Почесне консульство Литви відкрили у Луцьку. ФОТО

У Луцьку 11 червня відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства Литви в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віцеспікер сейму Литви Паулюс Саударгас і посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартинюка з початком роботи на посаді почесного консула.