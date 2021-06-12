Притула "не исключает" варианта создания собственного политического проекта
Сергей Притула заявил о том, что не исключает создание своего политического проекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 24 канала.
Он намекнул, что это может произойти. "Я в принципе не исключаю (создание партии - ред). Это уже будет немного другая история, чем та, что была с "Голосом". Здесь я собираюсь возглавлять процесс", - заверил Притула.
Он добавил, что в реализации этих планов ему помогают коллеги и команды из регионов. В частности, некоторые представители "Голоса".
"В каком формате и которому создании все будет - дайте, пожалуйста, немного времени. Мы дойдем к общему знаменателю и обо всем сообщим", - подытожил Притула.
Топ комментарии
+14 Старый зольдат
показать весь комментарий12.06.2021 05:49
+13 Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий12.06.2021 01:07
+13 Nikita Kirienko
показать весь комментарий12.06.2021 03:05
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Власне, Вакарчук теж мусив йти на вибори в 2019 - не для того, щоб перемогти, а для того, щоб забрати голоси у Зе... А він побоявся!
Нічого не змінилось, просто хтось не бачив цього раніше, а хтось бачив і попереджав
Притуле платят за то, чтобы он откусил электорат Порошенко? А потом как Славко сдриснет.
А платить за проект будут помощники-регионалы, а не "из регионов".
Кто ещё заинтересован в размывании оппозиции ?
да , « политик» Притула - проект Хоммутынника , рыга который контролировал границу и контрабанду в Украине .
Это такой же провальный проект как и Пальчевский
Рейтинг проекта Коломойского это подтверждает.
Два роки тобі, Макс. Загального. Відсидиш і більше такого не роби.
Розвал коалиции
Ширка
Газовый контракт
" І це все одна Юля."
Газовий контракт був кабальним для Раші, бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. А крутити вентелем пуйло вже втратив можливості.
Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка.
Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав.
бо ціна в 2009му була найнижчою серед всіх європейців - 232 дол. за тисячу. - угу, про скидку за флот, ты конечно забыл
Ніякої "ширки" ніколи не існувало, її придумали в ботофермі Порошенка - и рептилоиды
Якщо намародерити Мільярд в державі, а потім пожертвувати дві коробки клубники для фронту, то я нічого не наплутав. - адептам газовой принцессы виднее, и не поспоришь
это в плюсеги бубочкам..... то есть умным человеком я его назвать не могу
Я не стежила за ним. Було б прикро помилитися.