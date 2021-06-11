У Маріуполі відбудеться марш та військовий парад на честь звільнення міста
До сьомої річниці звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків 13 червня у місті відбудеться Марш українських сил. Організований захід Штабом оборони Приазов’я, куди увійшли всі патріотичні об’єднання регіону. Також у місті пройде військовий парад.
Заходи присвячені річниці спецоперації, здійсненій 13 червня 2014 року бійцями батальйону "Азов" та військовими підрозділами. В ході боїв під контроль України повернулося місто стратегічного значення, що стало переломним моментом війни.
Марш українських сил розпочнеться о 10.00 з Площі Свободи. За ним пройде парад військової техніки та піший парад захисників Маріуполя. Як повідомляє пресслужба полку "Азов", центром міста проїдуть "Варти", "Козаки", "Спартани", БТРи та інша бронетехніка.
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