Платные камеры в СИЗО уже "заработали" почти 4 млн грн, - Минюст

Следственные изоляторы в Украине заработали 4 млн грн благодаря реализации платных камер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства, заработанные в ходе проекта, были направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.

По состоянию на начало июня были обновлены 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.

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