Держдеп США вживатиме нових заходів щодо "Північного потоку-2", - Прайс
Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проєкту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.
"Ми продовжимо вживати заходів щодо осіб і компаній, що беруть участь у діяльності, яка підпадає під санкції, щоб продемонструвати нашу незгоду з цим проєктом, яка зберігається", - сказав він.
Представник Держдепу також підкреслив, що США все ще вважають "Північний потік-2" поганою угодою для європейських партнерів.
Він також зазначив, що американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України чи будь-якої іншої країни".
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играть в СП-2 не следует в двух случаях:
когда вы не можете себе этого позволить и
когда вы можете себе это позволить
Ну и где именно прайс ? Какие цены на услуги?