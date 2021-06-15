"Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы..."

По данным швейцарских СМИ, самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы. В аэропорту американского лидера встречали президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джилл Байден не прилетела в Женеву. В состав делегации не вошел и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве на борту "Лимузина номер один" - это уникальный Cadillac весом 3,5 тонны. Он бронирован и обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки.

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По данным швейцарских СМИ, Байден остановится в отеле Hotel Intercontinental. Там же, как ожидается, пройдут его переговоры вечером во вторник с президентом Швейцарии.

Территория вокруг данного отеля оцеплена, размещены стражи порядка.

Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве власти планируют задействовать 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева может рассчитывать в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции).

Швейцарские военные возьмут на себя обеспечение безопасности в районе иностранных диппредставительств и женевского аэропорта. В общей сложности, Швейцария собирается задействовать в этом случае 500 военнослужащих из ВВС и еще 500 - из сухопутных сил. Кроме того, военные в случае необходимости готовы на время передать полиции 10 единиц бронетехники.

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На прошлой неделе швейцарское телевидение сообщило, что жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома.

Городские власти опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.