10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко. ФОТО
10 Окрема Гірсько-Штурмова бригада найближчими днями отримає повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.
Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він зазначив, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.
"Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження для батальйону", – нагадав Порошенко.
За його словами, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали необхідні кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.
"Ви неймовірні, тому що ви зібрали повний обсяг коштів за два дні. Майже дві тисячі українців за два дні забезпечили батальйон системою відеоспостереження", – сказав він.
Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.
"Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий – більше 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться", – розповів Порошенко.
"Але сталося диво, бо сьогодні і ви вже зібрали вже більше 400 тисяч гривень", – зазначив Петро Порошенко.
Лідер партії підкреслив, що все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.
Він також зазначив, що допомога армії на цьому не завершується: "Ще одна приємна новина – коли ми закінчимо постачання в 10-ку, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте, яку".
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Оборудование предоставляется фондом на деньги простых людей.
чи не так.... ?
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а когда вооружать Армию и помогать медицине... это то, что жабы пока объяснить не могут, потому и злятся... ибо их преЗЕднет не может, не хочет и не умеет так делать...
а вот герегин груз встречать у него хорошо получилось... тихо так...непиарно... небарижно...
Только вот не понимаю при чем тут "комплекс разведки"?! Насколько я вижу по фоткам, это обычные камеры видеонаблюдения с зомированием + мониторы и наверное DVR. Нет, это вещь тоже нужная для охраны периметра, но при чем тут "комплекс разведки"???
все що робить Порох, має робити ДЕРЖАВА
чи в нас вже немає Держави... ?
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1) в плівках медведчука-клоуна відсутні будь-які діалоги з людьми яких ми знаємо, включаючи коло близького спілкування. Тобто, нема діалогів ні з партнерами по "бізнесу", ні з підлеглими, ні з козаком, ні з шуфричем, ні з оксаною марченко, ні з хйлом.
Ні з ким, чий голос можна було б ідентифікувати.
Ні з ким, розмови з ким були б логічними в щоденному спілкуванні.
Натомість нам підсовують голос медведчука, а з іншого боку ноунейми, голос яких слухачі чують вперше. І яких нема
2) з нюансу першого випливає нюанс другий:
В плівках медведчука-клоуна немає нічого за що б можна було притягнути медведчука до відповідальності. І його колег теж.
І це дивно, оскільки в тому що нам продемонстрував Шапітолій ротом wалави, медведчук виявився тим ще говірким співрозмовником.
Але жодної речі про його "бізнес", про його політичні структури, про підлеглих, про фінанси і фінансування - н.і.ч.о.г.о. Нічого за що його б можна було притягнути до відповідальності.
Можна було б сказати що все це є, але нам не показали. Показали тільки те що показали, а інше не встигли. Як не встигли, якщо то вже кінець, більше не буде?
І це надто тупа відмазка, враховуючи той нюанс, що за легендою бігусу передали цілу фонотеку. Тоді вже постає запитання до бігуса а чого ж він вибрав тільки те що вибрав? А де ж не менш цікаві розмови з хйлом чи підлеглими? Чому він це не видав на гора, а обмежився лиш гівнонакидуванням на Пороха?
Він же незалежний тіпа?)
3) в плівках медведчука-клоуна також немає й Пороха. Тобто, на плівках медведчук розказує весь час про Пороха, але жодної розмови яка це підтверджує нема. Хіба це не дивно?
4) зате на плівках показово, в контексті чи без приплітається Порох.
"Їхав Порох через Порох і побачив Порох". Приблизно так.
Знову ж зауважу: жодних згадок про якихось інших людей, які мали б бути причетними до дій які нібито організовував медведчук. Тобто, в нормальних діалогах кожен з вас, описуючи дії, розказує про десятки людей які втягнені в процес (хтось кудись має заїхати, забрати, передати, повідомити, нагадати), але тут вичищено все і всіх, ніби медведчук всьо робить сам.
Зате Порох всюди
5) нема реакції самого медведчука. І це теж дивно, зважаючи на те що його нібито слухали, його розмови, його особисте життя. Для такого говіркого медведчука, він би мав щось сказати, якось переживати.
6) незважаючи на те що купа фактів не відповідають дійсності і все вищенаписане, інформацію з плівок медведчука-клоуна намагаються подати як найчесніше джерело правди. Спочатку ти віриш медведчуку, а потім вже рідній мамі.
7) джерела розповсюдження цього інфогуана (поширюють його агресивно, не реагуючи на факти) теж показові: пул банкової, ходунки на зустріч з ярмаком і півники які рік тому волали "якщо ти стверджуєш що стерненко догнав людину і вбив - це вбивство а не самооборона, то ти разом з портновим, бо він каже те саме", але тепер їм нічого не заважає вірити медведчуку більше ніж рідній мамі, за відсутності будь-яких доказів сказаного, навіть навпаки.
Підсумовуючи: оці нюанси дають можливість робити припущення про те що ці плівки записані СПІЛЬНО медведчуком і клоунами. Про роль нацюцюрників говорити сенсу нема.
кстати, кто та сильно возмущался что "патриота кривоноса уволили"? посмотрите что и как он вчера говорил. ничему он не научился и ничего не понял. пожалеет и очень сильно
"Барыга" "ворует"
ЗЕля зеленеет