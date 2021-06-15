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США не очікують суттєвих результатів від зустрічі Байдена з Путіним, - ЗМІ

США не очікують суттєвих результатів від зустрічі Байдена з Путіним, - ЗМІ

Американська сторона не очікує суттєвих результатів від зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляють у вівторок західні ЗМІ з посиланням на високопосадовця адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не очікуємо суттєвих результатів", - заявив співрозмовник журналістів.

Переговори Путіна з Байденом пройдуть у середу в Женеві. Президент США раніше у вівторок прибув у це швейцарське місто.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764) росія (64946) США (22545)


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Топ коментарі
+4
А смисл тоді цього шоу у чому ? Ці всі дуже недешеві заходи ? Охорона, прийом ? Написали про 800 осіб обох делегацій.

США не чекають, а українські сектанти завмерли і вірують
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15.06.2021 20:21
+3
Если ковбой Джо пристрелит кремлёвского окурка ,то точно войдёт в историю.
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15.06.2021 20:04
+3
Да ты бы на его команду посмотрел ,а потом говорил .
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15.06.2021 20:12
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Если ковбой Джо пристрелит кремлёвского окурка ,то точно войдёт в историю.
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15.06.2021 20:04 Відповісти
США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным, - СМИ - Цензор.НЕТ 7304
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15.06.2021 21:09 Відповісти
Коли я бачу подібні "шедеври думки", я щоразу себе запитую, чим люди керуються і чи з ними все в порядку, щоб писати таку неймовірну дурню.
І такі самі ще лайкають подібну нісенітницю.
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15.06.2021 22:59 Відповісти
Люды керуються ненавистью к врагам.
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15.06.2021 23:04 Відповісти
А здоровий глузд куди поділи ?
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15.06.2021 23:10 Відповісти
Уничтожить врага это и есть здоровый глузд.
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15.06.2021 23:39 Відповісти
Ага. Коментиком на ЦН про "животворящого всія України", який раптом має вбити х**ло.
Він не збирається.
Читати треба, що ваш ідол розказує.
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15.06.2021 23:41 Відповісти
У меня нет идолов,кумиров или авторитетов. Но случаи разные бывают.Вот в Турции застрелили российского посла .
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15.06.2021 23:58 Відповісти
Это слишком достойно для помойной крысы , надо зах..рить табуретом да и все,если не удастся повесить ,как Хусейна
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16.06.2021 08:55 Відповісти
При сомнительном здоровье, у Байдена есть команда и тормоза, если не туда занесёт, в Конгрессе. У нас нет ничего из перечисленного
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15.06.2021 20:11 Відповісти
Да ты бы на его команду посмотрел ,а потом говорил .
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15.06.2021 20:12 Відповісти
}{уйло же прямо сказало недавно- не будет его, будет другое }{уйло. Поэтому надо валить не само }{уйло, а всю парашу до основания.
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15.06.2021 20:07 Відповісти
Які можуть бути результати після зустрічі з ******.
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15.06.2021 20:09 Відповісти
Никто ничего не ожидает.
Но им встретится очень захотелось.
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15.06.2021 20:09 Відповісти
в данном случае - отсутствие результатов уже хороший результат
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15.06.2021 20:13 Відповісти
А смисл тоді цього шоу у чому ? Ці всі дуже недешеві заходи ? Охорона, прийом ? Написали про 800 осіб обох делегацій.

США не чекають, а українські сектанти завмерли і вірують
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15.06.2021 20:21 Відповісти
Локшина лише плебсу Росіі та України до вподоби !!!!))))
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15.06.2021 20:24 Відповісти
подпишут парочку договоров о ракетном ядерном сдерживании, разрешат кацапам выход в космос и обменяют Виллмана на Бута или Ярошенко..... ну а в остальном каждый останется при своих....
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15.06.2021 20:34 Відповісти
США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным, - СМИ - Цензор.НЕТ 6652
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15.06.2021 21:07 Відповісти
Виглядає кумедно, але навіщо маріонетці Байдену зустрічатися з двійниками Путіна, які, щоб ви знали, навіть жодного офіційного документа підписати не можуть.
Вистава маріонеток світового масштабу
https://www.youtube.com/watch?v=ZklwWW9rCJE Двойники Путина отказались подписывать государственные документы
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15.06.2021 22:28 Відповісти
Да, байдену нелегко, каждый день с утра смотря в зеркало вспоминать - что это там за старый дед в деменции и как его зовут. Плюс там уже оооочееь сильно начало подгорать в Аризоне р вряд ли процесс можно остановить, так что ему не о встрече с х-лом надо думать, а уже думать как бы не загреметь за решетку в обозримом будущем.
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15.06.2021 23:08 Відповісти
ахахаха))) ... западные сми с ссылкой на высокопоставленного чинушу)))
уже то, что спрятали его личико ясно - ВБРОС.
весь мир в ожидании
Заявления будут противоположные тому, что там звучало.
не для плебса.
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16.06.2021 05:40 Відповісти
 
 