Почесне консульство Литви відкрили у Луцьку. ФОТО
У Луцьку 11 червня відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства Литви в Україні.
У церемонії відкриття взяли участь віцеспікер сейму Литви Паулюс Саударгас і посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартинюка з початком роботи на посаді почесного консула.
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Кто мы такие, шоб спорить с целой мендель? До речи, моя Тигра тогда была просто в ярости (ее предки с Волини и Словаччини)