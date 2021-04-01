Нардепка "Голосу" Устінова внесла в декларацію "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика"

Політик задекларувала домашніх тварин як цінне рухоме майно.

Декларацію Олександри Устінової опубліковано на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначена "собака-тапки-погризяка" "торгової марки" лабрадор, кличка - Коді.

"Друг сім'ї. Шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорах, приносить радість та щастя. Дісталася у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - описує Устінова "майно".

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Також у декларацію нардепки внесено "котика-муркотика" на прізвисько Жорік.

"Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові по вечорам, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки. Дістався у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину", - задекларувала Устінова.

При цьому 6 лютого вона писала в фейсбуку про те, що кіт помер, проживши майже 19 років.

Крім тварин, політик зазначила в декларації 50% права власності на будинок у Вінниці і земельну ділянку, спільну з чоловіком квартиру в Києві; автомобіль Mazda 3 2014 року випуску, авто чоловіка Chevrolet Camaro 2014 року випуску, 471,5 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 219 тис. грн і €1551 в Universal Bank, рахунки на $20 тис., $3,9 тис і $30 тис. в Stanford Federal Credit Union та інше майно.