Платные камеры в СИЗО уже "заработали" почти 4 млн грн, - Минюст
Следственные изоляторы в Украине заработали 4 млн грн благодаря реализации платных камер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.
"Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средства, заработанные в ходе проекта, были направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.
По состоянию на начало июня были обновлены 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.
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+3 Evgeny N
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Действительно смешно - а быдлу это нравится- 30% поддержки.
страна быдла...
але ж реального бидла колись було і 54% !!
тенденція до оздоровлення очевидна
тому і пишуть в лапках
попасть..........