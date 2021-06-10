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Держдеп США вживатиме нових заходів щодо "Північного потоку-2", - Прайс

Держдеп США вживатиме нових заходів щодо

Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми продовжимо вживати заходів щодо осіб і компаній, що беруть участь у діяльності, яка підпадає під санкції, щоб продемонструвати нашу незгоду з цим проєктом, яка зберігається", - сказав він.

Представник Держдепу також підкреслив, що США все ще вважають "Північний потік-2" поганою угодою для європейських партнерів.

Він також зазначив, що американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України чи будь-якої іншої країни".

Читайте також: Частини "Північного потоку 2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом

Автор: 

Північний потік (2461) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+9
Администрация байдена много болтает и ничего не делает, ну это те же люди из администрации обамы, та же ублюдочная политика, антиамериканские, антимировая.
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10.06.2021 23:01
+8
Я даже больше вам скажу)пока зекретин у власти ,нам и в НАТО вообще ничего не светит ,даже партнёрства -Байден ему этого не подарит,т к они не собираются терпеть это чмо на втором сроке
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10.06.2021 23:18
+7
Именно Порошенко и тебя , ватан , это не касается , вразумел ?
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10.06.2021 23:52
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***** та меркель ******** ата та .
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10.06.2021 22:58 Відповісти
Надежда помирает последней?
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10.06.2021 23:17 Відповісти
У кацапів?
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10.06.2021 23:20 Відповісти
Меня интерессует одно, почему Ромыч только постит картинки?
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10.06.2021 23:37 Відповісти
І нашим, і вашим, та вже якось визначіться.
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10.06.2021 22:59 Відповісти
я думаю,цена ввода в эксплуатацию сп-2 очень сильно вырастит
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10.06.2021 23:00 Відповісти
Ты теперь подумай какая цена отопления будет.
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11.06.2021 07:34 Відповісти
меня кацапские проблемы не интересуют .будешь чаще собирать валежник,делов то...
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11.06.2021 09:21 Відповісти
Проблема в том что и валежник тебе собирать никто не даст.
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11.06.2021 09:54 Відповісти
ну так попроси разрешения...
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11.06.2021 10:50 Відповісти
Администрация байдена много болтает и ничего не делает, ну это те же люди из администрации обамы, та же ублюдочная политика, антиамериканские, антимировая.
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10.06.2021 23:01 Відповісти
100%, як при Обамі
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10.06.2021 23:03 Відповісти
Я даже больше вам скажу)пока зекретин у власти ,нам и в НАТО вообще ничего не светит ,даже партнёрства -Байден ему этого не подарит,т к они не собираются терпеть это чмо на втором сроке
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10.06.2021 23:18 Відповісти
Ты так против действующего президента... Вот кого ты сейчас выбрала, неужели Порошенко?
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10.06.2021 23:22 Відповісти
Именно Порошенко и тебя , ватан , это не касается , вразумел ?
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10.06.2021 23:52 Відповісти
Не вразумел, я сам Порошенко одно время выбирал. Но после оказалось, что это чмо.
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11.06.2021 00:03 Відповісти
Свинюку парашенку...? Тоді купляй швидше рошенку і клади у рот.. І соси - тебе це заспокоїть
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11.06.2021 00:57 Відповісти
набутылочник украиномовный, слово "рошенка" в Украине не употребляется только у кацапов на срасее на этом вы всегда палитесь
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11.06.2021 10:33 Відповісти
Рашкотварь ,ты уже 20 лет сосешь у вофкитупина пипетку
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11.06.2021 11:13 Відповісти
вот теперь понятно
играть в СП-2 не следует в двух случаях:
когда вы не можете себе этого позволить и
когда вы можете себе это позволить
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10.06.2021 23:22 Відповісти
Несогласие будете показывать ? Да Меркель со Шредером кладут на несогласие толстый болт . Лучше скажите как будете оправдываться перед Польшей , Украиной и Чехией за предательство ?
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10.06.2021 23:32 Відповісти
сильные никогда не оправдываются перед слабыми
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10.06.2021 23:49 Відповісти
"Госдеп США примет новые меры по "Северному потоку-2", - Прайс"

Ну и где именно прайс ? Какие цены на услуги?
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10.06.2021 23:35 Відповісти
Новые санкции - забанят пару боцманов нв въезд в Америку. Позорятся только бидонщики
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10.06.2021 23:44 Відповісти
Бригаді зварювальників електроди не продасте?...Ми на свого клоуна надивилися,так що ваш цирк вже нікому не треба.
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11.06.2021 00:05 Відповісти
І - що?
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11.06.2021 04:58 Відповісти
Дуже "ефективно" буде, як і до цього.
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11.06.2021 06:52 Відповісти
Болтовня
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11.06.2021 09:06 Відповісти
Татаромордва страшно возбудилась тут, она думает ,что если заработает сп2, то вофкатупин с вротенберхами им дадут больше калорий .Хрен вам горький и корявый , а Украина вполне переживет эту непрятность,не более того
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11.06.2021 11:19 Відповісти
 
 