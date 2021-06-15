З Антимонопольного комітету потрібно зробити регулятор рівня НБУ, - Милованов

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має стати сильним регулятором рівня Національного банку для ефективної деолігархізації реального сектору економіки, вважає радник глави Офісу Президента, ексміністр економіки Тимофій Милованов.

"З АМКУ потрібно зробити регулятор рівня НБУ, і спочатку це робитиметься в ручному режимі", - сказав Милованов під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Потрібно АМКУ зробити сильним регулятором, щоб він допоміг правоохоронним органам, а правоохоронні органи своєю чергою допомогли АМКУ навести лад", - додав радник голови ОП.

Йдеться про те, щоб так, як у банківській системі, встановити сучасні правила гри, щоб люди почали грати за цими правилами, додав він.

Милованов наголосив, що лише за умови сильного АМКУ можлива деолігархізація країни.

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Як зазначив радник голови ОП, НБУ вдалося здійснити деолігархізацію у фінансовому секторі, що стало однією з причин його стійкості під час кризи.

"Уперше за історію України економічна криза у нас не стала фінансовою. Я говорю про пандемію. Економіка впала, але банки не посипалися. Раніше щоразу, коли у нас була економічна, політична чи яка-небудь інша криза, у нас падала банківська система, тому що банки були олігархічними... Ми наразі не говоримо про кінець реформи банківського ринку... Але система не впала, тому що там не було олігархів, які почали б себе рятувати за рахунок суспільства та держави", - зазначив Милованов.

Говорячи про конкретні приклади олігархічного тиску, ексміністр економіки згадав про дзвінки Ігоря Коломойського міністру енергетики Олексію Оржелю прямо під час засідання Кабміну, але уточнив, що Оржель не відповідав на них. Милованов додав, що на нього тиснули з призначенням якогось кандидата до одного з відомств, а депутати на інвесткомісіях відстоювали інтереси замовників, та ще й у п'яному вигляді.