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Почетное консульство Литвы открыли в Луцке. ФОТО

В Луцке 11 июня состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об  этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вицеспикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас, которые поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

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Почетное консульство Литвы открыли в Луцке 01

Автор: 

консульство (469) Литва (2455) Луцк (583)


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Толстый плюс луцкой области
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11.06.2021 19:53 Ответить
Волы́нской
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11.06.2021 20:27 Ответить
https://realist.online/news/lutskaja-oblast-i-beremennaja-mendel-svezhie-fakapy-i-memy-foto Пресс-служба президента опубликовала 25-минутное видео о его официальных поездках, в котором Волынскую область подписали как Луцкую.

Кто мы такие, шоб спорить с целой мендель? До речи, моя Тигра тогда была просто в ярости (ее предки с Волини и Словаччини)
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11.06.2021 20:34 Ответить
Зачем?
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11.06.2021 20:21 Ответить
У нас багато народу їздить працювати в Литву.
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11.06.2021 21:09 Ответить
Не повіриш, зі Львова літали на вихідні в Литву. І зараз квитки продаються на лоукости.
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11.06.2021 21:11 Ответить
І по скільки?
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11.06.2021 21:16 Ответить
Литва и Польша могут остановить Северний поток!!!!!! Если обьявят что начнут консультации о виходе из ЕС, евро от одних заявление заколихает!!!!
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12.06.2021 11:46 Ответить
 
 