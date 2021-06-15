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Новини
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Літак Байдена приземлився в аеропорту Женеви

Літак Байдена приземлився в аеропорту Женеви

За даними швейцарських ЗМІ, літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту Женеви. В аеропорту американського лідера зустрічали президент Швейцарії Гі Пармелен і голова женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У делегацію США, зокрема, увійшов держсекретар США Ентоні Блінкен і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Перша леді США Джилл Байден не прилетіла до Женеви. До складу делегації не увійшов і глава Пентагону Ллойд Остін.

Як очікується, президент США переміщатиметься Женевою на борту "Лімузина номер один" - це унікальний Cadillac вагою 3,5 тонни. Він броньований і забезпечений захистом навіть на випадок хімічної чи біологічної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ

За даними швейцарських ЗМІ, Байден зупиниться в готелі Hotel Intercontinental. Там же, як очікується, відбудуться його переговори ввечері у вівторок із президентом Швейцарії.

Територія навколо цього готелю оточена, розміщені правоохоронці.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що для гарантування безпеки в Женеві влада планує задіяти 95% співробітників міської поліції. Це близько 2 тис. осіб. Крім того, Женева може розраховувати в разі потреби на поліцейські підкріплення з інших кантонів (900 співробітників поліції).

Швейцарські військові візьмуть на себе гарантування безпеки в районі іноземних диппредставництв і женевського аеропорту. Загалом, Швейцарія збирається задіяти в цьому випадку 500 військовослужбовців з ВВС і ще 500 - з сухопутних сил. Крім того, військові в разі необхідності готові на час передати поліції 10 одиниць бронетехніки.

Минулого тижня швейцарське телебачення повідомило, що жителів Женеви, де 16 червня відбудеться зустріч президентів Росії і США, закликали відмовитися від відвідування офісів у день саміту і працювати з дому.

Міська влада опублікувала інформацію і карту, на якій вказана зона безпеки, яка буде закрита для пересування автомобілів і людей на час проведення саміту РФ-США. У цю зону увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частину акваторії Женевського озера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764) США (22545) Швейцарія (860) Женева (52)


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Топ коментарі
+7
***** опоздает на три дня..
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15.06.2021 18:01
+5
слышь, клоун!... пожри с лопаты и усбагойся!
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15.06.2021 18:27
+5
прастой парєнь із народа... от клоун...
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15.06.2021 18:31
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***** опоздает на три дня..
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15.06.2021 18:01 Відповісти
это еще не всё - справка о првивке? шо, ****, пфайзером натихаря вкололся чи сиг-сиг спутником?
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15.06.2021 18:06 Відповісти
...і пролетить, як фанера на Женевою.
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15.06.2021 18:12 Відповісти
МЕНШЕ ПОТРІБНО КРУТИТЬ ХВОСТОМ ПЕРЕД НИМ ,І ТОДІ ВІН БУДЕ БАЧИТЬ ЩО ПЕРЕД НИМ РІВНИЙ.
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15.06.2021 18:48 Відповісти
... на лижах катається.
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15.06.2021 18:13 Відповісти
Уж кто дурак - так это ваш *****
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15.06.2021 18:21 Відповісти
Кацап, тебе послати, чи само підеш?
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15.06.2021 18:28 Відповісти
Кацап, так тут не бояри не наливають і не подають, так що пнах собі, пнах...
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15.06.2021 18:32 Відповісти
Козла существо шуруп-рогатых, you are ordered немедленно убегать direction пенис-штуцера мужской из. Вдаль beyond the ограничитель-граница with то, что есть стекло vodka сосуд внедрение в жопный канал, job tvoj mat!
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15.06.2021 18:43 Відповісти
владімір хйло прістьогіваєт нові ходулі.
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15.06.2021 18:04 Відповісти
Завтра шиза всіх світових ЗМІ гарантована,особливо РФіі !!!)))
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15.06.2021 18:04 Відповісти
А у нас уже сегодня.
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15.06.2021 18:28 Відповісти
Штирлец идет по коридору.
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15.06.2021 18:05 Відповісти
На повестке дня - опускание гавноимперии во главе с ******.
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15.06.2021 18:22 Відповісти
слышь, клоун!... пожри с лопаты и усбагойся!
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15.06.2021 18:27 Відповісти
сдохни мразь!
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15.06.2021 18:39 Відповісти
Русский! Делал ты взять written permission из куратор сеньор офицер для того, чтобы тебя заднепроходный ануса jump вверх-вне сиденье стеклотары glass бутылкой, твоих трахание ублюдка?
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15.06.2021 18:32 Відповісти
Зеленский пугает американцев: война с Россией "завтра может быть в их домах"

Президент Владимир Зеленский заявил, что если российской агрессии не дать должный отпор, то война с Россией завтра может оказаться «в домах» рядовых американцев. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию CBS News.

Так украинский лидер ответил на вопрос американской журналистки на вопрос о том, почему обыкновенным американцам следует заботиться о военном конфликте в Украине, который проходит в тысячах километров от Соединенных Штатов.

При этом в материале американская журналистка утверждает, что слова Зеленского могут показаться необдуманными, однако, по мнению экспертов, российские хакеры сейчас тренируются на Украине, как на полигоне, подготавливая свои удары по США.

Кроме того, в статье утверждается, что стягивая войска к украинским границам весной 2021 года Россия демонстрировала угрозу не только для Украины, но также и для Соединенных Штатов.

Также Зеленский призвал США и НАТО дать Украине План действий по членству в Альянсе. Американские журналисты в свою очередь предполагают, что это может обострить отношения США с Россией.

Украинский президент также отметил, что президент России Владимир Путин имеет «неоимперские амбиции» и не хочет дать Украине свободу.

Корреспондентку американского канала пригласили позавтракать дома у родителей президента в Кривом Роге "на их крохотной советской кухне": "Мы не ожидали неформального завтрака с салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и рюмками бренди".

Ресурс сообщает, что Зеленский "вырос в русскоязычной семье в эпоху, когда Украина была в СССР", а часть детства провел в монгольском городе Эрдэнэт "на окраине Советской империи", потому что его отца Александра, профессора вычислительной техники, отправили туда преподавать.

"В стране, где коррупция - как эндемическое заболевание, а враг №1 - огромная ядерная держава по соседству, я спросила родителей президента, чего бы они хотели для сына больше: карьеры комика или политика. "Наверное, мне больше по душе первое", с невеселой усмешкой ответил отец", - резюмировала Уильямс.
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15.06.2021 18:10 Відповісти
Ножки Байдена не хуже ножек Буша .
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15.06.2021 18:11 Відповісти
Цікаво, на скільки років запізниться ху#ло?
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15.06.2021 18:15 Відповісти
ЦІКАВО СКІЛЬКИ БАЙДЕН БУДЕ ЧЕКАТИ І НАВІЩО.
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15.06.2021 18:51 Відповісти
Коля! Не ори на миня капсом!
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15.06.2021 19:00 Відповісти
Повне враження, що воно хоче спізнитися на власні похорони (пардон за чорний гумор).
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15.06.2021 22:45 Відповісти
Як казав Вуді Аллен: " Я не то чтобы боюсь умереть - я просто не хочу при этом присутствовать." (с)
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16.06.2021 11:44 Відповісти
а нашего олуха оманского ермак в туалет самого отпускает - или как ...

Зеленський запросив у квартиру батьків журналістку з США та її команду

Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы - Цензор.НЕТ 9928

Президент України Володимир Зеленський запросив журналістку американського телеканалу CBS Холлі Вільямс і її команду в квартиру своїх батьків в Кривому Розі і пригостив в тому числі і салом.
Про це https://www.cbsnews.com/news/biden-putin-summit-ukraine-zelenskyy-warning-war-russia/ повідомляє CBS, передає УНН.
Відзначається, що напередодні зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна журналісти телеканалу CBS провели тиждень в Україні, побувавши в зоні ООС, а також поспілкувавшись з Президентом Володимиром Зеленським у більш неформальній обстановці.
Зеленський запросив команду журналістів в квартиру батьків, де їх пригощали салом на житньому хлібі, сашимі з лосося, домашнім печивом і чаркою бренді.
Примітно, що був присутній і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Журналісти також запитали батьків Зеленського про те, який вид діяльності вони вважають за краще для свого сина. На що батько Зеленського Олександр заявив, що комедійний шлях їм "більше до душі".
Сам Президент за трапезою зізнався, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту обрання на посаду Глави держави.
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15.06.2021 18:18 Відповісти
прастой парєнь із народа... от клоун...
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15.06.2021 18:31 Відповісти
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15.06.2021 18:32 Відповісти
То вам помпезность очи режет, то домашние поседеньки не угодны. Сплошное лицемерие.
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15.06.2021 19:06 Відповісти
агрументи ...
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16.06.2021 14:24 Відповісти
Ну какое бренди, откуда? Все время самогонку гнали!
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15.06.2021 20:06 Відповісти
хороший сєм дорогого стоит - проверено ...практикой и Жизнью..))
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16.06.2021 14:23 Відповісти
Ермак надкусил все помидоры.
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15.06.2021 22:35 Відповісти
А Пуйло с понтами в коробке мабуть едет как чебурашка
Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы - Цензор.НЕТ 6549
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15.06.2021 18:59 Відповісти
"Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы..."

Чекаю новину: "Літак ***** зник з радарів". І по всій кацапії "Лебедине озеро"!
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15.06.2021 20:21 Відповісти
Я чув, що лапті заборонили музику Чайковського взагалі і "Лебедине озеро" зокрема.
Але це неточно.
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15.06.2021 22:52 Відповісти
 
 