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Пятнадцать членов Винницкого отделения партии "Голос" сообщили о выходе из партии

Пятнадцать членов Винницкого отделения партии

Некоторые члены Винницкого отделения сообщили о выходе из партии "Голос". На сегодня заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии, информирует Цензор.НЕТ.

В "Голосе" обращают внимание, что согласно процедуре выхода из партии, должны поступить оригиналы письменных заявлений. Однако заявлений от руководителей этой ячейки не поступало.

"В общем Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов. Также сообщаем, что на рассмотрении в политсовете партии есть заявления о вступлении новых членов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик

Политическая партия "Голос" действует исключительно по Уставу и готова рассмотреть все официальные обращения, поступившие в центральный офис, отметили в пресс-службе.

Автор: 

Винницкая область (1032) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+8
Главное в нашем деле это вовремя смыться.
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10.06.2021 18:55
+7
Членом туда-а....членом сюда-а.....члены разбегались, словно тараканы!
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10.06.2021 18:49
+6
Гриценко, Тимошенко і Гордон у 2019 на все горло кричали тільки не Порох! З того часу на зібрання НАТО Україну вже перестало запрошувати Україну. Нормальні такі проросійські політики ведуть табун 73%
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10.06.2021 19:13
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Членом туда-а....членом сюда-а.....члены разбегались, словно тараканы!
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10.06.2021 18:49 Ответить
Ось так безславно просрали все! Спочатку олігархи за допомоги Голосу завалили на виборах Громадянську позицію Гриценка, а тепер рейдернули той Голос остаточно і розвалили! Розвели виборців як лохів! Хлопці, йдіть в Громадянську позицію, Вам це потрібно було зробити відразу а не куплятись на гнилі обіцянки олігархів та їх проституток!
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10.06.2021 18:49 Ответить
Гриценко он тот еще. Напомни с кого начался развал ВСУ.
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10.06.2021 19:02 Ответить
Гриценко, Тимошенко і Гордон у 2019 на все горло кричали тільки не Порох! З того часу на зібрання НАТО Україну вже перестало запрошувати Україну. Нормальні такі проросійські політики ведуть табун 73%
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10.06.2021 19:13 Ответить
100%
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10.06.2021 19:22 Ответить
шарашкина контора на подсосе пинчуков
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10.06.2021 18:55 Ответить
П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії - Цензор.НЕТ 8230
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10.06.2021 19:45 Ответить
Главное в нашем деле это вовремя смыться.
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10.06.2021 18:55 Ответить
Как можно выйти из партии в которой изначально числился один член и то в состоянии необратимой импотенции - Слава Вакарчук со своим завыванием с набившем оскомину хрипотцой. Хорошо хоть Скрипка заглох со своей подмосковной гармошкой...
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10.06.2021 18:57 Ответить
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10.06.2021 19:09 Ответить
Завдання виконали, відірвали голоси від ЄС. А тепер можна і на відпочинок.
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10.06.2021 19:18 Ответить
Відірвали, бо ті виборці за ЄС голосувати не хотіли.
Всі навкруги - вороги.
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10.06.2021 19:20 Ответить
Ти правий! Ця зволоч Порошенко сьогодні влаштував сонячне затемнення. Він навіть Сонце відбирає у збідованих укра̀інцев.
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10.06.2021 19:42 Ответить
фу. партийцы в поисках более тучных пастбищ. скот, а не государственные деятели. причем от начала основания этой "партии". P.S. а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
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10.06.2021 19:23 Ответить
Вийшли, - ввійшли.......Все це галіматья! Який ЗАВОД, яке підприємство вони збудували? Це цікаво........А паразитів у нас море... І МИ придурки голосуємо за .......
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10.06.2021 19:25 Ответить
Мудило ця картава єльза ..
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10.06.2021 19:27 Ответить
Переіменувати паптию "Голос" на "Голос Сореса"
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10.06.2021 19:37 Ответить
Я голосував за них, тому причин схвилюватись у мене більше... Панове, у т.ч. у "керівництві" - ви розумієте, що кожне таке повідомлення - мінус на виборах? Я, наприклад, голосував за нову незаангажовану (частково) спілку людей з демпоглядами... І що отримав? Яби не мумійо тягнибока і його камарільйї - голосую за патріотів - відгукніться!!!
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10.06.2021 19:43 Ответить
А потрібно було туди заходити?
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10.06.2021 19:47 Ответить
голос не партия- это минетчики пинчука
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11.06.2021 05:19 Ответить
 
 