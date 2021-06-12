Глава ОБСЄ Лінде відвідає Україну 13-15 червня
Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 13-15 червня відвідає Україну з робочим візитом.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі МЗС України.
"Це буде вже другий візит Анн Лінде в нашу країну від початку головування Швеції в ОБСЄ, що підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - сказано в повідомленні.
Ключовими темами переговорів глави МЗС України Дмитра Кулеби й Анн Лінде стане ситуація щодо безпеки на тимчасово окупованих територіях України, зусилля із політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.
Міністри обговорять також розвиток політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізацію співпраці в культурній та гуманітарній сферах.
Чинна глава ОБСЄ відвідає разом із керівництвом МЗС України зону проведення операції Об'єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.
15 червня Кулеба і Лінде проведуть спільну пресконференцію.
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