Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"
Глава Білого дому Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін зробив у своєму житті певні речі, через які його можна назвати "вбивцею".
Про це американський лідер заявив у понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Коли Байдена запитали, чи він досі вважає Путіна убивцею, президент засміявся.
"Відповідь така: я вважаю, що в минулому він (Путін. – Ред.) фактично визнавав, що він був – що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив", - зауважив американський лідер.
При цьому Байден підкреслив, що коли його запитали в прямому ефірі, чи вважає він Путіна вбивцею, він "відповів чесно".
"Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми маємо провести", - додав президент США.
Водночас Байден зауважив, що зустрічався з Путіним раніше та назвав його "достойним супротивником", додавши, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Зазначимо також, що президент США Джо Байден піддався критиці з боку Конгресу у Вашингтоні, в тому числі своїх же однопартійців за те, що погодився зустрітися з Путіним, а також за недостатньо жорстку позицію щодо РФ.
У понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО Байден заявив, що всі світові лідери, з ким він зустрічався під час європейського турне, підтримали необхідність цієї зустрічі.
Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії запланована в середу, 16 червня, в Женеві, Швейцарія.
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п.: У найвищій владі все життя.
З.: Заробляв на сцені і в фільмах, на очах десятків мільйонів людей.
п.: Рубав собі капустку тихо, в державних кабінетах, на всіх посадах. Країна слабла і бідніла, а йому капали сотні за сотнями мільйонів доларів.
З.: Жорстко критикував владу, яка нахабно багатіла, при тому, що країна котилась в болото.
п.: Чудово жив у владі, засновував СДПУо з Медведчуком, партію ригів, тощо, був у всіх найвищих органах влади - керував і в Нацбанку, і міністерством іноземних справ, і радою нацбезпеки і оборони, і міністром зовнішньої торгівлі в Януковича... І ще хєр знає ким. В результаті країна хиріла, а його кендюх ріс.
Вже цього цілком достатньо, щоб цього олігарха не просто турнути, а притягти до відповідальності.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Соперники - убийцы?
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что в прошлом, он фактически признавал, он был, имели место определенные вещи, которые он мог сделать....
Так кто признал, что он убийца? Так он БЫЛ убийцей? Так он сделал, или только мог, те "определенные вещи", чтобы стать убийцей? Вот это задняя, рак отдыхает)))