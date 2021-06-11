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10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко. ФОТО

10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко. ФОТО

10 Окрема Гірсько-Штурмова бригада найближчими днями отримає повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.

"Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження для батальйону", – нагадав Порошенко.

За його словами, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали необхідні кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.

10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко 01
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко 02
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко 03
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко 04

"Ви неймовірні, тому що ви зібрали повний обсяг коштів за два дні. Майже дві тисячі українців за два дні забезпечили батальйон системою відеоспостереження", – сказав він.

Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.

"Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий – більше 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться", – розповів Порошенко.

"Але сталося диво, бо сьогодні і ви вже зібрали вже більше 400 тисяч гривень", – зазначив Петро Порошенко.

Лідер партії підкреслив, що все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.

Він також зазначив, що допомога армії на цьому не завершується: "Ще одна приємна новина – коли ми закінчимо постачання в 10-ку, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте, яку".

Автор: 

Порошенко Петро (15167) Донбас (22354) відеонагляд (108) волонтери (1331) обладнання (154) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (207)


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Топ коментарі
+43
Справжній президент України!
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11.06.2021 16:27
+23
шо вытворяет борыга. Срочно открыть угаловное дело, а лучше два....
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11.06.2021 16:27
+21
Врешь сильно тупо.. Порох сам закупает и поставляет очень много.
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11.06.2021 16:31
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шо ща будет ...
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11.06.2021 16:25 Відповісти
Тіпа: *клятий барыга, коли він вже вгамується, та краще пожарив шашеля голодным журрналістам**скільки він вже наварив грошів на ціх плставках*? Як це не дивно але читав тай чув не один раз
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11.06.2021 16:37 Відповісти
Справжній президент України!
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11.06.2021 16:27 Відповісти
Пуканы рашоботов салют устроят.
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11.06.2021 16:27 Відповісти
шо вытворяет борыга. Срочно открыть угаловное дело, а лучше два....
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11.06.2021 16:27 Відповісти
От парашенка только в виде клубники.
Оборудование предоставляется фондом на деньги простых людей.
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11.06.2021 16:29 Відповісти
Врешь сильно тупо.. Порох сам закупает и поставляет очень много.
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11.06.2021 16:31 Відповісти
Та понятно - зеленский с ермаком купили за свои, а барыга попиарися.
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11.06.2021 16:31 Відповісти
Ага и безвиз и томос и рост ввп и экономики все только люди. Помним, помним, не знаешь куда те люди подевались?
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11.06.2021 16:34 Відповісти
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7051
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11.06.2021 16:37 Відповісти
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3123
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11.06.2021 16:38 Відповісти
благовещатель и роксолана великая это одно и тоже? Или у вашего куратора мания величия?
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11.06.2021 16:40 Відповісти
лучше бы шашлыков журнализдам пожарил, барыга такая
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11.06.2021 16:29 Відповісти
А кулубника закончилась?
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11.06.2021 16:29 Відповісти
У тибя и клубники не было.
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11.06.2021 16:32 Відповісти
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 996
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11.06.2021 16:32 Відповісти
А вони ,щоб ще раз підпалити дупи тупих зебілів ,ще раз полуницю привезуть.Минулога разу,полуницю їли наші воїни ,а діарея була у зелєбобів.Рощривом зелених пуканів ,всі були задоволені,вирішили повторити .
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11.06.2021 16:52 Відповісти
Значит опять зеленый клоун скоро поедет на военные гастроли фейслом торговать=)
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11.06.2021 16:31 Відповісти
Поедет как миленький. Наши хлопцы немного неправильно поняли стремления зеледента. Надо было его от грома в зарослях конопли прятать, а не в кукрузе. И необязательно его потом искать надо будет...
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11.06.2021 16:37 Відповісти
не поіде 10ка це війна там піар ... еще тот стремній
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11.06.2021 17:36 Відповісти
фантомные боли
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11.06.2021 16:32 Відповісти
збережені життя наших Воїнів

чи не так.... ?

.
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11.06.2021 16:59 Відповісти
я не знаю... шо не знаю то не коментуюю, такі штукі на вишках ОБСЕ а так х... знає шо воно позвонити .... цих саме поцанів незнаю
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11.06.2021 17:42 Відповісти
фантомные боли - это когда гундосить с экранов и по фонтанам бегать...
а когда вооружать Армию и помогать медицине... это то, что жабы пока объяснить не могут, потому и злятся... ибо их преЗЕднет не может, не хочет и не умеет так делать...
а вот герегин груз встречать у него хорошо получилось... тихо так...непиарно... небарижно...
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11.06.2021 17:04 Відповісти
вася не гони , зелень не со мной но вещи я такие видал их ставят на столбі кто нарушает войну, кто нарушает войну????7 убить врага єто нарушение?или устав солдат применяет оружие при явной загрозі життю аббо віринему обьекту
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11.06.2021 19:59 Відповісти
коммент был не к Вам...(поэтому и не гоню)))))
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11.06.2021 20:02 Відповісти
Порошенко конечно респект, что не забывает про воинов.
Только вот не понимаю при чем тут "комплекс разведки"?! Насколько я вижу по фоткам, это обычные камеры видеонаблюдения с зомированием + мониторы и наверное DVR. Нет, это вещь тоже нужная для охраны периметра, но при чем тут "комплекс разведки"???
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11.06.2021 16:33 Відповісти
Дима!.. это бригадный комплекс разведки, на несколько батальонов, охватывающий весь сектор ответственности бригады на передовой..
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11.06.2021 16:50 Відповісти
Не могу утверждать , но похоже это не бытовые камеры и их нет в свободной продаже. Они ночью в 2х км опознают лицо и видят далеко и четко.. Лицензию на поставку таких камер двойного назначения имеет одна фирма.
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11.06.2021 16:51 Відповісти
головне- нашим Воїнам не треба підставлятись з приборами спостереження під рашиських снайперів.

все що робить Порох, має робити ДЕРЖАВА

чи в нас вже немає Держави... ?

.
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11.06.2021 17:02 Відповісти
Держава є.. та от держзамовлення провалено, держбюджет розкрадено, держказна порожня, держслужбовці шоумени і сценаристи (та їх оточеня) а керує цим всим оркестром віслюк з гонором і пихою...То де ж воно щось візьметься у нашого війська ?
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11.06.2021 17:09 Відповісти
Я тибе, Дима, поясню про твой комплекс. Твоя проблема в том, что в твоих глазах есть слепая зона, поэтому хотя в статье написано "комплекс оптической разведки и видеонаблюдения" - видишь надпись ""комплекс разведки".
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11.06.2021 17:14 Відповісти
Ви не подумайте, публікації "записів Медведчука" і розслідування по ним з перспективою вийти на темні оборудки самого Порошенка - тут ні до чого, просто Петра раптово здолав приступ виняткового патріотизму.
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11.06.2021 16:35 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/pro-deyak-vazhliv-nyuansi-pl-vok-medvedchuka-klouna/116439#gsc.tab=0 Про деякі важливі нюанси плівок медведчука-клоуна

1) в плівках медведчука-клоуна відсутні будь-які діалоги з людьми яких ми знаємо, включаючи коло близького спілкування. Тобто, нема діалогів ні з партнерами по "бізнесу", ні з підлеглими, ні з козаком, ні з шуфричем, ні з оксаною марченко, ні з хйлом.
Ні з ким, чий голос можна було б ідентифікувати.
Ні з ким, розмови з ким були б логічними в щоденному спілкуванні.
Натомість нам підсовують голос медведчука, а з іншого боку ноунейми, голос яких слухачі чують вперше. І яких нема
2) з нюансу першого випливає нюанс другий:
В плівках медведчука-клоуна немає нічого за що б можна було притягнути медведчука до відповідальності. І його колег теж.
І це дивно, оскільки в тому що нам продемонстрував Шапітолій ротом wалави, медведчук виявився тим ще говірким співрозмовником.
Але жодної речі про його "бізнес", про його політичні структури, про підлеглих, про фінанси і фінансування - н.і.ч.о.г.о. Нічого за що його б можна було притягнути до відповідальності.
Можна було б сказати що все це є, але нам не показали. Показали тільки те що показали, а інше не встигли. Як не встигли, якщо то вже кінець, більше не буде?
І це надто тупа відмазка, враховуючи той нюанс, що за легендою бігусу передали цілу фонотеку. Тоді вже постає запитання до бігуса а чого ж він вибрав тільки те що вибрав? А де ж не менш цікаві розмови з хйлом чи підлеглими? Чому він це не видав на гора, а обмежився лиш гівнонакидуванням на Пороха?
Він же незалежний тіпа?)
3) в плівках медведчука-клоуна також немає й Пороха. Тобто, на плівках медведчук розказує весь час про Пороха, але жодної розмови яка це підтверджує нема. Хіба це не дивно?
4) зате на плівках показово, в контексті чи без приплітається Порох.
"Їхав Порох через Порох і побачив Порох". Приблизно так.
Знову ж зауважу: жодних згадок про якихось інших людей, які мали б бути причетними до дій які нібито організовував медведчук. Тобто, в нормальних діалогах кожен з вас, описуючи дії, розказує про десятки людей які втягнені в процес (хтось кудись має заїхати, забрати, передати, повідомити, нагадати), але тут вичищено все і всіх, ніби медведчук всьо робить сам.
Зате Порох всюди
5) нема реакції самого медведчука. І це теж дивно, зважаючи на те що його нібито слухали, його розмови, його особисте життя. Для такого говіркого медведчука, він би мав щось сказати, якось переживати.
6) незважаючи на те що купа фактів не відповідають дійсності і все вищенаписане, інформацію з плівок медведчука-клоуна намагаються подати як найчесніше джерело правди. Спочатку ти віриш медведчуку, а потім вже рідній мамі.
7) джерела розповсюдження цього інфогуана (поширюють його агресивно, не реагуючи на факти) теж показові: пул банкової, ходунки на зустріч з ярмаком і півники які рік тому волали "якщо ти стверджуєш що стерненко догнав людину і вбив - це вбивство а не самооборона, то ти разом з портновим, бо він каже те саме", але тепер їм нічого не заважає вірити медведчуку більше ніж рідній мамі, за відсутності будь-яких доказів сказаного, навіть навпаки.
Підсумовуючи: оці нюанси дають можливість робити припущення про те що ці плівки записані СПІЛЬНО медведчуком і клоунами. Про роль нацюцюрників говорити сенсу нема.
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11.06.2021 16:44 Відповісти
Да, да! А ведь у Бигуса есть ещё и фото, на котором он и Порошенко расчленяют в Приднестровье труп Леонардо да Винчи и вывозят его в Липецк!
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11.06.2021 17:16 Відповісти
судя по вчерашней истерике зеленых андонов на плюсах в передаче скабеевой-мосейчук, у величайшего нехило так пригорает что нихера у него не получается оболгать пороха. последние консервы вскрываются - а все бестолку

кстати, кто та сильно возмущался что "патриота кривоноса уволили"? посмотрите что и как он вчера говорил. ничему он не научился и ничего не понял. пожалеет и очень сильно
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Слава Гетьману !

"Барыга" "ворует"

ЗЕля зеленеет
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11.06.2021 16:57 Відповісти
платежка от пороха
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6127
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11.06.2021 17:00 Відповісти
общая платежка за оборудование
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 304
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11.06.2021 17:00 Відповісти
у мудрого нарида это называется "Барыга ворует"
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11.06.2021 17:04 Відповісти
Как неловко получается: для встречи с "барыгой" порошенко, никто не разоружает солдат, а вот для встречи с народным любимцем зелупой, мало того что у солдат забирают оружие, так еще и снайперы охраны *********** нацелены на воинов, чтобы те случайно не обидели бубочку. Потому что говнокомандующий панически боится ВСУ. Вам еще нужно аргументов, почему вы не в нато?!
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11.06.2021 17:06 Відповісти
Гражданских отсечь-легендарная фраза шоколадного петюни ))))
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11.06.2021 17:32 Відповісти
для чотирикратно відкосивших від армії незрозуміти, що таке марш (навіть піший) колони військових. І хто має подавати команди в колоні.
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11.06.2021 17:55 Відповісти
Так а дружбан гладковский с сынулькой ничего не хотят купить с барыгой вместе?
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11.06.2021 17:20 Відповісти
Комедия,на дворе 2021 год,а министр правительства азарова шастает по позициям,как по бухгалтерии своей липецкой фабрики.
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11.06.2021 17:31 Відповісти
Стриг 6 лет бабло с лохов, дал Коломойскому с Гонтаревой вывести бабло из ПРИВАТА, а теперь он видеокамеры покупает, сплошное ханжество и цинизм.
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11.06.2021 17:31 Відповісти
Ха,активисты собрали,граждане Украины приобрели,а липфабрикант на этом только пропиарился,и это не спам, это просто правда.
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11.06.2021 17:56 Відповісти
Скажите, вас кловун в зелёном в полнолуние укусил?
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11.06.2021 19:03 Відповісти
Давай Петька ! Мокни мордой об пол этого Безграмотного шмурдяка зеленского!!
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11.06.2021 21:03 Відповісти
 
 