь,евреи не чукчи,посообразительнее будут!
показать весь комментарий
10.06.2021 21:10 Ответить
Ну так есть такое понятие как экспорт.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:16 Ответить
В них же тепло. Коли ті міха носити..
показать весь комментарий
10.06.2021 20:06 Ответить
у них "дрес-код" такой
показать весь комментарий
10.06.2021 20:16 Ответить
питання престижності. колись довелось мені їхати у віденському метро. зайшла жінка в наруральному полушубку, вона більше його явно не одягне, бо дяти із різних кутків вагону бігали на неї дивитись як на декоративну тваринку.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:23 Ответить
Перешли на змеиную кожу и рыбью чешую..
показать весь комментарий
10.06.2021 20:06 Ответить
а нафига им там меха)))) моль разводить???
показать весь комментарий
10.06.2021 20:07 Ответить
Так запретите нх кошрут, когда садистски убивают крупный рогатый скот методом варварского кровопускания. Посмотрите документальные видео этих сцен. Освенцим отдыхает...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:07 Ответить
вот именно!
Курям надрезают горло и выдавливают кровь
показать весь комментарий
10.06.2021 20:12 Ответить
на черзі заборона торгівля м'ясом?
показать весь комментарий
10.06.2021 20:07 Ответить
В дермантинових ботинках на морозі недовго і без пальців лишитися.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:08 Ответить
ну а як рахунок вживання м'яса ? і випускати гази теж не екологічно !
показать весь комментарий
10.06.2021 20:08 Ответить
Парниковый эффект, озоновая дыра, гибель фауны.
показать весь комментарий
10.06.2021 23:58 Ответить
это потому что фашисты из шкуры евреев шили абажуры и перчатки с кошельками вместе
а волосами напихивали подушки...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:09 Ответить
Нет ни одного фото этих абажуров и перчаток
показать весь комментарий
10.06.2021 20:11 Ответить
а кому надо б было их фотографировать?
какая нибудь фрау просто пользовалась этой вещью...
каста - фото раков раскормленных евреями тоже нет - их ели...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:15 Ответить
В музеї виставити
показать весь комментарий
10.06.2021 20:17 Ответить
в музеи - увольте
МАСАД СРАЗУ ОБРЕЗАНИЕ ГОЛОВЫ СДЕЛАЕТ
показать весь комментарий
10.06.2021 20:25 Ответить
Чого це ?
показать весь комментарий
10.06.2021 20:26 Ответить
Ну на фіга ви брешете? Навіть ізраїльські історики визнали, що це - галімая брехня. І про абажури, і про подушки.
показать весь комментарий
11.06.2021 00:07 Ответить
Це Ваші фантазіі. Покажіть де історіки ТАКЕ визнали?
показать весь комментарий
14.06.2021 18:21 Ответить
Переплеты книжные делали.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:17 Ответить
Вони звуться нацисти, а не фашисти. Хоча у вас на расєї тільки так їх і називають, на цьому кацапи і палять свою контору постійно.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:10 Ответить
ото вже ляпнула ...
показать весь комментарий
14.06.2021 18:30 Ответить
***
- Изя когда мы сюда имигрировали, ты обещал мине купить шубу...ты меня обманул?
- Софочка, дорогая и кудой ты в ней будешь ходить...
- до Розы пойду....нехай со злости посинеет...
- ой боюся не дойдешь..
- шо такое?
- жара +35, люди у шортах...мобилки у всех...скорая с дурдома 7 минут едет, а до Розы 15...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:11 Ответить
Да! Грета Тумберг одобряет.
И призывает носить только кожу молодого дермантина.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:11 Ответить
Антисемитизм. И в каких же шапках будут теперь щеголять в 40-ка градусную жару хасидские ребе?
показать весь комментарий
10.06.2021 20:12 Ответить
скажут - старые донашивают. от бабушки в наследство . как тачки у наших корупционеров.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:17 Ответить
Это как в Украине запретить, в январе ходить в шортах.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:13 Ответить
Как же теперь в Израиле без меха? я думаю шо дурной пример примут страны африки, саудовской аравии, индонезии, цейлон... как же там люди будут без меховых шуб ходить...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:14 Ответить
Этим нельзя, у них ТРУСЫ МЕХОВЫЕ
показать весь комментарий
10.06.2021 20:53 Ответить
То не трусы, а интимная причёска.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:39 Ответить
Кароче, открываю в Умани салон меха.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:14 Ответить
вони думають. що кошерне м"ясо росте на смоківницях?
показать весь комментарий
10.06.2021 20:15 Ответить
Для того что бы питаться человечество убивает гораздо больше животных....гораздо...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:19 Ответить
Не ну есть извращения...например забой детенышей тюленей бельков, у которых есть мех...и он идет на шубки очень богатых извращенцев
показать весь комментарий
10.06.2021 20:23 Ответить
Ну запрет на экзотический мех это было бы логично...но запрещать мех животных выращенных на фермах это бредятина..
показать весь комментарий
10.06.2021 20:26 Ответить
Интересно а есть кролика это кошерно или нет? если кошерно, то куда девать шкурку?
показать весь комментарий
10.06.2021 20:28 Ответить
нет
показать весь комментарий
10.06.2021 20:29 Ответить
то же самое и с бараниной...
показать весь комментарий
10.06.2021 20:29 Ответить
кролик не кошерный,и у нас его специально не выращивают.У меня возле дома дикие бегают,никто не ловит.
показать весь комментарий
11.06.2021 00:08 Ответить
Браво! Респект!
показать весь комментарий
10.06.2021 20:51 Ответить
а как же эскимосы, чукчи, якуты и другие северные народы? В дермантине не пройдешь и 10 минут. На север их не затянешь, даже в Биробиджан, предложенный Сталиным, не поехали.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:54 Ответить
имею в виду евреев не затянешь
показать весь комментарий
10.06.2021 20:55 Ответить
Песца боятся -- шо подкрадётся незаметно...*)
Выпускай енота! (с)
показать весь комментарий
10.06.2021 20:57 Ответить
щас все не согласные, бистро переедут в бигобиджан !потому как без национальной одежды дубленки как то не кошерно будет виглядеть !
показать весь комментарий
10.06.2021 20:58 Ответить
Самое прикольное когда видишь при плюс 20 лапотную барышню в мехах.( правда это происходит все реже и реже ).Больше видишь рашен туристо с горевшим шнобелем, с килограммовым крестом ,а барышень с оголенной задницей и половым органом выскакивающим наружу ,на радость арабскому мужскому населению.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:11 Ответить
КОГО ВЫ ОПЯТЬ ОБМАНЫВАЕТЕ !!!??? ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ПОКУПАТЬ МОЖНО !) И ЧТО В ИЗРАИЛЕ МНОГО ПУШНИНЫ !?) За ********* оцінками, три із приблизно ста видів ссавців Ізраїлю https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA ендемічні для його території. В результаті людської діяльності лише впродовж XX століття з фауни Ізраїлю повністю зникли такі види ссавців, як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9 бурий ведмідь (Ursus arctos, в Ізраїлі мешкав підвид syriacus), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4 гепард (Acinonyx jubatus), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 водяна полівка (Arvicola terrestris) і очковий підковоніс (Rhinolophus mehelyi). Ще 4 зниклих в цей період часу види були успішно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F реінтродуковані в колишніх місцях проживання: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 козуля (Capreolus capreous), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9 аравійський орикс (Oryx leucoryx), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 месопотамська лань (Dama dama mesopotamica) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0) кулан (Equus hemionus).
показать весь комментарий
10.06.2021 21:21 Ответить
Там вроде бы еще в начале прошлого века встречался переднеазиатский леопард.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:00 Ответить
Это их проблемы. В пустыне шуба нужна , как зайцу стоп сигнал. Но против холода , мех лучший.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:11 Ответить
Перша леді України Олена Зеленська також принципово не носить хутро. Я давно підозрював, що там не тільки Моніка є прибічницею радикальної епіляції...
показать весь комментарий
10.06.2021 22:23 Ответить
У порівнянні з чоловіком вона справляє позитивне враження.
Шаурму не їсть, на роялі не грає, до Байдена не чіпляється чому ми не в НАТО.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:31 Ответить
При израильском климате от меха только более стойкий запах еврейского пота.
Если бы Израиль находился на широте Гренландии, то запретил бы мех последним.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:28 Ответить
Да они и шипованую резину на авто вполне могут запретить.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:30 Ответить
У израильтян растёт достаточно собственного меха - только успевай сбривать.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:34 Ответить
А шкуренция?
показать весь комментарий
10.06.2021 22:48 Ответить
штраймлы точно будут покупать и привозить из заграницы,а вообще,конечно,это правильно,и климат не тот и животных жалко.
показать весь комментарий
11.06.2021 00:04 Ответить
А зачем им изделия из меха ---У НИХ 40 -ГРАДУСНАЯ ЖАРА !!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 08:10 Ответить
Мудре єврейське рішення.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:15 Ответить
 
 