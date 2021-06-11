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Почесне консульство Литви відкрили у Луцьку. ФОТО

У Луцьку 11 червня відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства Литви в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віцеспікер сейму Литви Паулюс Саударгас і посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартинюка з початком роботи на посаді почесного консула.

Почесне консульство Литви відкрили у Луцьку 01

Автор: 

консульство (308) Литва (2392) Луцьк (414)


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Толстый плюс луцкой области
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11.06.2021 19:53 Відповісти
Волы́нской
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11.06.2021 20:27 Відповісти
https://realist.online/news/lutskaja-oblast-i-beremennaja-mendel-svezhie-fakapy-i-memy-foto Пресс-служба президента опубликовала 25-минутное видео о его официальных поездках, в котором Волынскую область подписали как Луцкую.

Кто мы такие, шоб спорить с целой мендель? До речи, моя Тигра тогда была просто в ярости (ее предки с Волини и Словаччини)
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11.06.2021 20:34 Відповісти
Зачем?
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11.06.2021 20:21 Відповісти
У нас багато народу їздить працювати в Литву.
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11.06.2021 21:09 Відповісти
Не повіриш, зі Львова літали на вихідні в Литву. І зараз квитки продаються на лоукости.
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11.06.2021 21:11 Відповісти
І по скільки?
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11.06.2021 21:16 Відповісти
Литва и Польша могут остановить Северний поток!!!!!! Если обьявят что начнут консультации о виходе из ЕС, евро от одних заявление заколихает!!!!
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12.06.2021 11:46 Відповісти
 
 