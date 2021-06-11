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Новини
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У Маріуполі відбудеться марш та військовий парад на честь звільнення міста

У Маріуполі відбудеться марш та військовий парад на честь звільнення міста

До сьомої річниці звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків 13 червня у місті відбудеться Марш українських сил. Організований захід Штабом оборони Приазов’я, куди увійшли всі патріотичні об’єднання регіону. Також у місті пройде військовий парад.

Заходи присвячені річниці спецоперації, здійсненій 13 червня 2014 року бійцями батальйону "Азов" та військовими підрозділами. В ході боїв під контроль України повернулося місто стратегічного значення, що стало переломним моментом війни.

Марш українських сил розпочнеться о 10.00 з Площі Свободи. За ним пройде парад військової техніки та піший парад захисників Маріуполя. Як повідомляє пресслужба полку "Азов", центром міста проїдуть "Варти", "Козаки", "Спартани", БТРи та інша бронетехніка.

Автор: 

Маріуполь (3226) Азов (775)


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Топ коментарі
+23
13 июня вата полыхает в Мариуполе))))))))))
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11.06.2021 16:39
+22
парад "Азова" це гарний лєчєбно-профілактичний захід:

щоб у місцевих ватанів дурні думки не виникали !
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11.06.2021 16:51
+21
В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города - Цензор.НЕТ 6821
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11.06.2021 16:48
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13 июня вата полыхает в Мариуполе))))))))))
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11.06.2021 16:39 Відповісти
В Мариуполе вата из окон наблюдать будет. А вот в интернете разойдутся своим ватным духом...
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11.06.2021 16:49 Відповісти
дуже гарно що "Азов" дислокується саме в Мариуполі
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11.06.2021 16:53 Відповісти
парад "Азова" це гарний лєчєбно-профілактичний захід:

щоб у місцевих ватанів дурні думки не виникали !
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11.06.2021 16:51 Відповісти
згода
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11.06.2021 19:43 Відповісти
В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города - Цензор.НЕТ 6821
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Сім років війни, окупації Донбасу, стільки загиблих, а вата донбаська притаїлась і чогось чекає. Сумно...
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11.06.2021 17:04 Відповісти
Чего она притаилась! а зеленский презек? а депутаты петушария? Или так и должно быть, что колаборанты во власти?
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11.06.2021 17:17 Відповісти
ну кто гавкне? Азов то концентрат
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11.06.2021 19:46 Відповісти
Зелені покидьки - коломийський, єрмак, зеленський, портнов та їх мерзоти до десятого коліна - це тухляки та мертвяки. Їм тут лишилося мінімум до зими 2021 року.
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11.06.2021 20:49 Відповісти
 
 