Нардепка "Голосу" Устінова внесла в декларацію "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика"
Політик задекларувала домашніх тварин як цінне рухоме майно.
Декларацію Олександри Устінової опубліковано на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначена "собака-тапки-погризяка" "торгової марки" лабрадор, кличка - Коді.
"Друг сім'ї. Шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорах, приносить радість та щастя. Дісталася у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - описує Устінова "майно".
Також у декларацію нардепки внесено "котика-муркотика" на прізвисько Жорік.
"Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові по вечорам, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки. Дістався у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - задекларувала Устінова.
При цьому 6 лютого вона писала в фейсбуку про те, що кіт помер, проживши майже 19 років.
Крім тварин, політик зазначила в декларації 50% права власності на будинок у Вінниці і земельну ділянку, спільну з чоловіком квартиру в Києві; автомобіль Mazda 3 2014 року випуску, авто чоловіка Chevrolet Camaro 2014 року випуску, 471,5 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 219 тис. грн і €1551 в Universal Bank, рахунки на $20 тис., $3,9 тис і $30 тис. в Stanford Federal Credit Union та інше майно.
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И котики: Ашера - до 100.000 долларов
с каждым днем дело все хуже и хуже...
вау.. а чого не В УКРАИНСКИХ БАНКАХ?
слуги урода драпать собрались?))
"надо валить из єтой страні "(с) самые нарИдные слуги урода - когда узнали что фуйло войска подтягивает к Украине.
Наверное потому что союзники?
А декларація за який період подається? - за 2020 рік.
Все вірно).
думайте дальше....
сходняк воров...
сбу не спешит - учавсвует....!
кацапняги - а через перегородку не?
.
Бо прийде завтра фсб(у) із "оцінщиком", оцінять кота у вагу золота, і відмивайся потім.
Чи ця потвора відверто знущається?