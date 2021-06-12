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Притула "не відкидає" варіанти створення власного політичного проєкту

Притула

Сергій Притула заявив про те, що не відкидає творення свого політичного проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Він натякнув, що це може статися. "Я в принципі не відкидаю (створення партії. - Ред). Це вже буде трохи інша історія, ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюся очолювати процес", - запевнив Притула.

Він додав, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги і команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".

"У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо,", - підсумував Притула.

Також дивіться: Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати. ВIДЕО

Притула Сергій (88) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+14
Он не сдулся, вiн обiсрався без бою.
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12.06.2021 05:49
+13
Не знает парень где бы ему притулится чтобы похарчеваться...
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12.06.2021 01:07
+13
А Вкарчук участвовал второй раз в выборах в Раду и забрал голоса у Порошенко, а потом опять сдулся. Мне интересно, сколько ему заплатили противники Порошенко? До выборов появлялся на эфирах, так гарно росповідав, а потім бац і не може. Падлюка він...
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12.06.2021 03:05
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В принципі я за тільки тому, що він може хоч трохи забере рейтингу у Зе))
Власне, Вакарчук теж мусив йти на вибори в 2019 - не для того, щоб перемогти, а для того, щоб забрати голоси у Зе... А він побоявся!
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12.06.2021 00:58 Відповісти
Марні у вас надії,на кульгаву качку вже ніхто не поведеться))
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12.06.2021 01:00 Відповісти
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12.06.2021 01:01 Відповісти
Олігархи продовжують створювати нові партії щоб дурити українців. Потрібно об'єднуватись навколо партії Громадянська позиція, яка вже багато років є центром об'єднання чесних патріотів та демократів!
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12.06.2021 10:28 Відповісти
кремлядь, ти рота закрий. Я нагадаю, хто такий оцей кремлядський Сімпсон - покруч лаптеногий, який закликає вбивати воїнів АТО!
Притула "не відкидає" варіанти створення власного політичного проєкту - Цензор.НЕТ 2677
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12.06.2021 11:03 Відповісти
А Вкарчук участвовал второй раз в выборах в Раду и забрал голоса у Порошенко, а потом опять сдулся. Мне интересно, сколько ему заплатили противники Порошенко? До выборов появлялся на эфирах, так гарно росповідав, а потім бац і не може. Падлюка він...
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12.06.2021 03:05 Відповісти
Он не сдулся, вiн обiсрався без бою.
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12.06.2021 05:49 Відповісти
"Сергей Притула заявил о том, что не исключает создание своего политического проекта. "Що, ще, та скільки ж можна...? 666 політична партія...? Чим багата Україна так це " гетьманами", отак завжди так з хохлядо було, один розум , що не село то загін, що не загін то гетьман? І між собою гризуться, межі ділять,кістки один одному трощать, а ворог радіє, стравлює дебілів, руки потирає...! Господи Боже, дай їм розум, згуртуй їх, об'єднай або відведи їх від політики , щоб не паскудили українську землю...?
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12.06.2021 07:58 Відповісти
він відбере тількі у сонцеликого По - кажуть що буде сбирати жнива на праворадикальному полі. А там вже харчується сонцеликий По, бо ніякий інший політик у здравому розсудку не полізе якшатися з ньюбандюками
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12.06.2021 08:33 Відповісти
Ну який з Притули правий?)) Якраз прихильники правих сил (не тільки По, але й Свободи чи ПС) не поведуться на таке...
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12.06.2021 10:20 Відповісти
Не знает парень где бы ему притулится чтобы похарчеваться...
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12.06.2021 01:07 Відповісти
Шо ти знаєш про цього хлопця?
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12.06.2021 01:08 Відповісти
ну у него 2 года было чтобы както себя проявить, сам медийная личность и партия в ВР - не самая плохая площадка и возможности чтобы чтото сделать.
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12.06.2021 06:34 Відповісти
Віра в клоунів - це діагноз !
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12.06.2021 08:16 Відповісти
Шо він в оточенні одіозних донецьких родичів по дружині. А його теща щей жінок з дітьми давить джипом - і їй за це нічого не буває
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12.06.2021 10:10 Відповісти
лахта-2,угадал?
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12.06.2021 01:31 Відповісти
Ще один блазень! Досить з нас !
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12.06.2021 08:29 Відповісти
Головне що він не малорос, а ще той русофоб )
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12.06.2021 01:20 Відповісти
Сестра дружини Хомутнника Катерина Вікторівна Сопельник - дружина шоумена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Притули
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12.06.2021 02:01 Відповісти
І теща відповідна.
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12.06.2021 02:45 Відповісти
Притула "не исключает" варианта создания собственного политического проекта - Цензор.НЕТ 1913
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12.06.2021 03:02 Відповісти
А вот и агитация за еще одного фигляра началась. Мы вам здрасте.😉
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12.06.2021 05:47 Відповісти
Зебил в одно время в своих выступлениях высмеивал кацапню кривлялся там и всё такое.а когда до кресла дорвался вылезла наружу вся его суть.
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12.06.2021 05:59 Відповісти
Это где ж он высмеивал кацапню?
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12.06.2021 10:12 Відповісти
Коли це він висміював кацапню ? ) Він висміював українців, жартував про штовхання кордону, знущався над українською армією, порівнюючи її із баранами.
Нічого не змінилось, просто хтось не бачив цього раніше, а хтось бачив і попереджав
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12.06.2021 13:45 Відповісти
Для Apollo ee48865f и Макс Полиграф.в 2014 году я видел по телеку где он кривлялся с мАсковским акцентом.в деталях про шо тот видос уже не помню.
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12.06.2021 18:11 Відповісти
А кто девушку танцует?
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12.06.2021 01:24 Відповісти
Олигарх Хоммутынник
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12.06.2021 03:36 Відповісти
Да нах нужна ещё одна дебильная партия с шоуменом? Мало одного клоуна?
Притуле платят за то, чтобы он откусил электорат Порошенко? А потом как Славко сдриснет.
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12.06.2021 06:29 Відповісти
Ятутживун готує ще один удар граблями? Може харе клоуни.
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12.06.2021 01:30 Відповісти
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12.06.2021 06:24 Відповісти
Происходит размен и размыв понятия политической партии... девальвация в подобие уличной шоблы заседающих на спинках скамеек с пивом и плевками вокруг...
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12.06.2021 01:31 Відповісти
от етого долбеня одни смутные сомнения....
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12.06.2021 01:41 Відповісти
Нельзя вот так просто взять и стать политиком, ну низя, а у нас в Украине можно еще и партию себя любимого. капец
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12.06.2021 01:44 Відповісти
"Возглавлять процесс"... Славік уже "возглавив", тепер другий такий самий глава намалювався...
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12.06.2021 02:44 Відповісти
Какую партию создавать, Притуле скажет тёща.
А платить за проект будут помощники-регионалы, а не "из регионов".
Кто ещё заинтересован в размывании оппозиции ?
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12.06.2021 02:44 Відповісти

да , « политик» Притула - проект Хоммутынника , рыга который контролировал границу и контрабанду в Украине .

Это такой же провальный проект как и Пальчевский
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12.06.2021 03:39 Відповісти
Хай краще ротом співає.
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12.06.2021 03:10 Відповісти
Он и этого не умеет.
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12.06.2021 06:36 Відповісти
Хорошо, что и на рояле не умеет!
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12.06.2021 08:45 Відповісти
Дебилов много проголосуют и за него и за проект Хомутиника.
Рейтинг проекта Коломойского это подтверждает.
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12.06.2021 05:45 Відповісти
Притула и партия это сродни ишак на ипподроме!!!
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12.06.2021 05:46 Відповісти
еще одна говень
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12.06.2021 05:47 Відповісти
Здесь так принято!
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12.06.2021 06:41 Відповісти
"Ничего не будет. Будет одно сплошное телевидение". Герой "москва слезам не верит" зрил в корень.
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12.06.2021 06:52 Відповісти
Притула вирішив виправити запит на клоуна? З російськофільського на українофільського? А нормального лідера нам мати не можна?
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12.06.2021 06:52 Відповісти
вам - ні
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12.06.2021 10:14 Відповісти
У пана є якась окрема "Україна"? Може це не до мене, а до психіатора?
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12.06.2021 10:33 Відповісти
Хватит с нас шоуменов
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12.06.2021 07:01 Відповісти
Притула не вовремя выдвинул себя в политики. Нас ещё от плесени мутить несколько лет будет.
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12.06.2021 07:23 Відповісти
Подивися ніби людина як людина, але якщо вже "полізе" в політику то обовязково скурвиться.
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12.06.2021 07:15 Відповісти
Волонтёр это сила, хотя и этого мало для политика.
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12.06.2021 07:21 Відповісти
Притула витратив на волонтерство декілька заработаних власно мільонів гривень. Юля за одну Криворіжсталь принесла до бюджету тільки одним своїм вольовим рішенням 5 мільярдів доларів. Тобто десь в 20 000 разів більше. Вони обоє молодці? Безсумнівно. Але про Притулу я дізнавсь тільки тоді, коли якийсь волинський кандидат в депутати від Батьківщини здуру розмістив фото Притули у себе в агітці на ФБ. Який смердіж почавсь!!! Притуло вибухнуло лайном у бік Батьківщити і найголовніше в бік головного офісу. Ультіматум Притули був - 24 години на вибачення від провіду партії. Інакше суди, поливання брудом з каналів ТБ, інше. Тобто Притула з Батьківщиною не сяде на одному гектарі, краще всериться. Отаке воно притуло, з "душком"
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12.06.2021 08:33 Відповісти
5 млрд принесла - 50 млрд розікрала
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12.06.2021 10:16 Відповісти
Ти - злочинець, Макс. Ти приховуєш злочин на 50 млрд. Три роки незалежні аудитори заробили декілька мільонів доларів з держбюджету, але так і не знайшли в діях експрем'єрки жодного корупційного інтересу. А ти все знаєш і мовчиш???
Два роки тобі, Макс. Загального. Відсидиш і більше такого не роби.
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12.06.2021 10:37 Відповісти
Юля продала свою Криворожсталь? Ой вей!
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12.06.2021 11:44 Відповісти
Не валяй дурня. Ти все добре зрозумів. Мало того, що Україна отримала 5млрд. дол. з нічого, Міттал ще й платить податків в Україні більше, ніж вся імперія Ахметова. І це все одна Юля.
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12.06.2021 11:55 Відповісти
Не валяй дурня. Ти все добре зрозумів. Мало того, что ты сравниваешь личные пожертвования с бюджетом....

Розвал коалиции
Ширка
Газовый контракт
" І це все одна Юля."
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12.06.2021 13:51 Відповісти
Помаранчеву коаліцію розвалив "в сльозах і соплях" Пєця у 2005му.
Газовий контракт був кабальним для Раші, бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. А крутити вентелем пуйло вже втратив можливості.
Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка.
Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав.
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12.06.2021 14:09 Відповісти
Помаранчеву коаліцію розвалив "в сльозах і соплях" Пєця - ясно, понятно. Альтернативная реальность?

бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. - угу, про скидку за флот, ты конечно забыл

Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка - и рептилоиды

Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав. - адептам газовой принцессы виднее, и не поспоришь
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13.06.2021 02:00 Відповісти
Ще один клоун політиком хоче стати і головне стане із нашими окраїнцями.
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12.06.2021 07:39 Відповісти
не знаю возможно он прав по сути а по действию не прав потому что вынес сор из избы и всё
это в плюсеги бубочкам..... то есть умным человеком я его назвать не могу
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12.06.2021 07:43 Відповісти
Доки дятли патриотичний рух будуть вважати проєктом і схемою збагачення, так і будемо топтатися в 2014(((
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12.06.2021 08:06 Відповісти
Нічого у нього не вийде, ліміт на клоунів в Україні вже вичерпаний.
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12.06.2021 08:24 Відповісти
Мені хочеться думати, що Сергій насправді хоче щось зробити для України корисне. Волонтерства замало для прийняття рішень та зміни країни.

Я не стежила за ним. Було б прикро помилитися.
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12.06.2021 08:26 Відповісти
У Вакарчука тоже находили одни плюсы, которые на деле оказались крестиками.
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12.06.2021 08:36 Відповісти
За нього рішення будуть приймати його свояк Хомутиннік з ригівською шоблою
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12.06.2021 10:17 Відповісти
О, а я казав, що Притула створить свою партію
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12.06.2021 08:26 Відповісти
прикольно буде звучати назва партії "Де логіка?" ! Чи "Хто зверху?"
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12.06.2021 08:27 Відповісти
"Варьяты-шоу"
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12.06.2021 08:44 Відповісти
Лидеры новой партии "Хто Зверху".

Притула "не исключает" варианта создания собственного политического проекта - Цензор.НЕТ 3670
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12.06.2021 08:34 Відповісти
Країна в катастрофічному положенні, а він тупо либиться. Він не тільки клоун. Він ще й абсолютний неадекват.
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12.06.2021 20:35 Відповісти
Осталось договориться о финансировании.
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12.06.2021 08:36 Відповісти
После танцев на граблях это проблематично))))
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12.06.2021 08:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JeJ01aWq_GQ
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12.06.2021 08:51 Відповісти
Притулисты, притулизм.. Какая характерная идиоматичность в наименовании населения...
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12.06.2021 09:10 Відповісти
Действительно!
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12.06.2021 09:51 Відповісти
А що?Все є у Притули,щоб стати політичним лідером партіі - бабло,зв"язки,приємна зовнішність і непроходима тупість...
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12.06.2021 10:10 Відповісти
Поки експерименти з сотнями "партій" триватимуть, олігархату в нас нічого не загрожує з політичного боку.
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12.06.2021 10:12 Відповісти
Та отож. На піаніно ще не грав, а туди ж...
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12.06.2021 10:48 Відповісти
ПРИТУЛА ЭТО ДИАГНОЗ !
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12.06.2021 10:35 Відповісти
Ще одне клоунське рило
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12.06.2021 11:00 Відповісти
Ліберальські художества.
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12.06.2021 11:12 Відповісти
Притула понапритуляет "притулитов" и начнёт впритуливать "притулизм".
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12.06.2021 11:18 Відповісти
Как вы клоуны уже надоели! Убирайтесь обратно в свой цирк!!!
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12.06.2021 11:48 Відповісти
Давно пора! А кто против - идите до карявы в жопу, места там на всех хватит.
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12.06.2021 12:31 Відповісти
И этот туда же. Очередной борцун за стчастие нарида. Ну был же хорошим шоуменом . Страна окончательно в шапито превращается - клоуны, горлодеры, качки, тамады, юзики и прочая,прочая все в борцуны подались.
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12.06.2021 16:01 Відповісти
Воно ото серйозно вякає, чи приколюється?
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12.06.2021 22:08 Відповісти
 
 