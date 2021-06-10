Пятнадцать членов Винницкого отделения партии "Голос" сообщили о выходе из партии

Некоторые члены Винницкого отделения сообщили о выходе из партии "Голос". На сегодня заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии, информирует Цензор.НЕТ.

В "Голосе" обращают внимание, что согласно процедуре выхода из партии, должны поступить оригиналы письменных заявлений. Однако заявлений от руководителей этой ячейки не поступало.

"В общем Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов. Также сообщаем, что на рассмотрении в политсовете партии есть заявления о вступлении новых членов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик

Политическая партия "Голос" действует исключительно по Уставу и готова рассмотреть все официальные обращения, поступившие в центральный офис, отметили в пресс-службе.