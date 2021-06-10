Держдеп США вживатиме нових заходів щодо "Північного потоку-2", - Прайс

Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми продовжимо вживати заходів щодо осіб і компаній, що беруть участь у діяльності, яка підпадає під санкції, щоб продемонструвати нашу незгоду з цим проєктом, яка зберігається", - сказав він.

Представник Держдепу також підкреслив, що США все ще вважають "Північний потік-2" поганою угодою для європейських партнерів.

Він також зазначив, що американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України чи будь-якої іншої країни".

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