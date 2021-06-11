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10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко. ФОТО

10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко. ФОТО

10 Отдельная Горно-Штурмовая бригада в ближайшие дни получит полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что это позволит завершить создание объединенного бригадного комплекса видеонаблюдения.

"Неделю назад мы поставили в 10-ку, в 108 батальон комплект видеонаблюдения для батальона", - напомнил Порошенко.

По его словам, активисты ОО "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали необходимые средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военнослужащих.

Читайте также: "Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман

10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко 01
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко 02
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко 03
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко 04

"Вы невероятные, потому что вы собрали полный объем средств за два дня. Почти две тысячи украинцев за два дня обеспечили батальон системой видеонаблюдения", - сказал он.

Порошенко отметил, что инициаторы предложили кроме батальонных комплексов установить еще и бригадную систему, и объединить их.

"Мы замахнулись еще дальше и сказали, что мы создаем абсолютно современный, соответсвующий НАТОвским стандартам комплекс для всей бригады. Он был гораздо дороже - более 730 тыс. гривен. И тогда мы договорились, что вы собираете, и мой Фонд также к этому присоединится", - рассказал Порошенко.

"Но произошло чудо, потому что сегодня вы собрали уже более 400 тыс. гривен", - отметил Порошенко.

Лидер партии подчеркнул, что все оборудование, которое передано в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.

Он также отметил, что помощь армии на этом не заканчивается: "Еще одна приятная новость - когда мы закончим поставки в 10-ку, мы берем другую бригаду. В ближайшее время вы услышите, какую".

Автор: 

Порошенко Петр (19595) Донбасс (26955) видеонаблюдение (176) волонтеры (2632) оборудование (90) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (202)


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Топ комментарии
+43
Справжній президент України!
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11.06.2021 16:27
+23
шо вытворяет борыга. Срочно открыть угаловное дело, а лучше два....
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11.06.2021 16:27
+21
Врешь сильно тупо.. Порох сам закупает и поставляет очень много.
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11.06.2021 16:31
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шо ща будет ...
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11.06.2021 16:25 Ответить
Тіпа: *клятий барыга, коли він вже вгамується, та краще пожарив шашеля голодным журрналістам**скільки він вже наварив грошів на ціх плставках*? Як це не дивно але читав тай чув не один раз
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11.06.2021 16:37 Ответить
Справжній президент України!
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11.06.2021 16:27 Ответить
Пуканы рашоботов салют устроят.
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11.06.2021 16:27 Ответить
шо вытворяет борыга. Срочно открыть угаловное дело, а лучше два....
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11.06.2021 16:27 Ответить
От парашенка только в виде клубники.
Оборудование предоставляется фондом на деньги простых людей.
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11.06.2021 16:29 Ответить
Врешь сильно тупо.. Порох сам закупает и поставляет очень много.
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11.06.2021 16:31 Ответить
Та понятно - зеленский с ермаком купили за свои, а барыга попиарися.
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11.06.2021 16:31 Ответить
Ага и безвиз и томос и рост ввп и экономики все только люди. Помним, помним, не знаешь куда те люди подевались?
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11.06.2021 16:34 Ответить
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7051
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11.06.2021 16:37 Ответить
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3123
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11.06.2021 16:38 Ответить
благовещатель и роксолана великая это одно и тоже? Или у вашего куратора мания величия?
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11.06.2021 16:40 Ответить
лучше бы шашлыков журнализдам пожарил, барыга такая
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11.06.2021 16:29 Ответить
А кулубника закончилась?
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11.06.2021 16:29 Ответить
У тибя и клубники не было.
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11.06.2021 16:32 Ответить
10 ОГШБр получит полный комплекс оптической разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 996
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11.06.2021 16:32 Ответить
А вони ,щоб ще раз підпалити дупи тупих зебілів ,ще раз полуницю привезуть.Минулога разу,полуницю їли наші воїни ,а діарея була у зелєбобів.Рощривом зелених пуканів ,всі були задоволені,вирішили повторити .
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11.06.2021 16:52 Ответить
Значит опять зеленый клоун скоро поедет на военные гастроли фейслом торговать=)
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11.06.2021 16:31 Ответить
Поедет как миленький. Наши хлопцы немного неправильно поняли стремления зеледента. Надо было его от грома в зарослях конопли прятать, а не в кукрузе. И необязательно его потом искать надо будет...
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11.06.2021 16:37 Ответить
не поіде 10ка це війна там піар ... еще тот стремній
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11.06.2021 17:36 Ответить
фантомные боли
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11.06.2021 16:32 Ответить
збережені життя наших Воїнів

чи не так.... ?

.
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11.06.2021 16:59 Ответить
я не знаю... шо не знаю то не коментуюю, такі штукі на вишках ОБСЕ а так х... знає шо воно позвонити .... цих саме поцанів незнаю
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11.06.2021 17:42 Ответить
фантомные боли - это когда гундосить с экранов и по фонтанам бегать...
а когда вооружать Армию и помогать медицине... это то, что жабы пока объяснить не могут, потому и злятся... ибо их преЗЕднет не может, не хочет и не умеет так делать...
а вот герегин груз встречать у него хорошо получилось... тихо так...непиарно... небарижно...
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11.06.2021 17:04 Ответить
вася не гони , зелень не со мной но вещи я такие видал их ставят на столбі кто нарушает войну, кто нарушает войну????7 убить врага єто нарушение?или устав солдат применяет оружие при явной загрозі життю аббо віринему обьекту
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11.06.2021 19:59 Ответить
коммент был не к Вам...(поэтому и не гоню)))))
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11.06.2021 20:02 Ответить
Порошенко конечно респект, что не забывает про воинов.
Только вот не понимаю при чем тут "комплекс разведки"?! Насколько я вижу по фоткам, это обычные камеры видеонаблюдения с зомированием + мониторы и наверное DVR. Нет, это вещь тоже нужная для охраны периметра, но при чем тут "комплекс разведки"???
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11.06.2021 16:33 Ответить
Дима!.. это бригадный комплекс разведки, на несколько батальонов, охватывающий весь сектор ответственности бригады на передовой..
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11.06.2021 16:50 Ответить
Не могу утверждать , но похоже это не бытовые камеры и их нет в свободной продаже. Они ночью в 2х км опознают лицо и видят далеко и четко.. Лицензию на поставку таких камер двойного назначения имеет одна фирма.
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11.06.2021 16:51 Ответить
головне- нашим Воїнам не треба підставлятись з приборами спостереження під рашиських снайперів.

все що робить Порох, має робити ДЕРЖАВА

чи в нас вже немає Держави... ?

.
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11.06.2021 17:02 Ответить
Держава є.. та от держзамовлення провалено, держбюджет розкрадено, держказна порожня, держслужбовці шоумени і сценаристи (та їх оточеня) а керує цим всим оркестром віслюк з гонором і пихою...То де ж воно щось візьметься у нашого війська ?
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11.06.2021 17:09 Ответить
Я тибе, Дима, поясню про твой комплекс. Твоя проблема в том, что в твоих глазах есть слепая зона, поэтому хотя в статье написано "комплекс оптической разведки и видеонаблюдения" - видишь надпись ""комплекс разведки".
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11.06.2021 17:14 Ответить
Ви не подумайте, публікації "записів Медведчука" і розслідування по ним з перспективою вийти на темні оборудки самого Порошенка - тут ні до чого, просто Петра раптово здолав приступ виняткового патріотизму.
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11.06.2021 16:35 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/pro-deyak-vazhliv-nyuansi-pl-vok-medvedchuka-klouna/116439#gsc.tab=0 Про деякі важливі нюанси плівок медведчука-клоуна

1) в плівках медведчука-клоуна відсутні будь-які діалоги з людьми яких ми знаємо, включаючи коло близького спілкування. Тобто, нема діалогів ні з партнерами по "бізнесу", ні з підлеглими, ні з козаком, ні з шуфричем, ні з оксаною марченко, ні з хйлом.
Ні з ким, чий голос можна було б ідентифікувати.
Ні з ким, розмови з ким були б логічними в щоденному спілкуванні.
Натомість нам підсовують голос медведчука, а з іншого боку ноунейми, голос яких слухачі чують вперше. І яких нема
2) з нюансу першого випливає нюанс другий:
В плівках медведчука-клоуна немає нічого за що б можна було притягнути медведчука до відповідальності. І його колег теж.
І це дивно, оскільки в тому що нам продемонстрував Шапітолій ротом wалави, медведчук виявився тим ще говірким співрозмовником.
Але жодної речі про його "бізнес", про його політичні структури, про підлеглих, про фінанси і фінансування - н.і.ч.о.г.о. Нічого за що його б можна було притягнути до відповідальності.
Можна було б сказати що все це є, але нам не показали. Показали тільки те що показали, а інше не встигли. Як не встигли, якщо то вже кінець, більше не буде?
І це надто тупа відмазка, враховуючи той нюанс, що за легендою бігусу передали цілу фонотеку. Тоді вже постає запитання до бігуса а чого ж він вибрав тільки те що вибрав? А де ж не менш цікаві розмови з хйлом чи підлеглими? Чому він це не видав на гора, а обмежився лиш гівнонакидуванням на Пороха?
Він же незалежний тіпа?)
3) в плівках медведчука-клоуна також немає й Пороха. Тобто, на плівках медведчук розказує весь час про Пороха, але жодної розмови яка це підтверджує нема. Хіба це не дивно?
4) зате на плівках показово, в контексті чи без приплітається Порох.
"Їхав Порох через Порох і побачив Порох". Приблизно так.
Знову ж зауважу: жодних згадок про якихось інших людей, які мали б бути причетними до дій які нібито організовував медведчук. Тобто, в нормальних діалогах кожен з вас, описуючи дії, розказує про десятки людей які втягнені в процес (хтось кудись має заїхати, забрати, передати, повідомити, нагадати), але тут вичищено все і всіх, ніби медведчук всьо робить сам.
Зате Порох всюди
5) нема реакції самого медведчука. І це теж дивно, зважаючи на те що його нібито слухали, його розмови, його особисте життя. Для такого говіркого медведчука, він би мав щось сказати, якось переживати.
6) незважаючи на те що купа фактів не відповідають дійсності і все вищенаписане, інформацію з плівок медведчука-клоуна намагаються подати як найчесніше джерело правди. Спочатку ти віриш медведчуку, а потім вже рідній мамі.
7) джерела розповсюдження цього інфогуана (поширюють його агресивно, не реагуючи на факти) теж показові: пул банкової, ходунки на зустріч з ярмаком і півники які рік тому волали "якщо ти стверджуєш що стерненко догнав людину і вбив - це вбивство а не самооборона, то ти разом з портновим, бо він каже те саме", але тепер їм нічого не заважає вірити медведчуку більше ніж рідній мамі, за відсутності будь-яких доказів сказаного, навіть навпаки.
Підсумовуючи: оці нюанси дають можливість робити припущення про те що ці плівки записані СПІЛЬНО медведчуком і клоунами. Про роль нацюцюрників говорити сенсу нема.
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11.06.2021 16:44 Ответить
Да, да! А ведь у Бигуса есть ещё и фото, на котором он и Порошенко расчленяют в Приднестровье труп Леонардо да Винчи и вывозят его в Липецк!
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11.06.2021 17:16 Ответить
судя по вчерашней истерике зеленых андонов на плюсах в передаче скабеевой-мосейчук, у величайшего нехило так пригорает что нихера у него не получается оболгать пороха. последние консервы вскрываются - а все бестолку

кстати, кто та сильно возмущался что "патриота кривоноса уволили"? посмотрите что и как он вчера говорил. ничему он не научился и ничего не понял. пожалеет и очень сильно
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11.06.2021 16:48 Ответить
Слава Гетьману !

"Барыга" "ворует"

ЗЕля зеленеет
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11.06.2021 16:57 Ответить
платежка от пороха
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6127
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11.06.2021 17:00 Ответить
общая платежка за оборудование
10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 304
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11.06.2021 17:00 Ответить
у мудрого нарида это называется "Барыга ворует"
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11.06.2021 17:04 Ответить
Как неловко получается: для встречи с "барыгой" порошенко, никто не разоружает солдат, а вот для встречи с народным любимцем зелупой, мало того что у солдат забирают оружие, так еще и снайперы охраны *********** нацелены на воинов, чтобы те случайно не обидели бубочку. Потому что говнокомандующий панически боится ВСУ. Вам еще нужно аргументов, почему вы не в нато?!
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11.06.2021 17:06 Ответить
Гражданских отсечь-легендарная фраза шоколадного петюни ))))
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11.06.2021 17:32 Ответить
для чотирикратно відкосивших від армії незрозуміти, що таке марш (навіть піший) колони військових. І хто має подавати команди в колоні.
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11.06.2021 17:55 Ответить
Так а дружбан гладковский с сынулькой ничего не хотят купить с барыгой вместе?
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11.06.2021 17:20 Ответить
Комедия,на дворе 2021 год,а министр правительства азарова шастает по позициям,как по бухгалтерии своей липецкой фабрики.
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11.06.2021 17:31 Ответить
Стриг 6 лет бабло с лохов, дал Коломойскому с Гонтаревой вывести бабло из ПРИВАТА, а теперь он видеокамеры покупает, сплошное ханжество и цинизм.
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11.06.2021 17:31 Ответить
Ха,активисты собрали,граждане Украины приобрели,а липфабрикант на этом только пропиарился,и это не спам, это просто правда.
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11.06.2021 17:56 Ответить
Скажите, вас кловун в зелёном в полнолуние укусил?
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11.06.2021 19:03 Ответить
Давай Петька ! Мокни мордой об пол этого Безграмотного шмурдяка зеленского!!
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11.06.2021 21:03 Ответить
 
 