Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы
По данным швейцарских СМИ, самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы. В аэропорту американского лидера встречали президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джилл Байден не прилетела в Женеву. В состав делегации не вошел и глава Пентагона Ллойд Остин.
Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве на борту "Лимузина номер один" - это уникальный Cadillac весом 3,5 тонны. Он бронирован и обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки.
По данным швейцарских СМИ, Байден остановится в отеле Hotel Intercontinental. Там же, как ожидается, пройдут его переговоры вечером во вторник с президентом Швейцарии.
Территория вокруг данного отеля оцеплена, размещены стражи порядка.
Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве власти планируют задействовать 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева может рассчитывать в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции).
Швейцарские военные возьмут на себя обеспечение безопасности в районе иностранных диппредставительств и женевского аэропорта. В общей сложности, Швейцария собирается задействовать в этом случае 500 военнослужащих из ВВС и еще 500 - из сухопутных сил. Кроме того, военные в случае необходимости готовы на время передать полиции 10 единиц бронетехники.
На прошлой неделе швейцарское телевидение сообщило, что жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома.
Городские власти опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что если российской агрессии не дать должный отпор, то война с Россией завтра может оказаться «в домах» рядовых американцев. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию CBS News.
Так украинский лидер ответил на вопрос американской журналистки на вопрос о том, почему обыкновенным американцам следует заботиться о военном конфликте в Украине, который проходит в тысячах километров от Соединенных Штатов.
При этом в материале американская журналистка утверждает, что слова Зеленского могут показаться необдуманными, однако, по мнению экспертов, российские хакеры сейчас тренируются на Украине, как на полигоне, подготавливая свои удары по США.
Кроме того, в статье утверждается, что стягивая войска к украинским границам весной 2021 года Россия демонстрировала угрозу не только для Украины, но также и для Соединенных Штатов.
Также Зеленский призвал США и НАТО дать Украине План действий по членству в Альянсе. Американские журналисты в свою очередь предполагают, что это может обострить отношения США с Россией.
Украинский президент также отметил, что президент России Владимир Путин имеет «неоимперские амбиции» и не хочет дать Украине свободу.
Корреспондентку американского канала пригласили позавтракать дома у родителей президента в Кривом Роге "на их крохотной советской кухне": "Мы не ожидали неформального завтрака с салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и рюмками бренди".
Ресурс сообщает, что Зеленский "вырос в русскоязычной семье в эпоху, когда Украина была в СССР", а часть детства провел в монгольском городе Эрдэнэт "на окраине Советской империи", потому что его отца Александра, профессора вычислительной техники, отправили туда преподавать.
"В стране, где коррупция - как эндемическое заболевание, а враг №1 - огромная ядерная держава по соседству, я спросила родителей президента, чего бы они хотели для сына больше: карьеры комика или политика. "Наверное, мне больше по душе первое", с невеселой усмешкой ответил отец", - резюмировала Уильямс.
Зеленський запросив у квартиру батьків журналістку з США та її команду
Президент України Володимир Зеленський запросив журналістку американського телеканалу CBS Холлі Вільямс і її команду в квартиру своїх батьків в Кривому Розі і пригостив в тому числі і салом.
Про це https://www.cbsnews.com/news/biden-putin-summit-ukraine-zelenskyy-warning-war-russia/ повідомляє CBS, передає УНН.
Відзначається, що напередодні зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна журналісти телеканалу CBS провели тиждень в Україні, побувавши в зоні ООС, а також поспілкувавшись з Президентом Володимиром Зеленським у більш неформальній обстановці.
Зеленський запросив команду журналістів в квартиру батьків, де їх пригощали салом на житньому хлібі, сашимі з лосося, домашнім печивом і чаркою бренді.
Примітно, що був присутній і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Журналісти також запитали батьків Зеленського про те, який вид діяльності вони вважають за краще для свого сина. На що батько Зеленського Олександр заявив, що комедійний шлях їм "більше до душі".
Сам Президент за трапезою зізнався, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту обрання на посаду Глави держави.
Чекаю новину: "Літак ***** зник з радарів". І по всій кацапії "Лебедине озеро"!
Але це неточно.