Ексберкутівців Ейсмонта й Мохоня засудили до 3 років позбавлення волі

Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Також їм заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Суд визнав їх винними в перевищенні службових повноважень (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 КК). За це і було оголошено такий вирок.

За статтями перешкоджання мирним зібранням (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 КК) та службове підроблення (ч.1 ст 366 КК) закінчився термін давності. Тому їх звільнили від відбування покарання за цими статтями.

Також суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень

Згідно з вироком суду, Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали проти нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

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