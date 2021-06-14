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Новини Розгін Майдану
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Ексберкутівців Ейсмонта й Мохоня засудили до 3 років позбавлення волі

Ексберкутівців Ейсмонта й Мохоня засудили до 3 років позбавлення волі

Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Також їм заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Суд визнав їх винними в перевищенні службових повноважень (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 КК). За це і було оголошено такий вирок.

За статтями перешкоджання мирним зібранням (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 КК) та службове підроблення (ч.1 ст 366 КК) закінчився термін давності. Тому їх звільнили від відбування покарання за цими статтями.

Також суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень

Згідно з вироком суду, Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали проти нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

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Беркут (532) суд (11653) злочини проти Майдану (309)


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Хоть кого-то посадили.
Интересно, им запрещено работать в правоохранительных органах 3 года - это в течение 3-х лет отсидки, или уже после освобождения? Вангую, что второе (после отсидки), но с нашими судами я уже ничему не удивлюсь.
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14.06.2021 12:57 Відповісти
синяк под глазом кому-то поставили?
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14.06.2021 13:45 Відповісти
Они пойдут работать к ермаку-татрову-портнову.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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15.06.2021 00:11 Відповісти
Сегодня наденут погоны и будут кошмарить на рынках бабок.
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14.06.2021 13:22 Відповісти
Я напомню, что тех мусоров, которые растреливали майдановцев, зелупа поменял на таксистов и проституток из лугандона. Остались какие-то лошарики, чисто для показухи.
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14.06.2021 13:35 Відповісти
А что это за такая странная фамилия Эйсмонт ?

У колхозного картоффельнфюрера Лукашеску личная пресс-секретарша с такой же фамилией Наталия Эйсмонт персонально участвовала в избиениях и арестах людей, выходивших на митинги протеста против узурпации власти лукой.
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27.07.2021 21:48 Відповісти
возможно родичи
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27.07.2021 21:50 Відповісти
Не исключено, что родичи. Два кирзовых совковых сапога -пара. Оба на службе у диктаторов-гопников. Но, вот происхождение фамилии Эйсмонт остается загадкой.

Ну, осталось после массовой эмиграции в Германию немного немцев в Украине, но их немецкие фамилии всегда встречались среди героев освободительной войны за Украину против агрессии Мордора.
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27.07.2021 21:59 Відповісти
 
 