Притула "не відкидає" варіанти створення власного політичного проєкту
Сергій Притула заявив про те, що не відкидає творення свого політичного проєкту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі 24 каналу.
Він натякнув, що це може статися. "Я в принципі не відкидаю (створення партії. - Ред). Це вже буде трохи інша історія, ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюся очолювати процес", - запевнив Притула.
Він додав, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги і команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".
"У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо,", - підсумував Притула.
Топ коментарі
+14 Старый зольдат
показати весь коментар12.06.2021 05:49
+13 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар12.06.2021 01:07
+13 Nikita Kirienko
показати весь коментар12.06.2021 03:05
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Власне, Вакарчук теж мусив йти на вибори в 2019 - не для того, щоб перемогти, а для того, щоб забрати голоси у Зе... А він побоявся!
Нічого не змінилось, просто хтось не бачив цього раніше, а хтось бачив і попереджав
Притуле платят за то, чтобы он откусил электорат Порошенко? А потом как Славко сдриснет.
А платить за проект будут помощники-регионалы, а не "из регионов".
Кто ещё заинтересован в размывании оппозиции ?
да , « политик» Притула - проект Хоммутынника , рыга который контролировал границу и контрабанду в Украине .
Это такой же провальный проект как и Пальчевский
Рейтинг проекта Коломойского это подтверждает.
Два роки тобі, Макс. Загального. Відсидиш і більше такого не роби.
Розвал коалиции
Ширка
Газовый контракт
" І це все одна Юля."
Газовий контракт був кабальним для Раші, бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. А крутити вентелем пуйло вже втратив можливості.
Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка.
Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав.
бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. - угу, про скидку за флот, ты конечно забыл
Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка - и рептилоиды
Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав. - адептам газовой принцессы виднее, и не поспоришь
это в плюсеги бубочкам..... то есть умным человеком я его назвать не могу
Я не стежила за ним. Було б прикро помилитися.