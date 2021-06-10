П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії

Деякі члени Вінницького відділення повідомили про вихід з партії "Голос". На сьогодні заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 осіб.

Про це йдеться в коментарі пресслужби партії, інформує Цензор.НЕТ.

В "Голосі" звертають увагу, що згідно з процедурою виходу з партії, мають надійти оригінали письмових заяв. Однак заяв від керівників цього осередку не надходило.

"Загалом Вінницька територіальна організація партії налічує 29 членів. Також повідомляємо, що на розгляді в політраді партії є заяви про вступ нових членів", - сказано в повідомленні.

Політична партія "Голос" діє виключно за Статутом і готова розглянути всі офіційні звернення, що надійшли до центрального офісу, зазначили в пресслужбі.

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