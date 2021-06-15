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Минюст не признает нарушений обязательств перед "зелеными" инвесторами, - нардеп

Минюст не признает нарушений обязательств перед

Украина отказывается выполнять свои обязательства, взятые по договору Энергетической хартии относительно гарантий и стабильной поддержки отрасли "зеленой" энергетики, после того, как в Минюст попало уведомление об арбитражном иске со стороны литовской компании Modus Energy, которая инвестировала средства в развитие возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook, комментируя ответ Минюста на ее депутатский запрос.

"Официально. Украина отказывается выполнять договор Энергетической хартии! Позиция Украины в рамках арбитражного производства заключается в отрицании всех заявленных истцом нарушений Украиной обязательств, взятых по договору к Энергетической хартии", - отмечает Буймистер.

Она напомнила, что конкретно на этот договор опирается литовский инвестор в своем иске, поскольку государство гарантировало выполнение своих обязательств по развитию возобновляемой энергетики.

"Конкретно от выполнения этого договора и собственных обязательств государство уклоняется уже более года", - сообщила нардеп.

При этом она сообщила, что министерство пытается запретить ей, как народному депутату Украины, говорить о преступном отношении государства к иностранным инвесторам.

"Считаю, что такая вопиющая ответ будет очень знаковым для иностранных инвесторов, которые еще колеблются относительно дальнейших действий и переговоров с правительством. Теперь они лучше будут понимать - что кроется за обещаниями Кабмина", - добавила Буймистер.

Также она отметила, что представители Кабмина не хотят даже думать о том, что долговой кризис и введение акцизного сбора на "зеленую" энергию приведет к тому, что цена потерь для нашего государства будет непосильной.

"Хотелось бы получить ответ и от Дениса Шмыгаля на вопрос как так случилось, что при его премьерстве страна впервые была втянута в арбитражный процесс со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику... Могу сказать откровенно - за кризис в "зеленой" энергетике и срыв всех договоренностей с ЕС Денис Шмыгаль будет на 100% нести собственную политическую ответственность", - подчеркнула депутат.

По ее мнению, позиция министра юстиции Дениса Малюськи по международным арбитражам показывает, что нам надо будет еще долго расплачиваться за эти решения.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, самый большой скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Автор: 

энергетика (2552) инвесторы (333) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+3
Народному депутату не мешало бы соблюдать протокол в одежде 😀😀😀
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15.06.2021 16:50
+2
Нахрен такие влажения, несущие удорожания жизни.
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15.06.2021 17:27
+1
Верим! Как не поверить врождённой москвичке и депутату от, прости Господи, партии "слуга народу"!
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15.06.2021 16:57
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Народному депутату не мешало бы соблюдать протокол в одежде 😀😀😀
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15.06.2021 16:50 Ответить
цицьки вивалила, це для неї і є протокол.... ше й плаття, об труси було видно... прямо дівчинка з окружної...
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15.06.2021 18:03 Ответить
Вообще никто в Украине проблемой официальных снимков не занимается. А редакторам многих сми вообще пофиг что размещать 😀😀😀, что говорит об уровне изданий и главных редакторов
также и депутаты идут на интервью в цыганских нарядах и клетчатых пиджаках .
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15.06.2021 18:07 Ответить
редакторам в кайф показати дурь і ницість тих дипутатів... таке більше читають...
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15.06.2021 18:12 Ответить
Пусть радуются, что за несбалансы пока не штрафуют "зеленщиков", так бы "инвестора" батарейки для своих СЕС и ВЕС начали бы строить быстрее И.Маска.
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15.06.2021 16:56 Ответить
Верим! Как не поверить врождённой москвичке и депутату от, прости Господи, партии "слуга народу"!
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15.06.2021 16:57 Ответить
Ахметовская подстилка
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15.06.2021 17:02 Ответить
нам с бєнєй дєньхі самі нужни
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15.06.2021 17:03 Ответить
После таких действий будет очень много желающих вкладывать деньги в Украину...
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15.06.2021 17:08 Ответить
Нахрен такие влажения, несущие удорожания жизни.
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15.06.2021 17:27 Ответить
Полегше, якраз тоже переживаю про екологію в Україні, хочу поставити зо 2х30кВт, хай зебіли платят🤫
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15.06.2021 18:38 Ответить
Продавайте "зеленую" электрику за рубеж тем, кто о ней печется и таким способом отбивайте инвестиции. Не втюхивайте её Украине. Есть государственные АЭС с правильной на ее ценой
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15.06.2021 17:25 Ответить
зелена енергетика, як п,явка присосалась до тіла України, для тих "інвесторів"-розбійників особливі тарифи, по 19 євроцентів(6 гр)... і все з нашої кишені... або нах. тих "інвесторів" з їх енергетикою, або по європейським правилам і цінам....із за цієї "енергетики" нам ціни зібрались підвищити в 2 рази..
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15.06.2021 18:09 Ответить
Инвестиционные активы это венчурные активы, инвесторам следовало бы понимать что они рискуют вкладывая в них деньги. Они бы сразу это ощутли это, попробуй они застраховать свои инвестиции. А так - идите ребята лесом, никто вас не защитит, вы осознавали, что рискуете и нарвались, и кто вам доктор?
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15.06.2021 19:09 Ответить
 
 