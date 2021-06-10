Госдеп США примет новые меры по "Северному потоку-2", - Прайс
Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", - сказал он.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров.
Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".
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играть в СП-2 не следует в двух случаях:
когда вы не можете себе этого позволить и
когда вы можете себе это позволить
Ну и где именно прайс ? Какие цены на услуги?