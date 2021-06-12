Глава ОБСЕ Линде посетит Украину 13-15 июня

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 13-15 июня посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Это будет уже второй визит Анн Линде в нашу страну с начала Шведского председательства в ОБСЕ, что подтверждает приоритетное внимание Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - сказано в сообщении.

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Ключевыми темами переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Анн Линде станет ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Министры обсудят также развитие политического диалога Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в международных организациях, активизацию сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

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Действующий председатель ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

15 июня Кулеба и Линде проведут совместную пресс-конференцию.