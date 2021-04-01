УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9836 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців
11 872 73

Нардепка "Голосу" Устінова внесла в декларацію "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика"

Нардепка

Політик задекларувала домашніх тварин як цінне рухоме майно.

Декларацію Олександри Устінової опубліковано на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначена "собака-тапки-погризяка" "торгової марки" лабрадор, кличка - Коді.

"Друг сім'ї. Шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорах, приносить радість та щастя. Дісталася у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - описує Устінова "майно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони

Також у декларацію нардепки внесено "котика-муркотика" на прізвисько Жорік.

"Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові по вечорам, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки. Дістався у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - задекларувала Устінова.

При цьому 6 лютого вона писала в фейсбуку про те, що кіт помер, проживши майже 19 років.

Крім тварин, політик зазначила в декларації 50% права власності на будинок у Вінниці і земельну ділянку, спільну з чоловіком квартиру в Києві; автомобіль Mazda 3 2014 року випуску, авто чоловіка Chevrolet Camaro 2014 року випуску, 471,5 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 219 тис. грн і €1551 в Universal Bank, рахунки на $20 тис., $3,9 тис і $30 тис. в Stanford Federal Credit Union та інше майно.

Автор: 

тварини (465) Устінова Олександра (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
идиотка. зеленая команда все превращает в 95-й квартал, типа - ржу-не-могу.
с каждым днем дело все хуже и хуже...
показати весь коментар
01.04.2021 02:06
+8
Издевается над бестолковыми избирателями которые её привели к власти, впрочем вполне заслуженно.
показати весь коментар
01.04.2021 02:12
+6
все они пришли на хайпе.. что слуги, что голос..
показати весь коментар
01.04.2021 02:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Собачки тоже разные бывают: Один из представителей породы тибетский мастиф Хонг Донг (Hong Dong) стал самой дорогой собакой в мире, за которую китайский угольный магнат отдал 1,5 млн долларов.
И котики: Ашера - до 100.000 долларов
показати весь коментар
01.04.2021 02:03 Відповісти
Вы что серьёзно ?да они все открыто издеваються над людьми,которые даже комуналку оплатиь не могут.
показати весь коментар
01.04.2021 04:41 Відповісти
Сами виноваты! В 2013 все могли оплатить коммуналку или почти все. Захотели жить по-новому - получайте!
показати весь коментар
01.04.2021 08:46 Відповісти
В элдэнэрэ вали за дешевой коммуналкой тварь.
показати весь коментар
01.04.2021 11:38 Відповісти
Кушай теперь, не обляпайся, гнида )
показати весь коментар
01.04.2021 12:18 Відповісти
Терпила вечная, ты всегда ныл и будешь ныть про дорогую коммуналку и страдать за колбасой по 2-20.
показати весь коментар
01.04.2021 12:27 Відповісти
Мне то чего ныть? У меня зарплата 1000 дол. Это какой-то Вася Ветров разнылся, что люди не могут коммуналку оплатить. Я ему ответил, что сами виноваты, сами наскакали себе новые тарифы. Ты сначала разберись, кто ноет, потом будешь мне вякать )))
показати весь коментар
01.04.2021 12:58 Відповісти
Делать нечего в нытье и разборках ватных терпил разбираться.
показати весь коментар
01.04.2021 13:13 Відповісти
Ладно, выяснили, вася ветров - ватная терпила ) а ты какая терпила? Кожанная?)))
показати весь коментар
01.04.2021 13:23 Відповісти
идиотка. зеленая команда все превращает в 95-й квартал, типа - ржу-не-могу.
с каждым днем дело все хуже и хуже...
показати весь коментар
01.04.2021 02:06 Відповісти
$3,9 тыс и $30 тыс. в Stanford Federal Credit Union..

вау.. а чого не В УКРАИНСКИХ БАНКАХ?
слуги урода драпать собрались?))
"надо валить из єтой страні "(с) самые нарИдные слуги урода - когда узнали что фуйло войска подтягивает к Украине.
показати весь коментар
01.04.2021 02:45 Відповісти
все они пришли на хайпе.. что слуги, что голос..
показати весь коментар
01.04.2021 02:54 Відповісти
І що, кацап?
показати весь коментар
01.04.2021 03:10 Відповісти
Голос создан только для того что-бы отобрать голоса у Порошенкою так что не ври кацап да есть там честные люди в Голосе сейчас пытаются что-бы не вошел голос в коалицию с СН. Так что кацап мы на твою пропаганду не поведемся!
показати весь коментар
01.04.2021 06:22 Відповісти
нічого санітари тебе розплутають...
показати весь коментар
01.04.2021 13:03 Відповісти
у порохоботів новий тренд - хто не любить поросенка той ворог України,зебіли нехай вчаться
показати весь коментар
01.04.2021 07:13 Відповісти
то в тебе нова болячка... чи стара? не знаю, все так заплутано...
показати весь коментар
01.04.2021 08:24 Відповісти
відколи це "Голос" став сюзником "ЄС"?
показати весь коментар
01.04.2021 03:29 Відповісти
Лидер "Голоса" заявила, что ЕС для них больший политический враг, чем СН.
Наверное потому что союзники?
показати весь коментар
01.04.2021 11:42 Відповісти
А БПП не на хайпі?
показати весь коментар
01.04.2021 11:29 Відповісти
Меняй десятые штаны. Там тебе опять порошенко насрал.
показати весь коментар
01.04.2021 06:41 Відповісти
і відколи вони стали союзниками? скоріше союзники Свободи проти Порошенка
показати весь коментар
01.04.2021 07:31 Відповісти
В "Голосе" все такие.
показати весь коментар
01.04.2021 05:16 Відповісти
Чувак, рпзуй глаза, она от Голоса! При чем тут зеленые? Хотя зеленые не намного лучше...
показати весь коментар
01.04.2021 07:59 Відповісти
как это "при чем", чувак? это именно 43-х летний клоун со своей зеленой командой недоумков превратил буквально все институты власти в балаган. и **** удивляться, что в Раде сейчас оживились всевозможные фрики. эти зе-******** они портят все, к чему прикасаются
показати весь коментар
01.04.2021 09:05 Відповісти
Зато весело .
показати весь коментар
01.04.2021 08:20 Відповісти
Издевается над бестолковыми избирателями которые её привели к власти, впрочем вполне заслуженно.
показати весь коментар
01.04.2021 02:12 Відповісти
Кот умер, но его озверелый труп его все еще разрывает диваны, на которых спасаются чудом выжившие жители с Луганщины.
показати весь коментар
01.04.2021 02:19 Відповісти
Помер коли? В лютому 2021.
А декларація за який період подається? - за 2020 рік.
Все вірно).
показати весь коментар
01.04.2021 04:58 Відповісти
Дермак пусть свою шавку-ж*полизалку арестовича внесет в декларацию.
показати весь коментар
01.04.2021 02:27 Відповісти
Напомню на всякий случай - это одна из тех дегенератов которая пишет и принимает законы по которым приходится жить украинцам.
показати весь коментар
01.04.2021 04:42 Відповісти
вы правда думаете они избираются заботиться о вас?
думайте дальше....
показати весь коментар
01.04.2021 04:57 Відповісти
Філя, я Вас умоляю). Людина пошуткувала). Одесити що, віїджаючи до Америки, почуття гумору оставляють в південій пальмірі?)
показати весь коментар
01.04.2021 05:01 Відповісти
всю ету гребаную раду - можна брать каждый день .....
сходняк воров...
сбу не спешит - учавсвует....!
показати весь коментар
01.04.2021 05:03 Відповісти
феесбешный баран раз - фееcбешому барану два - через сеть шота посоветовал?
кацапняги - а через перегородку не?
показати весь коментар
01.04.2021 05:13 Відповісти
Блондинка. Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 4339
показати весь коментар
01.04.2021 05:13 Відповісти
В Раду набор был видно из дурдомов и тюрем.
показати весь коментар
01.04.2021 06:01 Відповісти
Цирк уродов...
показати весь коментар
01.04.2021 06:22 Відповісти
Кто бы её саму внёс в декларацию в качестве идиотки.
показати весь коментар
01.04.2021 06:39 Відповісти
Да ладно,собака ей-для уплаты коммуналки,а кот-кредита на машину
показати весь коментар
01.04.2021 06:43 Відповісти
Есть вносу-ковыряка.

Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 199
показати весь коментар
01.04.2021 07:30 Відповісти
Це партійний курс.
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 5293
показати весь коментар
01.04.2021 07:47 Відповісти
Юрчишин из "Голоса".
показати весь коментар
01.04.2021 07:49 Відповісти
Це вже майже - збочення ,, минулий вік . араз в тренді - дещо інше .
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 3433 .
показати весь коментар
01.04.2021 07:35 Відповісти
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 2595
показати весь коментар
01.04.2021 07:19 Відповісти
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 7994
показати весь коментар
01.04.2021 07:20 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
01.04.2021 07:36 Відповісти
а еще ,зелёную субстанцию похожую на мозги.
показати весь коментар
01.04.2021 07:38 Відповісти
Як на мене, то це сюжет для "жовтої преси"...
показати весь коментар
01.04.2021 07:40 Відповісти
И для психиатра.
показати весь коментар
01.04.2021 07:50 Відповісти
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 4119
показати весь коментар
01.04.2021 07:46 Відповісти
Ты тему не перепутал?
показати весь коментар
01.04.2021 07:50 Відповісти
Детский садик""Соплячек"
показати весь коментар
01.04.2021 07:47 Відповісти
Підкажіть, хіба відповідно новому правопису не "нардепиня"?
показати весь коментар
01.04.2021 08:02 Відповісти
она рыбок с аквариума не задекларировала? ей еще в куколки играться, она в Раде представляет интересы народа.... после таких деклараций тренд и вспышка "Голоса" стремительно катится к нулю, и тухнет навсегда.
показати весь коментар
01.04.2021 08:39 Відповісти
ШМАРА
показати весь коментар
01.04.2021 08:47 Відповісти
Смеяться можно уже? Господи - какие идиоты.
показати весь коментар
01.04.2021 09:23 Відповісти
если в голове насрано, от этого не избавишься...
показати весь коментар
01.04.2021 09:25 Відповісти
Устиняка-дебиляка написала декларацию,что тут добавить
показати весь коментар
01.04.2021 09:45 Відповісти
...судячи того, що не задекларувала мозок, такою цінною "нерухомістю", пані не володіє. Та і байдуже.
показати весь коментар
01.04.2021 10:00 Відповісти
Головне, щоб у декларації була правда.
Бо прийде завтра фсб(у) із "оцінщиком", оцінять кота у вагу золота, і відмивайся потім.
показати весь коментар
01.04.2021 10:14 Відповісти
Це та, яку "слуги коломойського" розумною вважають?
Чи ця потвора відверто знущається?
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
с Первым апрелем вас друзья- сдается мне это была шутка-
показати весь коментар
01.04.2021 10:53 Відповісти
Не те времена,что бы шутить.
показати весь коментар
01.04.2021 11:21 Відповісти
ЗЕбобики-долбо..ики.
показати весь коментар
01.04.2021 11:19 Відповісти
 
 