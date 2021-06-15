США не очікують суттєвих результатів від зустрічі Байдена з Путіним, - ЗМІ
Американська сторона не очікує суттєвих результатів від зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляють у вівторок західні ЗМІ з посиланням на високопосадовця адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не очікуємо суттєвих результатів", - заявив співрозмовник журналістів.
Переговори Путіна з Байденом пройдуть у середу в Женеві. Президент США раніше у вівторок прибув у це швейцарське місто.
Топ коментарі
+4 Vedana
показати весь коментар15.06.2021 20:21
+3 Олег Петрович #320765
показати весь коментар15.06.2021 20:04
+3 Bill Pecos
показати весь коментар15.06.2021 20:12
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І такі самі ще лайкають подібну нісенітницю.
Він не збирається.
Читати треба, що ваш ідол розказує.
Но им встретится очень захотелось.
США не чекають, а українські сектанти завмерли і вірують
Вистава маріонеток світового масштабу
https://www.youtube.com/watch?v=ZklwWW9rCJE Двойники Путина отказались подписывать государственные документы
уже то, что спрятали его личико ясно - ВБРОС.
весь мир в ожидании
Заявления будут противоположные тому, что там звучало.
не для плебса.