УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4675 відвідувачів онлайн
Новини КурйозиСуспільство
44 726 42
тварини (333) Укрзалізниця (2039) Іван Юрик (36)

На балансі "Укрзалізниці" знайшли двох ведмедів

Новини Цензор.НЕТ Курйози Суспільство

На балансі

Тварини перебувають на утриманні Запорізької дитячої залізниці. Їх відправлять на реабілітацію і утримання у "ведмежий санаторій" у Нідерландах.

Про незвичайне майно повідомив у фейсбуці голова правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Точно знав, що у процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді саун, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але ведмедів точно не очікував", - зазначив він.

За його словами, новий будинок для тварин шукають вже кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів не можуть їх прийняти - немає місць.

Ведмеді відправляться в зоопарк у місті Ренен у Нідерландах.

Читайте також: Нардепка "Голосу" Устінова внесла в декларацію "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика"

"Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном і водоспадом. Усі витрати на трансфер і утримання бере на себе зоопарк", - зазначив Юрик.

Глава правління "УЗ" зазначив, що зараз держкомпанія "проходить кола бюрократичного пекла" і опрацьовує механізм передачі тварин.

"Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді житимуть у закордонному санаторії. А ми тут продовжимо ламати списи з непрофільними активами", - підсумував він.

На балансі Укрзалізниці знайшли двох ведмедів 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Там десь ще й Лещенко кабанця держе
показати весь коментар
04.06.2021 20:31
+18
На балансі України є ще один Віслючок,можливо теж в Голандію відправити,на реабілітацію ???)))
показати весь коментар
04.06.2021 20:32
+15
Непрофильный актив это Лещенко
показати весь коментар
04.06.2021 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми вам про ведмежат ...- а в цей час під стук коліс пилиться таке бабло ...)))
показати весь коментар
04.06.2021 20:28 Відповісти
А откуда они взялись?
показати весь коментар
04.06.2021 21:35 Відповісти
у Кирпы откудато майбах взялся?)))))) а этих медведей купили на корпоративах веселить совет директоров, они каждый год сисястых снегурок вносят в перечень расходов железной дороги, а потом дрюкают их две праздничные недели.
показати весь коментар
05.06.2021 08:48 Відповісти
всі свої рідні доморощені ....
показати весь коментар
07.06.2021 13:33 Відповісти
На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей один из них дима медведейев).
показати весь коментар
04.06.2021 20:29 Відповісти
Их отправят на реабилитацию и содержание в "медвежий санаторий" в Нидерландах.

Фотка мишки, как только он прочитал эту новость-
На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 5192
показати весь коментар
04.06.2021 20:29 Відповісти
Там десь ще й Лещенко кабанця держе
показати весь коментар
04.06.2021 20:31 Відповісти
На балансі України є ще один Віслючок,можливо теж в Голандію відправити,на реабілітацію ???)))
показати весь коментар
04.06.2021 20:32 Відповісти
лучше в Колумбию На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 9461
показати весь коментар
04.06.2021 21:34 Відповісти
Хватает в Украине придурков . Хорошо что их не больше 15 %
показати весь коментар
05.06.2021 09:38 Відповісти
Медведи работали кондукторами: "Ваши билетики, обоsравшиеся детки" На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
04.06.2021 20:35 Відповісти
Там ше цигани з балалайками мають бути. Подивіться добре в списку культпросвєта.
показати весь коментар
04.06.2021 20:40 Відповісти
На закарпатских железных дорогах сколько угодно )
показати весь коментар
04.06.2021 20:43 Відповісти
Даже медведи бегут из этой страны )
показати весь коментар
04.06.2021 20:42 Відповісти
А кацапы лезут и лезут. Не знаете, может какой исектецид придумали от этой наволочи?
показати весь коментар
04.06.2021 20:46 Відповісти
Медведям с визами проще.
показати весь коментар
04.06.2021 20:51 Відповісти
звідки така думка, що Украіна найбідніша краіна в Європі? брешуть!
показати весь коментар
04.06.2021 20:45 Відповісти
Како-то гамно, любимый дружаня а по жизни Фуфло
показати весь коментар
04.06.2021 20:52 Відповісти
Непрофильный актив это Лещенко
показати весь коментар
04.06.2021 20:52 Відповісти
Серуня это пассив..
показати весь коментар
04.06.2021 21:29 Відповісти
самий класний комент за день
показати весь коментар
05.06.2021 01:26 Відповісти
"На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей" - А скока там крыс, шоб вы знали...
показати весь коментар
04.06.2021 21:05 Відповісти
Может заказать аудит активов "Укрзалізниці"?
Скорее всего, медведи будут не самой впечатляющей находкой...
показати весь коментар
04.06.2021 21:19 Відповісти
)))) айфончика и *********.
показати весь коментар
04.06.2021 21:45 Відповісти
Нужно срочно вводить 1,5 процентный налог на содержание медведей Укрзализныци, нужно спасать хищников!!¡
показати весь коментар
04.06.2021 21:55 Відповісти
А кошельки-багажники не нашли ещё?
показати весь коментар
04.06.2021 22:19 Відповісти
Чтоб отмерять "социальную дистанцию по Российскому методу"?! (полтора метра - это примерно 2 песца, или один некрупный медведь) На балансі "Укрзалізниці" знайшли двох ведмедів - Цензор.НЕТ 7779
показати весь коментар
04.06.2021 22:32 Відповісти
Устал смеятся......
показати весь коментар
04.06.2021 22:33 Відповісти
Да, при детской железной дороге, где дети были кондукторами, машинистами и т.п. был аквариум, зимний сад, зоопарк, в котором и содержались эти медведи. Там ещё волки, дикообразы, лисицы и много пернатых. Содержались они, конечно, в плохих условиях. Но, как говорится, детское образование и развитие - оно не профильный актив. Поэтому вместо улучшения условий для животных - лучше всё непрофильное закрыть. А так и в Нидерланды на ЖД можно съездить
показати весь коментар
04.06.2021 23:12 Відповісти
Железная дорога должна возить грузы и пассажиров, а не заниматься детским образованием. Когда детские садики начнут возить уголь составами по стране, я может и поменяю своё мнение, но пока так.
показати весь коментар
05.06.2021 14:25 Відповісти
Пошукайте там ще "трутнів" з зарплатами 300 000 грн.
показати весь коментар
05.06.2021 06:46 Відповісти
А що з тарганами?)
показати весь коментар
05.06.2021 08:28 Відповісти
Я более чем уверена, что для содержания двух медведей, тратились средства, как на содержание сотни слонов, да плюс при них кормились сотня родственников чинуш укрзализныци. Классика.
показати весь коментар
05.06.2021 10:47 Відповісти
Не думаю. Медведи были в зоопарке при детской железной дороге, а они сейчас все на ладан дышат именно из-за отсутствия финансирования.
показати весь коментар
05.06.2021 14:29 Відповісти
Там где-то ещё должны быть цыгане, отставшие от поезда.
показати весь коментар
05.06.2021 17:09 Відповісти
Друзья, курьёз не то, что медведей нашли, а то, что их зарубеж отдают.
Бесплатно?
В Запорожье неподалеку от центрального вокзала ещё во времена СССР была организована Детская железная дорога с настоящими поездами уменьшенных размеров. Можно было семьям с детьми покататься и даже проехать до пляжа. Подростки проходили при ней обучение железнодорожному делу кружок и подготовка кадров для ЖД. А при детской железной дороге был небольшой зоопарк - единственный в Запорожье ( больше 800 000 населения). Я любила там бывать с детства. Там всегда были страусы, дикобразы и другие животные. Сколько-то лет назад детская железная дорога обновилась после разрухи 90-х. Вот теперь опять разоряют
показати весь коментар
05.06.2021 17:40 Відповісти
Не место ЛЮБЫМ животным в клетках, будь то цирковые, или железнодорожные. Даже если это медведи
показати весь коментар
05.06.2021 22:53 Відповісти
 
 