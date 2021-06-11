10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко. ФОТО

10 Окрема Гірсько-Штурмова бригада найближчими днями отримає повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.

"Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження для батальйону", – нагадав Порошенко.

За його словами, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали необхідні кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.









"Ви неймовірні, тому що ви зібрали повний обсяг коштів за два дні. Майже дві тисячі українців за два дні забезпечили батальйон системою відеоспостереження", – сказав він.

Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.

"Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий – більше 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться", – розповів Порошенко.

"Але сталося диво, бо сьогодні і ви вже зібрали вже більше 400 тисяч гривень", – зазначив Петро Порошенко.

Лідер партії підкреслив, що все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.

Він також зазначив, що допомога армії на цьому не завершується: "Ще одна приємна новина – коли ми закінчимо постачання в 10-ку, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте, яку".