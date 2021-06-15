Літак Байдена приземлився в аеропорту Женеви

За даними швейцарських ЗМІ, літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту Женеви. В аеропорту американського лідера зустрічали президент Швейцарії Гі Пармелен і голова женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У делегацію США, зокрема, увійшов держсекретар США Ентоні Блінкен і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Перша леді США Джилл Байден не прилетіла до Женеви. До складу делегації не увійшов і глава Пентагону Ллойд Остін.

Як очікується, президент США переміщатиметься Женевою на борту "Лімузина номер один" - це унікальний Cadillac вагою 3,5 тонни. Він броньований і забезпечений захистом навіть на випадок хімічної чи біологічної атаки.

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За даними швейцарських ЗМІ, Байден зупиниться в готелі Hotel Intercontinental. Там же, як очікується, відбудуться його переговори ввечері у вівторок із президентом Швейцарії.

Територія навколо цього готелю оточена, розміщені правоохоронці.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що для гарантування безпеки в Женеві влада планує задіяти 95% співробітників міської поліції. Це близько 2 тис. осіб. Крім того, Женева може розраховувати в разі потреби на поліцейські підкріплення з інших кантонів (900 співробітників поліції).

Швейцарські військові візьмуть на себе гарантування безпеки в районі іноземних диппредставництв і женевського аеропорту. Загалом, Швейцарія збирається задіяти в цьому випадку 500 військовослужбовців з ВВС і ще 500 - з сухопутних сил. Крім того, військові в разі необхідності готові на час передати поліції 10 одиниць бронетехніки.

Минулого тижня швейцарське телебачення повідомило, що жителів Женеви, де 16 червня відбудеться зустріч президентів Росії і США, закликали відмовитися від відвідування офісів у день саміту і працювати з дому.

Міська влада опублікувала інформацію і карту, на якій вказана зона безпеки, яка буде закрита для пересування автомобілів і людей на час проведення саміту РФ-США. У цю зону увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частину акваторії Женевського озера.

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Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.