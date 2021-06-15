Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін зробив у своєму житті певні речі, через які його можна назвати "вбивцею".

Про це американський лідер заявив у понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Коли Байдена запитали, чи він досі вважає Путіна убивцею, президент засміявся.

"Відповідь така: я вважаю, що в минулому він (Путін. – Ред.) фактично визнавав, що він був – що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив", - зауважив американський лідер.

При цьому Байден підкреслив, що коли його запитали в прямому ефірі, чи вважає він Путіна вбивцею, він "відповів чесно".

"Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми маємо провести", - додав президент США.

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Водночас Байден зауважив, що зустрічався з Путіним раніше та назвав його "достойним супротивником", додавши, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Зазначимо також, що президент США Джо Байден піддався критиці з боку Конгресу у Вашингтоні, в тому числі своїх же однопартійців за те, що погодився зустрітися з Путіним, а також за недостатньо жорстку позицію щодо РФ.

У понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО Байден заявив, що всі світові лідери, з ким він зустрічався під час європейського турне, підтримали необхідність цієї зустрічі.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії запланована в середу, 16 червня, в Женеві, Швейцарія.