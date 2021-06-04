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животные (887) Укрзализныця (2637) Иван Юрик (38)

На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей

Новости Цензор.НЕТ Курьезы Общество

На балансе

Животные находятся на содержании Запорожской детской железной дороги. Их отправят на реабилитацию и содержание в "медвежий санаторий" в Нидерландах.

О необычном имуществе сообщил в Фейсбуке глава правления "Укрзализныци" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", - отметил он.

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По его словам, новый дом для животных ищут уже несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей не могут их принять - нет мест.

Медведи отправятся в зоопарк в городе Ренен в Нидерландах.

"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", - отметил Юрик.

Глава правления "УЗ" отметил, что сейчас госкомпания "проходит круги бюрократического ада" и прорабатывает механизм передачи животных.

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"Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории. А мы здесь продолжим ломать копья с непрофильными активами", - подытожил он.

На балансе Укрзализныци нашли двух медведей 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Там десь ще й Лещенко кабанця держе
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04.06.2021 20:31
+18
На балансі України є ще один Віслючок,можливо теж в Голандію відправити,на реабілітацію ???)))
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04.06.2021 20:32
+15
Непрофильный актив это Лещенко
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04.06.2021 20:52
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ми вам про ведмежат ...- а в цей час під стук коліс пилиться таке бабло ...)))
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04.06.2021 20:28 Ответить
А откуда они взялись?
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04.06.2021 21:35 Ответить
у Кирпы откудато майбах взялся?)))))) а этих медведей купили на корпоративах веселить совет директоров, они каждый год сисястых снегурок вносят в перечень расходов железной дороги, а потом дрюкают их две праздничные недели.
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05.06.2021 08:48 Ответить
всі свої рідні доморощені ....
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07.06.2021 13:33 Ответить
На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей один из них дима медведейев).
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04.06.2021 20:29 Ответить
Их отправят на реабилитацию и содержание в "медвежий санаторий" в Нидерландах.

Фотка мишки, как только он прочитал эту новость-
На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 5192
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04.06.2021 20:29 Ответить
Там десь ще й Лещенко кабанця держе
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04.06.2021 20:31 Ответить
На балансі України є ще один Віслючок,можливо теж в Голандію відправити,на реабілітацію ???)))
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04.06.2021 20:32 Ответить
лучше в Колумбию На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 9461
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04.06.2021 21:34 Ответить
Хватает в Украине придурков . Хорошо что их не больше 15 %
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05.06.2021 09:38 Ответить
Медведи работали кондукторами: "Ваши билетики, обоsравшиеся детки" На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 9158
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04.06.2021 20:35 Ответить
Там ше цигани з балалайками мають бути. Подивіться добре в списку культпросвєта.
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04.06.2021 20:40 Ответить
На закарпатских железных дорогах сколько угодно )
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04.06.2021 20:43 Ответить
Даже медведи бегут из этой страны )
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04.06.2021 20:42 Ответить
А кацапы лезут и лезут. Не знаете, может какой исектецид придумали от этой наволочи?
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04.06.2021 20:46 Ответить
Медведям с визами проще.
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04.06.2021 20:51 Ответить
звідки така думка, що Украіна найбідніша краіна в Європі? брешуть!
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04.06.2021 20:45 Ответить
Како-то гамно, любимый дружаня а по жизни Фуфло
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04.06.2021 20:52 Ответить
Непрофильный актив это Лещенко
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04.06.2021 20:52 Ответить
Серуня это пассив..
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04.06.2021 21:29 Ответить
самий класний комент за день
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05.06.2021 01:26 Ответить
"На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей" - А скока там крыс, шоб вы знали...
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04.06.2021 21:05 Ответить
Может заказать аудит активов "Укрзалізниці"?
Скорее всего, медведи будут не самой впечатляющей находкой...
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04.06.2021 21:19 Ответить
)))) айфончика и *********.
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04.06.2021 21:45 Ответить
Нужно срочно вводить 1,5 процентный налог на содержание медведей Укрзализныци, нужно спасать хищников!!¡
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04.06.2021 21:55 Ответить
А кошельки-багажники не нашли ещё?
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04.06.2021 22:19 Ответить
Чтоб отмерять "социальную дистанцию по Российскому методу"?! (полтора метра - это примерно 2 песца, или один некрупный медведь) На балансі "Укрзалізниці" знайшли двох ведмедів - Цензор.НЕТ 7779
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04.06.2021 22:32 Ответить
Устал смеятся......
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04.06.2021 22:33 Ответить
Да, при детской железной дороге, где дети были кондукторами, машинистами и т.п. был аквариум, зимний сад, зоопарк, в котором и содержались эти медведи. Там ещё волки, дикообразы, лисицы и много пернатых. Содержались они, конечно, в плохих условиях. Но, как говорится, детское образование и развитие - оно не профильный актив. Поэтому вместо улучшения условий для животных - лучше всё непрофильное закрыть. А так и в Нидерланды на ЖД можно съездить
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04.06.2021 23:12 Ответить
Железная дорога должна возить грузы и пассажиров, а не заниматься детским образованием. Когда детские садики начнут возить уголь составами по стране, я может и поменяю своё мнение, но пока так.
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05.06.2021 14:25 Ответить
Пошукайте там ще "трутнів" з зарплатами 300 000 грн.
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05.06.2021 06:46 Ответить
А що з тарганами?)
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05.06.2021 08:28 Ответить
Я более чем уверена, что для содержания двух медведей, тратились средства, как на содержание сотни слонов, да плюс при них кормились сотня родственников чинуш укрзализныци. Классика.
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05.06.2021 10:47 Ответить
Не думаю. Медведи были в зоопарке при детской железной дороге, а они сейчас все на ладан дышат именно из-за отсутствия финансирования.
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05.06.2021 14:29 Ответить
Там где-то ещё должны быть цыгане, отставшие от поезда.
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05.06.2021 17:09 Ответить
Друзья, курьёз не то, что медведей нашли, а то, что их зарубеж отдают.
Бесплатно?
В Запорожье неподалеку от центрального вокзала ещё во времена СССР была организована Детская железная дорога с настоящими поездами уменьшенных размеров. Можно было семьям с детьми покататься и даже проехать до пляжа. Подростки проходили при ней обучение железнодорожному делу кружок и подготовка кадров для ЖД. А при детской железной дороге был небольшой зоопарк - единственный в Запорожье ( больше 800 000 населения). Я любила там бывать с детства. Там всегда были страусы, дикобразы и другие животные. Сколько-то лет назад детская железная дорога обновилась после разрухи 90-х. Вот теперь опять разоряют
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05.06.2021 17:40 Ответить
Не место ЛЮБЫМ животным в клетках, будь то цирковые, или железнодорожные. Даже если это медведи
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05.06.2021 22:53 Ответить
 
 