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Новости Разгон Майдана
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Экс-"беркутовцев" Эйсмонта и Мохоня приговорили к 3 годам лишения свободы

Экс-

Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК). За это и был объявлен такой приговор.

По статьям препятствование мирным собраниям (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 УК) и служебный подлог (ч.1 ст 366 УК) истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

Согласно приговору суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

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Беркут (8689) суд (25077) преступления против Майдана (293)


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Хоть кого-то посадили.
Интересно, им запрещено работать в правоохранительных органах 3 года - это в течение 3-х лет отсидки, или уже после освобождения? Вангую, что второе (после отсидки), но с нашими судами я уже ничему не удивлюсь.
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14.06.2021 12:57 Ответить
синяк под глазом кому-то поставили?
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14.06.2021 13:45 Ответить
Они пойдут работать к ермаку-татрову-портнову.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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15.06.2021 00:11 Ответить
Сегодня наденут погоны и будут кошмарить на рынках бабок.
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14.06.2021 13:22 Ответить
Я напомню, что тех мусоров, которые растреливали майдановцев, зелупа поменял на таксистов и проституток из лугандона. Остались какие-то лошарики, чисто для показухи.
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14.06.2021 13:35 Ответить
А что это за такая странная фамилия Эйсмонт ?

У колхозного картоффельнфюрера Лукашеску личная пресс-секретарша с такой же фамилией Наталия Эйсмонт персонально участвовала в избиениях и арестах людей, выходивших на митинги протеста против узурпации власти лукой.
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27.07.2021 21:48 Ответить
возможно родичи
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27.07.2021 21:50 Ответить
Не исключено, что родичи. Два кирзовых совковых сапога -пара. Оба на службе у диктаторов-гопников. Но, вот происхождение фамилии Эйсмонт остается загадкой.

Ну, осталось после массовой эмиграции в Германию немного немцев в Украине, но их немецкие фамилии всегда встречались среди героев освободительной войны за Украину против агрессии Мордора.
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27.07.2021 21:59 Ответить
 
 