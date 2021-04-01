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Новости Е-декларации госслужащих
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Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

Нардеп

Политик задекларировала домашних животных в качестве ценного движимого имущества.

Декларация Александры Устиновой опубликована на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указана "собака-тапки-погрызяка" "торговой марки" лабрадор, кличка - Коди.

"Друг семьи. Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи из Луганской области, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью", - описывает Устинова "имущество".

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Также в декларацию нардепа включен "котик-муркотик" по кличке Жорик.

"Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник, дерет коробки. Достался в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью", - задекларировала Устинова.

При этом 6 февраля она писала в Фейсбуке о том, что кот умер, прожив почти 19 лет.

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Помимо животных, политик указала в декларации 50% права собственности на дом в Виннице и земельный участок, совместную с мужем квартиру в Киеве; автомобиль Mazda 3 2014 года выпуска, авто мужа Chevrolet Camaro 2014 года выпуска, 471,5 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 219 тыс. грн и €1551 в Universal Bank, счета на $20 тыс., $3,9 тыс и $30 тыс. в Stanford Federal Credit Union и прочее имущество.

Автор: 

животные (934) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+16
идиотка. зеленая команда все превращает в 95-й квартал, типа - ржу-не-могу.
с каждым днем дело все хуже и хуже...
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01.04.2021 02:06
+8
Издевается над бестолковыми избирателями которые её привели к власти, впрочем вполне заслуженно.
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01.04.2021 02:12
+6
все они пришли на хайпе.. что слуги, что голос..
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01.04.2021 02:54
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Собачки тоже разные бывают: Один из представителей породы тибетский мастиф Хонг Донг (Hong Dong) стал самой дорогой собакой в мире, за которую китайский угольный магнат отдал 1,5 млн долларов.
И котики: Ашера - до 100.000 долларов
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01.04.2021 02:03 Ответить
Вы что серьёзно ?да они все открыто издеваються над людьми,которые даже комуналку оплатиь не могут.
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01.04.2021 04:41 Ответить
Сами виноваты! В 2013 все могли оплатить коммуналку или почти все. Захотели жить по-новому - получайте!
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01.04.2021 08:46 Ответить
В элдэнэрэ вали за дешевой коммуналкой тварь.
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01.04.2021 11:38 Ответить
Кушай теперь, не обляпайся, гнида )
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01.04.2021 12:18 Ответить
Терпила вечная, ты всегда ныл и будешь ныть про дорогую коммуналку и страдать за колбасой по 2-20.
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01.04.2021 12:27 Ответить
Мне то чего ныть? У меня зарплата 1000 дол. Это какой-то Вася Ветров разнылся, что люди не могут коммуналку оплатить. Я ему ответил, что сами виноваты, сами наскакали себе новые тарифы. Ты сначала разберись, кто ноет, потом будешь мне вякать )))
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01.04.2021 12:58 Ответить
Делать нечего в нытье и разборках ватных терпил разбираться.
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01.04.2021 13:13 Ответить
Ладно, выяснили, вася ветров - ватная терпила ) а ты какая терпила? Кожанная?)))
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01.04.2021 13:23 Ответить
идиотка. зеленая команда все превращает в 95-й квартал, типа - ржу-не-могу.
с каждым днем дело все хуже и хуже...
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01.04.2021 02:06 Ответить
$3,9 тыс и $30 тыс. в Stanford Federal Credit Union..

вау.. а чого не В УКРАИНСКИХ БАНКАХ?
слуги урода драпать собрались?))
"надо валить из єтой страні "(с) самые нарИдные слуги урода - когда узнали что фуйло войска подтягивает к Украине.
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01.04.2021 02:45 Ответить
все они пришли на хайпе.. что слуги, что голос..
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01.04.2021 02:54 Ответить
І що, кацап?
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01.04.2021 03:10 Ответить
Голос создан только для того что-бы отобрать голоса у Порошенкою так что не ври кацап да есть там честные люди в Голосе сейчас пытаются что-бы не вошел голос в коалицию с СН. Так что кацап мы на твою пропаганду не поведемся!
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01.04.2021 06:22 Ответить
нічого санітари тебе розплутають...
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01.04.2021 13:03 Ответить
у порохоботів новий тренд - хто не любить поросенка той ворог України,зебіли нехай вчаться
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01.04.2021 07:13 Ответить
то в тебе нова болячка... чи стара? не знаю, все так заплутано...
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01.04.2021 08:24 Ответить
відколи це "Голос" став сюзником "ЄС"?
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01.04.2021 03:29 Ответить
Лидер "Голоса" заявила, что ЕС для них больший политический враг, чем СН.
Наверное потому что союзники?
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01.04.2021 11:42 Ответить
А БПП не на хайпі?
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01.04.2021 11:29 Ответить
Меняй десятые штаны. Там тебе опять порошенко насрал.
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01.04.2021 06:41 Ответить
і відколи вони стали союзниками? скоріше союзники Свободи проти Порошенка
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01.04.2021 07:31 Ответить
В "Голосе" все такие.
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01.04.2021 05:16 Ответить
Чувак, рпзуй глаза, она от Голоса! При чем тут зеленые? Хотя зеленые не намного лучше...
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01.04.2021 07:59 Ответить
как это "при чем", чувак? это именно 43-х летний клоун со своей зеленой командой недоумков превратил буквально все институты власти в балаган. и **** удивляться, что в Раде сейчас оживились всевозможные фрики. эти зе-******** они портят все, к чему прикасаются
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01.04.2021 09:05 Ответить
Зато весело .
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01.04.2021 08:20 Ответить
Издевается над бестолковыми избирателями которые её привели к власти, впрочем вполне заслуженно.
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01.04.2021 02:12 Ответить
Кот умер, но его озверелый труп его все еще разрывает диваны, на которых спасаются чудом выжившие жители с Луганщины.
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01.04.2021 02:19 Ответить
Помер коли? В лютому 2021.
А декларація за який період подається? - за 2020 рік.
Все вірно).
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01.04.2021 04:58 Ответить
Дермак пусть свою шавку-ж*полизалку арестовича внесет в декларацию.
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01.04.2021 02:27 Ответить
Напомню на всякий случай - это одна из тех дегенератов которая пишет и принимает законы по которым приходится жить украинцам.
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01.04.2021 04:42 Ответить
вы правда думаете они избираются заботиться о вас?
думайте дальше....
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01.04.2021 04:57 Ответить
Філя, я Вас умоляю). Людина пошуткувала). Одесити що, віїджаючи до Америки, почуття гумору оставляють в південій пальмірі?)
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01.04.2021 05:01 Ответить
всю ету гребаную раду - можна брать каждый день .....
сходняк воров...
сбу не спешит - учавсвует....!
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01.04.2021 05:03 Ответить
феесбешный баран раз - фееcбешому барану два - через сеть шота посоветовал?
кацапняги - а через перегородку не?
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01.04.2021 05:13 Ответить
Блондинка. Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 4339
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01.04.2021 05:13 Ответить
В Раду набор был видно из дурдомов и тюрем.
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01.04.2021 06:01 Ответить
Цирк уродов...
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01.04.2021 06:22 Ответить
Кто бы её саму внёс в декларацию в качестве идиотки.
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01.04.2021 06:39 Ответить
Да ладно,собака ей-для уплаты коммуналки,а кот-кредита на машину
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01.04.2021 06:43 Ответить
Есть вносу-ковыряка.

Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 199
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01.04.2021 07:30 Ответить
Це партійний курс.
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 5293
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01.04.2021 07:47 Ответить
Юрчишин из "Голоса".
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01.04.2021 07:49 Ответить
Це вже майже - збочення ,, минулий вік . араз в тренді - дещо інше .
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 3433 .
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01.04.2021 07:35 Ответить
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 2595
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01.04.2021 07:19 Ответить
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 7994
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01.04.2021 07:20 Ответить
Мразь
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01.04.2021 07:36 Ответить
а еще ,зелёную субстанцию похожую на мозги.
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01.04.2021 07:38 Ответить
Як на мене, то це сюжет для "жовтої преси"...
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01.04.2021 07:40 Ответить
И для психиатра.
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01.04.2021 07:50 Ответить
Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" - Цензор.НЕТ 4119
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01.04.2021 07:46 Ответить
Ты тему не перепутал?
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01.04.2021 07:50 Ответить
Детский садик""Соплячек"
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01.04.2021 07:47 Ответить
Підкажіть, хіба відповідно новому правопису не "нардепиня"?
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01.04.2021 08:02 Ответить
она рыбок с аквариума не задекларировала? ей еще в куколки играться, она в Раде представляет интересы народа.... после таких деклараций тренд и вспышка "Голоса" стремительно катится к нулю, и тухнет навсегда.
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01.04.2021 08:39 Ответить
ШМАРА
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01.04.2021 08:47 Ответить
Смеяться можно уже? Господи - какие идиоты.
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01.04.2021 09:23 Ответить
если в голове насрано, от этого не избавишься...
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01.04.2021 09:25 Ответить
Устиняка-дебиляка написала декларацию,что тут добавить
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01.04.2021 09:45 Ответить
...судячи того, що не задекларувала мозок, такою цінною "нерухомістю", пані не володіє. Та і байдуже.
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01.04.2021 10:00 Ответить
Головне, щоб у декларації була правда.
Бо прийде завтра фсб(у) із "оцінщиком", оцінять кота у вагу золота, і відмивайся потім.
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01.04.2021 10:14 Ответить
Це та, яку "слуги коломойського" розумною вважають?
Чи ця потвора відверто знущається?
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01.04.2021 10:38 Ответить
с Первым апрелем вас друзья- сдается мне это была шутка-
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01.04.2021 10:53 Ответить
Не те времена,что бы шутить.
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01.04.2021 11:21 Ответить
ЗЕбобики-долбо..ики.
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01.04.2021 11:19 Ответить
 
 