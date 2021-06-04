На балансі "Укрзалізниці" знайшли двох ведмедів
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Тварини перебувають на утриманні Запорізької дитячої залізниці. Їх відправлять на реабілітацію і утримання у "ведмежий санаторій" у Нідерландах.
Про незвичайне майно повідомив у фейсбуці голова правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, інформує Цензор.НЕТ.
"Точно знав, що у процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді саун, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але ведмедів точно не очікував", - зазначив він.
За його словами, новий будинок для тварин шукають вже кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів не можуть їх прийняти - немає місць.
Ведмеді відправляться в зоопарк у місті Ренен у Нідерландах.
"Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном і водоспадом. Усі витрати на трансфер і утримання бере на себе зоопарк", - зазначив Юрик.
Глава правління "УЗ" зазначив, що зараз держкомпанія "проходить кола бюрократичного пекла" і опрацьовує механізм передачі тварин.
"Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді житимуть у закордонному санаторії. А ми тут продовжимо ламати списи з непрофільними активами", - підсумував він.
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Фотка мишки, как только он прочитал эту новость-
Скорее всего, медведи будут не самой впечатляющей находкой...
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В Запорожье неподалеку от центрального вокзала ещё во времена СССР была организована Детская железная дорога с настоящими поездами уменьшенных размеров. Можно было семьям с детьми покататься и даже проехать до пляжа. Подростки проходили при ней обучение железнодорожному делу кружок и подготовка кадров для ЖД. А при детской железной дороге был небольшой зоопарк - единственный в Запорожье ( больше 800 000 населения). Я любила там бывать с детства. Там всегда были страусы, дикобразы и другие животные. Сколько-то лет назад детская железная дорога обновилась после разрухи 90-х. Вот теперь опять разоряют