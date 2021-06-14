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Платні камери в СІЗО вже "заробили" майже 4 млн грн, - Мін'юст

Платні камери в СІЗО вже

Слідчі ізолятори в Україні заробили 4 млн грн завдяки реалізації платних камер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

"Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кошти, зароблені в ході проєкту, були спрямовані на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

Станом на початок червня було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Київському СІЗО відкрито оновлений корпус платних камер, обладнаних за норвезьким зразком, - Мін'юст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Мін’юст (1587) СІЗО (723) камера (104)


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Топ коментарі
+3
Невже це єдина галузь, яка є прибутковою при нинішній владі, що вони так часто звітують про свої досягнення?
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14.06.2021 09:03
+2
Кукловоды просто смеются над быдлоэлекторатом держа тупых зе-клоунов у власти.
Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
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14.06.2021 08:58
+2
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
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14.06.2021 09:04
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Кукловоды просто смеются над быдлоэлекторатом держа тупых зе-клоунов у власти.
Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
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14.06.2021 08:58 Відповісти
30%- це сильно завищено, заказуха.

але ж реального бидла колись було і 54% !!
тенденція до оздоровлення очевидна
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14.06.2021 09:44 Відповісти
Невже це єдина галузь, яка є прибутковою при нинішній владі, що вони так часто звітують про свої досягнення?
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14.06.2021 09:03 Відповісти
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
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14.06.2021 09:04 Відповісти
Ось скупить землю, перепродасть її і повернеться в землю обетовану.
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14.06.2021 09:09 Відповісти
Главное достижение МинЮста - закрытие тюрем и продажа земли под ними! У нас оказывается преступность уже победили! Да здравствует ЗЕ-слуги, победившие криминал!!! Кстати, а куда криминальных авторитетов и "воров в законе" садить будем? Не уж то в платные камеры?
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14.06.2021 09:21 Відповісти
Бандитська держава.
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14.06.2021 09:27 Відповісти
це називається "здирництво" або "рекет", а не "зара-боталі".
тому і пишуть в лапках
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14.06.2021 09:33 Відповісти
тоисть настоящим ворам не тюрьмы а гостинные покои..... ну логично если и сами могут туда
попасть..........
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14.06.2021 09:41 Відповісти
Буде чим конверти наповнювати депутутам-шлюшкам.
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14.06.2021 09:43 Відповісти
ну во первых. Вам никто не скажет, сколько реально прибили дают платные камеры.во вторых. я уже писал что это охренительный бизнес, но со мной сильно спорил какой то парень
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14.06.2021 09:53 Відповісти
А проплачені судді в 100 разів більше заробили...
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14.06.2021 10:18 Відповісти
Заочное подозрение, заочный суд, платная камера, залог вместо меры пресечения, заочный приговор, частные тюрьмы.....Возможно пора принять закон Украины о денежном эквиваленте назначенного судом наказания!! Вместо года колонии- 100 гривен...и т.д. Какие бы деньги Минюст заработал бы. И взяточники и бандиты всех мастей безусловно бы поддержали эти нововведения в УК и УПК....в том числе и материально!! И самим парламентариям, как то было бы спокойнее за свое будущее - деньги есть....
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14.06.2021 10:34 Відповісти
А якщо платна відпускати на поруки, або давати умовні терміни, можна заработать ще більше!
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14.06.2021 12:39 Відповісти
 
 