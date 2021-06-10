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Госдеп США примет новые меры по "Северному потоку-2", - Прайс

Госдеп США примет новые меры по

Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", - сказал он.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров.

Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешний подход к "Северному потоку - 2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией, - Госдеп

Автор: 

Северный поток (1449) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+9
Администрация байдена много болтает и ничего не делает, ну это те же люди из администрации обамы, та же ублюдочная политика, антиамериканские, антимировая.
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10.06.2021 23:01
+8
Я даже больше вам скажу)пока зекретин у власти ,нам и в НАТО вообще ничего не светит ,даже партнёрства -Байден ему этого не подарит,т к они не собираются терпеть это чмо на втором сроке
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10.06.2021 23:18
+7
Именно Порошенко и тебя , ватан , это не касается , вразумел ?
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10.06.2021 23:52
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***** та меркель ******** ата та .
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10.06.2021 22:58 Ответить
Надежда помирает последней?
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10.06.2021 23:17 Ответить
У кацапів?
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10.06.2021 23:20 Ответить
Меня интерессует одно, почему Ромыч только постит картинки?
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10.06.2021 23:37 Ответить
І нашим, і вашим, та вже якось визначіться.
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10.06.2021 22:59 Ответить
я думаю,цена ввода в эксплуатацию сп-2 очень сильно вырастит
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10.06.2021 23:00 Ответить
Ты теперь подумай какая цена отопления будет.
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11.06.2021 07:34 Ответить
меня кацапские проблемы не интересуют .будешь чаще собирать валежник,делов то...
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11.06.2021 09:21 Ответить
Проблема в том что и валежник тебе собирать никто не даст.
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11.06.2021 09:54 Ответить
ну так попроси разрешения...
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11.06.2021 10:50 Ответить
Администрация байдена много болтает и ничего не делает, ну это те же люди из администрации обамы, та же ублюдочная политика, антиамериканские, антимировая.
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10.06.2021 23:01 Ответить
100%, як при Обамі
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10.06.2021 23:03 Ответить
Я даже больше вам скажу)пока зекретин у власти ,нам и в НАТО вообще ничего не светит ,даже партнёрства -Байден ему этого не подарит,т к они не собираются терпеть это чмо на втором сроке
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10.06.2021 23:18 Ответить
Ты так против действующего президента... Вот кого ты сейчас выбрала, неужели Порошенко?
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10.06.2021 23:22 Ответить
Именно Порошенко и тебя , ватан , это не касается , вразумел ?
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10.06.2021 23:52 Ответить
Не вразумел, я сам Порошенко одно время выбирал. Но после оказалось, что это чмо.
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11.06.2021 00:03 Ответить
Свинюку парашенку...? Тоді купляй швидше рошенку і клади у рот.. І соси - тебе це заспокоїть
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11.06.2021 00:57 Ответить
набутылочник украиномовный, слово "рошенка" в Украине не употребляется только у кацапов на срасее на этом вы всегда палитесь
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11.06.2021 10:33 Ответить
Рашкотварь ,ты уже 20 лет сосешь у вофкитупина пипетку
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11.06.2021 11:13 Ответить
вот теперь понятно
играть в СП-2 не следует в двух случаях:
когда вы не можете себе этого позволить и
когда вы можете себе это позволить
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10.06.2021 23:22 Ответить
Несогласие будете показывать ? Да Меркель со Шредером кладут на несогласие толстый болт . Лучше скажите как будете оправдываться перед Польшей , Украиной и Чехией за предательство ?
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10.06.2021 23:32 Ответить
сильные никогда не оправдываются перед слабыми
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10.06.2021 23:49 Ответить
"Госдеп США примет новые меры по "Северному потоку-2", - Прайс"

Ну и где именно прайс ? Какие цены на услуги?
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10.06.2021 23:35 Ответить
Новые санкции - забанят пару боцманов нв въезд в Америку. Позорятся только бидонщики
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10.06.2021 23:44 Ответить
Бригаді зварювальників електроди не продасте?...Ми на свого клоуна надивилися,так що ваш цирк вже нікому не треба.
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11.06.2021 00:05 Ответить
І - що?
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11.06.2021 04:58 Ответить
Дуже "ефективно" буде, як і до цього.
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11.06.2021 06:52 Ответить
Болтовня
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11.06.2021 09:06 Ответить
Татаромордва страшно возбудилась тут, она думает ,что если заработает сп2, то вофкатупин с вротенберхами им дадут больше калорий .Хрен вам горький и корявый , а Украина вполне переживет эту непрятность,не более того
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11.06.2021 11:19 Ответить
 
 