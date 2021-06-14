РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11119 посетителей онлайн
Новости
1 482 15

Платные камеры в СИЗО уже "заработали" почти 4 млн грн, - Минюст

Платные камеры в СИЗО уже

Следственные изоляторы в Украине заработали 4 млн грн благодаря реализации платных камер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства, заработанные в ходе проекта, были направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.

По состоянию на начало июня были обновлены 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Минюст (1749) СИЗО (1360) камера (73)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Невже це єдина галузь, яка є прибутковою при нинішній владі, що вони так часто звітують про свої досягнення?
показать весь комментарий
14.06.2021 09:03
+2
Кукловоды просто смеются над быдлоэлекторатом держа тупых зе-клоунов у власти.
Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
показать весь комментарий
14.06.2021 08:58
+2
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кукловоды просто смеются над быдлоэлекторатом держа тупых зе-клоунов у власти.
Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
показать весь комментарий
14.06.2021 08:58 Ответить
30%- це сильно завищено, заказуха.

але ж реального бидла колись було і 54% !!
тенденція до оздоровлення очевидна
показать весь комментарий
14.06.2021 09:44 Ответить
Невже це єдина галузь, яка є прибутковою при нинішній владі, що вони так часто звітують про свої досягнення?
показать весь комментарий
14.06.2021 09:03 Ответить
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:04 Ответить
Ось скупить землю, перепродасть її і повернеться в землю обетовану.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:09 Ответить
Главное достижение МинЮста - закрытие тюрем и продажа земли под ними! У нас оказывается преступность уже победили! Да здравствует ЗЕ-слуги, победившие криминал!!! Кстати, а куда криминальных авторитетов и "воров в законе" садить будем? Не уж то в платные камеры?
показать весь комментарий
14.06.2021 09:21 Ответить
Бандитська держава.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:27 Ответить
це називається "здирництво" або "рекет", а не "зара-боталі".
тому і пишуть в лапках
показать весь комментарий
14.06.2021 09:33 Ответить
тоисть настоящим ворам не тюрьмы а гостинные покои..... ну логично если и сами могут туда
попасть..........
показать весь комментарий
14.06.2021 09:41 Ответить
Буде чим конверти наповнювати депутутам-шлюшкам.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:43 Ответить
ну во первых. Вам никто не скажет, сколько реально прибили дают платные камеры.во вторых. я уже писал что это охренительный бизнес, но со мной сильно спорил какой то парень
показать весь комментарий
14.06.2021 09:53 Ответить
А проплачені судді в 100 разів більше заробили...
показать весь комментарий
14.06.2021 10:18 Ответить
Заочное подозрение, заочный суд, платная камера, залог вместо меры пресечения, заочный приговор, частные тюрьмы.....Возможно пора принять закон Украины о денежном эквиваленте назначенного судом наказания!! Вместо года колонии- 100 гривен...и т.д. Какие бы деньги Минюст заработал бы. И взяточники и бандиты всех мастей безусловно бы поддержали эти нововведения в УК и УПК....в том числе и материально!! И самим парламентариям, как то было бы спокойнее за свое будущее - деньги есть....
показать весь комментарий
14.06.2021 10:34 Ответить
А якщо платна відпускати на поруки, або давати умовні терміни, можна заработать ще більше!
показать весь комментарий
14.06.2021 12:39 Ответить
 
 