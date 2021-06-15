США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным, - СМИ
Американская сторона не ожидает существенных результатов от встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не ожидаем существенных результатов", - заявил собеседник журналистов.
Переговоры Путина с Байденом пройдут в среду в Женеве. Президент США ранее во вторник прибыл в этот швейцарский город.
Топ комментарии
+4 Vedana
показать весь комментарий15.06.2021 20:21
+3 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий15.06.2021 20:04
+3 Bill Pecos
показать весь комментарий15.06.2021 20:12
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І такі самі ще лайкають подібну нісенітницю.
Він не збирається.
Читати треба, що ваш ідол розказує.
Но им встретится очень захотелось.
США не чекають, а українські сектанти завмерли і вірують
Вистава маріонеток світового масштабу
https://www.youtube.com/watch?v=ZklwWW9rCJE Двойники Путина отказались подписывать государственные документы
уже то, что спрятали его личико ясно - ВБРОС.
весь мир в ожидании
Заявления будут противоположные тому, что там звучало.
не для плебса.