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Новини
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Мін'юст не визнає порушень зобов'язань перед "зеленими" інвесторами, - нардеп

Мін'юст не визнає порушень зобов'язань перед

Україна відмовляється виконувати свої зобов'язання, прийняті за договором Енергетичної хартії щодо гарантій і стабільної підтримки галузі "зеленої" енергетики, після того, як до Мін'юсту потрапило повідомлення про арбітражний позов з боку литовської компанії Modus Energy, яка інвестувала кошти в розвиток відновлюваної енергетики в Україні.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймистер у Facebook, коментуючи відповідь Мін'юсту на її депутатський запит.

"Офіційно. Україна відмовляється виконувати договір Енергетичної Хартії!

Міністерство юстиції про це вказує прямим текстом на мій запит щодо ситуації з першим арбітражем з боку інвестора в зелену енергетику - Modus Energy.

"Позиція України в межах арбітражного провадження полягає в запереченні всіх заявлених позивачем порушень Україною зобов’язань, взятих за Договором до Енергетичної Хартії"", - зазначає Буймістер.

Вона нагадала, що саме на цей договір спирається литовський інвестор у своєму позові, оскільки держава гарантувала виконання своїх зобов'язань щодо розвитку відновлювальної енергетики.

"Конкретно від виконання цього договору та власних зобов’язань держава ухиляється вже більше року", - повідомила нардеп.

При цьому вона повідомила, що міністерство намагається заборонити їй, як народному депутату України, говорити про злочинне ставлення держави до іноземних інвесторів.

"Вважаю, що така кричуща відповідь буде дуже знаковою для іноземних інвесторів, які ще вагаються щодо подальших дій і переговорів з урядом. Тепер вони краще розумітимуть – що криється за обіцянками Кабміну", - додала Буймістер.

Також вона зазначила, що представники Кабміну не хочуть навіть думати про те, що боргова криза і введення акцизного збору на "зелену" енергію призведе до того, що ціна втрат для нашої держави буде непосильною.

"Хотілось би отримати відповідь і від Дениса Шмигаля – на питання як так сталося що за його прем’єрства країна вперше була втягнута в арбітражний процес з боку іноземного інвестора в зелену енергетику. Однак це моє питання він залишив без уваги, як і численні листи посольств, та тих же інвесторів. Тому я можу сказати відверто – за кризу в "зеленій" енергетиці та зрив усіх домовленостей з ЄС Денис Шмигаль буде на 100% нести власну політичну відповідальність", - підкреслила депутат.

На її думку, позиція міністра юстиції Дениса Малюськи щодо міжнародних арбітражів показує, що нам треба буде ще довго розплачуватися за ці рішення.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Автор: 

енергетика (2578) інвестори (444) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+3
Народному депутату не мешало бы соблюдать протокол в одежде 😀😀😀
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15.06.2021 16:50
+2
Нахрен такие влажения, несущие удорожания жизни.
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15.06.2021 17:27
+1
Верим! Как не поверить врождённой москвичке и депутату от, прости Господи, партии "слуга народу"!
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15.06.2021 16:57
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Народному депутату не мешало бы соблюдать протокол в одежде 😀😀😀
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15.06.2021 16:50 Відповісти
цицьки вивалила, це для неї і є протокол.... ше й плаття, об труси було видно... прямо дівчинка з окружної...
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15.06.2021 18:03 Відповісти
Вообще никто в Украине проблемой официальных снимков не занимается. А редакторам многих сми вообще пофиг что размещать 😀😀😀, что говорит об уровне изданий и главных редакторов
также и депутаты идут на интервью в цыганских нарядах и клетчатых пиджаках .
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15.06.2021 18:07 Відповісти
редакторам в кайф показати дурь і ницість тих дипутатів... таке більше читають...
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15.06.2021 18:12 Відповісти
Пусть радуются, что за несбалансы пока не штрафуют "зеленщиков", так бы "инвестора" батарейки для своих СЕС и ВЕС начали бы строить быстрее И.Маска.
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15.06.2021 16:56 Відповісти
Верим! Как не поверить врождённой москвичке и депутату от, прости Господи, партии "слуга народу"!
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15.06.2021 16:57 Відповісти
Ахметовская подстилка
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15.06.2021 17:02 Відповісти
нам с бєнєй дєньхі самі нужни
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15.06.2021 17:03 Відповісти
После таких действий будет очень много желающих вкладывать деньги в Украину...
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15.06.2021 17:08 Відповісти
Нахрен такие влажения, несущие удорожания жизни.
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15.06.2021 17:27 Відповісти
Полегше, якраз тоже переживаю про екологію в Україні, хочу поставити зо 2х30кВт, хай зебіли платят🤫
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15.06.2021 18:38 Відповісти
Продавайте "зеленую" электрику за рубеж тем, кто о ней печется и таким способом отбивайте инвестиции. Не втюхивайте её Украине. Есть государственные АЭС с правильной на ее ценой
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15.06.2021 17:25 Відповісти
зелена енергетика, як п,явка присосалась до тіла України, для тих "інвесторів"-розбійників особливі тарифи, по 19 євроцентів(6 гр)... і все з нашої кишені... або нах. тих "інвесторів" з їх енергетикою, або по європейським правилам і цінам....із за цієї "енергетики" нам ціни зібрались підвищити в 2 рази..
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15.06.2021 18:09 Відповісти
Инвестиционные активы это венчурные активы, инвесторам следовало бы понимать что они рискуют вкладывая в них деньги. Они бы сразу это ощутли это, попробуй они застраховать свои инвестиции. А так - идите ребята лесом, никто вас не защитит, вы осознавали, что рискуете и нарвались, и кто вам доктор?
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15.06.2021 19:09 Відповісти
 
 