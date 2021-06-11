10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко. ФОТО

10 Отдельная Горно-Штурмовая бригада в ближайшие дни получит полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что это позволит завершить создание объединенного бригадного комплекса видеонаблюдения.

"Неделю назад мы поставили в 10-ку, в 108 батальон комплект видеонаблюдения для батальона", - напомнил Порошенко.

По его словам, активисты ОО "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали необходимые средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военнослужащих.

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"Вы невероятные, потому что вы собрали полный объем средств за два дня. Почти две тысячи украинцев за два дня обеспечили батальон системой видеонаблюдения", - сказал он.

Порошенко отметил, что инициаторы предложили кроме батальонных комплексов установить еще и бригадную систему, и объединить их.

"Мы замахнулись еще дальше и сказали, что мы создаем абсолютно современный, соответсвующий НАТОвским стандартам комплекс для всей бригады. Он был гораздо дороже - более 730 тыс. гривен. И тогда мы договорились, что вы собираете, и мой Фонд также к этому присоединится", - рассказал Порошенко.

"Но произошло чудо, потому что сегодня вы собрали уже более 400 тыс. гривен", - отметил Порошенко.

Лидер партии подчеркнул, что все оборудование, которое передано в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.

Он также отметил, что помощь армии на этом не заканчивается: "Еще одна приятная новость - когда мы закончим поставки в 10-ку, мы берем другую бригаду. В ближайшее время вы услышите, какую".