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Новости Коронавирус и карантин
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Необходимо поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса, - Меркель

Необходимо поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает важным поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса.

Об этом она заявила журналистам по итогам саммита G7 в Корнуолле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим, чтобы производство было не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте и я рада, что фирма Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие фирмы тоже", - сказала она.

По ее словам, участники саммита договорились "для предотвращения будущих пандемий укреплять Всемирную организацию здравоохранения".

"Я рада, что у нас в Берлине будет хаб ВОЗ, который займется предотвращением пандемии", - сказала она.

Отметим что в мае глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщили, что уже осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохранения.

Финансирование организации составляет 30 млн евро, центр будет заниматься анализом данных для научных целей, разрабатывать модели, с помощью которых можно будет лучше просчитывать риски. Партнерскими организациями центра станет правительство ФРГ и исследовательские институты.

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вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Меркель (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Koроче: как где власть банкиров зашатается, там будет объявлена очередная "пандемия". Население увидит по зомбоящику душераздирающие кадры из инфекционных отделений, и длинные очереди к крематориям.
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Взгляд у неё всегда - как у вороватой цыганки: "позолоти ручку, а ? нагадаю тебе счастья"
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13.06.2021 15:33 Ответить
Щас найвелычнишый будет блеять что он лично заложит ЗЕленый камень в фундамент фармзаводика по выпуску вакцины и построит его на деньги, оставшиеся от высадки миллиарда деревьев. ЗЕленых.
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13.06.2021 15:39 Ответить
... осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохраненияИсточник: https://censor.net/ru/n3271107

Зачекайте, від цієї ще не всі істерички проштрикані.
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13.06.2021 19:45 Ответить
 
 