4 666 24
П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Деякі члени Вінницького відділення повідомили про вихід з партії "Голос". На сьогодні заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 осіб.
Про це йдеться в коментарі пресслужби партії, інформує Цензор.НЕТ.
В "Голосі" звертають увагу, що згідно з процедурою виходу з партії, мають надійти оригінали письмових заяв. Однак заяв від керівників цього осередку не надходило.
"Загалом Вінницька територіальна організація партії налічує 29 членів. Також повідомляємо, що на розгляді в політраді партії є заяви про вступ нових членів", - сказано в повідомленні.
Політична партія "Голос" діє виключно за Статутом і готова розглянути всі офіційні звернення, що надійшли до центрального офісу, зазначили в пресслужбі.
Топ коментарі
+8 govtva
показати весь коментар10.06.2021 18:55
+7 Иванов Юрий 9255343a
показати весь коментар10.06.2021 18:49
+6 Nick Sochenko
показати весь коментар10.06.2021 19:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Всі навкруги - вороги.