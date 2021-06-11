Почетное консульство Литвы открыли в Луцке. ФОТО

В Луцке 11 июня состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вицеспикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас, которые поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

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