На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей
Новости Цензор.НЕТ Курьезы Общество
Животные находятся на содержании Запорожской детской железной дороги. Их отправят на реабилитацию и содержание в "медвежий санаторий" в Нидерландах.
О необычном имуществе сообщил в Фейсбуке глава правления "Укрзализныци" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ.
"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", - отметил он.
По его словам, новый дом для животных ищут уже несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей не могут их принять - нет мест.
Медведи отправятся в зоопарк в городе Ренен в Нидерландах.
"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", - отметил Юрик.
Глава правления "УЗ" отметил, что сейчас госкомпания "проходит круги бюрократического ада" и прорабатывает механизм передачи животных.
"Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории. А мы здесь продолжим ломать копья с непрофильными активами", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Фотка мишки, как только он прочитал эту новость-
Скорее всего, медведи будут не самой впечатляющей находкой...
Бесплатно?
В Запорожье неподалеку от центрального вокзала ещё во времена СССР была организована Детская железная дорога с настоящими поездами уменьшенных размеров. Можно было семьям с детьми покататься и даже проехать до пляжа. Подростки проходили при ней обучение железнодорожному делу кружок и подготовка кадров для ЖД. А при детской железной дороге был небольшой зоопарк - единственный в Запорожье ( больше 800 000 населения). Я любила там бывать с детства. Там всегда были страусы, дикобразы и другие животные. Сколько-то лет назад детская железная дорога обновилась после разрухи 90-х. Вот теперь опять разоряют