Притула "не відкидає" варіанти створення власного політичного проєкту

Сергій Притула заявив про те, що не відкидає творення свого політичного проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Він натякнув, що це може статися. "Я в принципі не відкидаю (створення партії. - Ред). Це вже буде трохи інша історія, ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюся очолювати процес", - запевнив Притула.

Він додав, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги і команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".

"У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо,", - підсумував Притула.

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