Почетное консульство Литвы открыли в Луцке. ФОТО
В Луцке 11 июня состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.
В церемонии открытия приняли участие вицеспикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас, которые поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто мы такие, шоб спорить с целой мендель? До речи, моя Тигра тогда была просто в ярости (ее предки с Волини и Словаччини)