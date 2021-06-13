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Новини Коронавірус і карантин
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Необхідно підтримувати глобальне виробництво вакцин проти коронавірусу, - Меркель

Необхідно підтримувати глобальне виробництво вакцин проти коронавірусу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає важливим підтримувати глобальне виробництво вакцин проти коронавірусу.

Про це вона заявила журналістам за підсумками саміту G7 в Корнуоллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо, щоб виробництво було не тільки в Європі або Азії, а й на Африканському континенті, і я рада, що фірма Biontech активно діє в цьому напрямі, як багато інших фірм", - сказала вона.

За її словами, учасники саміту домовилися "для запобігання майбутнім пандеміям зміцнювати Всесвітню організацію охорони здоров'я".

"Я рада, що у нас в Берліні буде хаб ВООЗ, який опікуватиметься тим, щоб запобігати пандеміям", - сказала вона.

У травні глава МОЗ ФРН Єнс Шпан і глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомили, що вже восени в Берліні з'явиться Центр запобігання пандеміям Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Фінансування організації становить 30 млн євро, центр займатиметься аналізом даних для наукових цілей, розроблятиме моделі, за допомогою яких можна буде краще прораховувати ризики. Партнерськими організаціями центру стане уряд ФРН і дослідницькі інститути.

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вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Меркель (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Koроче: как где власть банкиров зашатается, там будет объявлена очередная "пандемия". Население увидит по зомбоящику душераздирающие кадры из инфекционных отделений, и длинные очереди к крематориям.
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Взгляд у неё всегда - как у вороватой цыганки: "позолоти ручку, а ? нагадаю тебе счастья"
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13.06.2021 15:33 Відповісти
Щас найвелычнишый будет блеять что он лично заложит ЗЕленый камень в фундамент фармзаводика по выпуску вакцины и построит его на деньги, оставшиеся от высадки миллиарда деревьев. ЗЕленых.
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13.06.2021 15:39 Відповісти
... осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохраненияИсточник: https://censor.net/ru/n3271107

Зачекайте, від цієї ще не всі істерички проштрикані.
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13.06.2021 19:45 Відповісти
 
 