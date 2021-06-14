Платні камери в СІЗО вже "заробили" майже 4 млн грн, - Мін'юст
Слідчі ізолятори в Україні заробили 4 млн грн завдяки реалізації платних камер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.
"Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що кошти, зароблені в ході проєкту, були спрямовані на відновлення безкоштовних камер СІЗО.
Станом на початок червня було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення.
Топ коментарі
+3 Evgeny N
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+2 Иван Петрович Сидоров
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Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
але ж реального бидла колись було і 54% !!
тенденція до оздоровлення очевидна
тому і пишуть в лапках
попасть..........