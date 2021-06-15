США не очікують суттєвих результатів від зустрічі Байдена з Путіним, - ЗМІ

Американська сторона не очікує суттєвих результатів від зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляють у вівторок західні ЗМІ з посиланням на високопосадовця адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не очікуємо суттєвих результатів", - заявив співрозмовник журналістів.

Переговори Путіна з Байденом пройдуть у середу в Женеві. Президент США раніше у вівторок прибув у це швейцарське місто.