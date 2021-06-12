Притула "не исключает" варианта создания собственного политического проекта

Сергей Притула заявил о том, что не исключает создание своего политического проекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 24 канала.

Он намекнул, что это может произойти. "Я в принципе не исключаю (создание партии - ред). Это уже будет немного другая история, чем та, что была с "Голосом". Здесь я собираюсь возглавлять процесс", - заверил Притула.

Он добавил, что в реализации этих планов ему помогают коллеги и команды из регионов. В частности, некоторые представители "Голоса".

"В каком формате и которому создании все будет - дайте, пожалуйста, немного времени. Мы дойдем к общему знаменателю и обо всем сообщим", - подытожил Притула.

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