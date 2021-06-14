Экс-"беркутовцев" Эйсмонта и Мохоня приговорили к 3 годам лишения свободы
Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.
Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК). За это и был объявлен такой приговор.
По статьям препятствование мирным собраниям (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 УК) и служебный подлог (ч.1 ст 366 УК) истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.
Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.
Согласно приговору суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.
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Интересно, им запрещено работать в правоохранительных органах 3 года - это в течение 3-х лет отсидки, или уже после освобождения? Вангую, что второе (после отсидки), но с нашими судами я уже ничему не удивлюсь.
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
У колхозного картоффельнфюрера Лукашеску личная пресс-секретарша с такой же фамилией Наталия Эйсмонт персонально участвовала в избиениях и арестах людей, выходивших на митинги протеста против узурпации власти лукой.
Ну, осталось после массовой эмиграции в Германию немного немцев в Украине, но их немецкие фамилии всегда встречались среди героев освободительной войны за Украину против агрессии Мордора.