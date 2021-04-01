Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"
Политик задекларировала домашних животных в качестве ценного движимого имущества.
Декларация Александры Устиновой опубликована на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе указана "собака-тапки-погрызяка" "торговой марки" лабрадор, кличка - Коди.
"Друг семьи. Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи из Луганской области, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью", - описывает Устинова "имущество".
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Также в декларацию нардепа включен "котик-муркотик" по кличке Жорик.
"Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник, дерет коробки. Достался в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью", - задекларировала Устинова.
При этом 6 февраля она писала в Фейсбуке о том, что кот умер, прожив почти 19 лет.
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Помимо животных, политик указала в декларации 50% права собственности на дом в Виннице и земельный участок, совместную с мужем квартиру в Киеве; автомобиль Mazda 3 2014 года выпуска, авто мужа Chevrolet Camaro 2014 года выпуска, 471,5 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 219 тыс. грн и €1551 в Universal Bank, счета на $20 тыс., $3,9 тыс и $30 тыс. в Stanford Federal Credit Union и прочее имущество.
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И котики: Ашера - до 100.000 долларов
с каждым днем дело все хуже и хуже...
вау.. а чого не В УКРАИНСКИХ БАНКАХ?
слуги урода драпать собрались?))
"надо валить из єтой страні "(с) самые нарИдные слуги урода - когда узнали что фуйло войска подтягивает к Украине.
Наверное потому что союзники?
А декларація за який період подається? - за 2020 рік.
Все вірно).
думайте дальше....
сходняк воров...
сбу не спешит - учавсвует....!
кацапняги - а через перегородку не?
.
Бо прийде завтра фсб(у) із "оцінщиком", оцінять кота у вагу золота, і відмивайся потім.
Чи ця потвора відверто знущається?