УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13246 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 666 24
Вінницька область (706) Голос партія (494)

П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії

Деякі члени Вінницького відділення повідомили про вихід з партії "Голос". На сьогодні заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 осіб.

Про це йдеться в коментарі пресслужби партії, інформує Цензор.НЕТ.

В "Голосі" звертають увагу, що згідно з процедурою виходу з партії, мають надійти оригінали письмових заяв. Однак заяв від керівників цього осередку не надходило.

"Загалом Вінницька територіальна організація партії налічує 29 членів. Також повідомляємо, що на розгляді в політраді партії є заяви про вступ нових членів", - сказано в повідомленні.

Політична партія "Голос" діє виключно за Статутом і готова розглянути всі офіційні звернення, що надійшли до центрального офісу, зазначили в пресслужбі.

Читайте також: Керівництво "Голосу" дізналося про плани нардепів вийти з фракції зі ЗМІ, - пресслужба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Главное в нашем деле это вовремя смыться. Пятнадцать членов Винницкого отделения партии "Голос" сообщили о выходе из партии - Цензор.НЕТ 9555
показати весь коментар
10.06.2021 18:55
+7
Членом туда-а....членом сюда-а.....члены разбегались, словно тараканы!
показати весь коментар
10.06.2021 18:49
+6
Гриценко, Тимошенко і Гордон у 2019 на все горло кричали тільки не Порох! З того часу на зібрання НАТО Україну вже перестало запрошувати Україну. Нормальні такі проросійські політики ведуть табун 73%
показати весь коментар
10.06.2021 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Членом туда-а....членом сюда-а.....члены разбегались, словно тараканы!
показати весь коментар
10.06.2021 18:49 Відповісти
Ось так безславно просрали все! Спочатку олігархи за допомоги Голосу завалили на виборах Громадянську позицію Гриценка, а тепер рейдернули той Голос остаточно і розвалили! Розвели виборців як лохів! Хлопці, йдіть в Громадянську позицію, Вам це потрібно було зробити відразу а не куплятись на гнилі обіцянки олігархів та їх проституток!
показати весь коментар
10.06.2021 18:49 Відповісти
Гриценко он тот еще. Напомни с кого начался развал ВСУ.
показати весь коментар
10.06.2021 19:02 Відповісти
Гриценко, Тимошенко і Гордон у 2019 на все горло кричали тільки не Порох! З того часу на зібрання НАТО Україну вже перестало запрошувати Україну. Нормальні такі проросійські політики ведуть табун 73%
показати весь коментар
10.06.2021 19:13 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.06.2021 19:22 Відповісти
шарашкина контора на подсосе пинчуков
показати весь коментар
10.06.2021 18:55 Відповісти
П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії - Цензор.НЕТ 8230
показати весь коментар
10.06.2021 19:45 Відповісти
Главное в нашем деле это вовремя смыться. Пятнадцать членов Винницкого отделения партии "Голос" сообщили о выходе из партии - Цензор.НЕТ 9555
показати весь коментар
10.06.2021 18:55 Відповісти
Как можно выйти из партии в которой изначально числился один член и то в состоянии необратимой импотенции - Слава Вакарчук со своим завыванием с набившем оскомину хрипотцой. Хорошо хоть Скрипка заглох со своей подмосковной гармошкой...
показати весь коментар
10.06.2021 18:57 Відповісти
П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії - Цензор.НЕТ 1205
показати весь коментар
10.06.2021 19:09 Відповісти
Завдання виконали, відірвали голоси від ЄС. А тепер можна і на відпочинок.
показати весь коментар
10.06.2021 19:18 Відповісти
Відірвали, бо ті виборці за ЄС голосувати не хотіли.
Всі навкруги - вороги.
показати весь коментар
10.06.2021 19:20 Відповісти
Ти правий! Ця зволоч Порошенко сьогодні влаштував сонячне затемнення. Він навіть Сонце відбирає у збідованих укра̀інцев.
показати весь коментар
10.06.2021 19:42 Відповісти
фу. партийцы в поисках более тучных пастбищ. скот, а не государственные деятели. причем от начала основания этой "партии". P.S. а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
показати весь коментар
10.06.2021 19:23 Відповісти
Вийшли, - ввійшли.......Все це галіматья! Який ЗАВОД, яке підприємство вони збудували? Це цікаво........А паразитів у нас море... І МИ придурки голосуємо за .......
показати весь коментар
10.06.2021 19:25 Відповісти
Мудило ця картава єльза ..
показати весь коментар
10.06.2021 19:27 Відповісти
Переіменувати паптию "Голос" на "Голос Сореса"
показати весь коментар
10.06.2021 19:37 Відповісти
Я голосував за них, тому причин схвилюватись у мене більше... Панове, у т.ч. у "керівництві" - ви розумієте, що кожне таке повідомлення - мінус на виборах? Я, наприклад, голосував за нову незаангажовану (частково) спілку людей з демпоглядами... І що отримав? Яби не мумійо тягнибока і його камарільйї - голосую за патріотів - відгукніться!!!
показати весь коментар
10.06.2021 19:43 Відповісти
А потрібно було туди заходити?
показати весь коментар
10.06.2021 19:47 Відповісти
голос не партия- это минетчики пинчука
показати весь коментар
11.06.2021 05:19 Відповісти
 
 