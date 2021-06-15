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Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"

Байден прокоментував свої слова про

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін зробив у своєму житті певні речі, через які його можна назвати "вбивцею".

Про це американський лідер заявив у понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Коли Байдена запитали, чи він досі вважає Путіна убивцею, президент засміявся.

"Відповідь така: я вважаю, що в минулому він (Путін. – Ред.) фактично визнавав, що він був – що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив", - зауважив американський лідер.

При цьому Байден підкреслив, що коли його запитали в прямому ефірі, чи вважає він Путіна вбивцею, він "відповів чесно".

"Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми маємо провести", - додав президент США.

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Водночас Байден зауважив, що зустрічався з Путіним раніше та назвав його "достойним супротивником", додавши, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Зазначимо також, що президент США Джо Байден піддався критиці з боку Конгресу у Вашингтоні, в тому числі своїх же однопартійців за те, що погодився зустрітися з Путіним, а також за недостатньо жорстку позицію щодо РФ.

У понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО Байден заявив, що всі світові лідери, з ким він зустрічався під час європейського турне, підтримали необхідність цієї зустрічі.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії запланована в середу, 16 червня, в Женеві, Швейцарія.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+3
Путин - *****.
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15.06.2021 07:27
+3
Жирную единицу народ Украины поставил мальдивскому геть-ману, дав ему увесистый пинок. И правильно сделал.
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15.06.2021 08:35
+2
Яволь,дядюшка Джо просто назвал вещи своими именами. И про кремлевскую крысу,и про Украину. Крыть нечем. ПреЗЕденту поставил жирную"двойку". Но,как говаривал когда-то давно наш декан: -Двойка-отличная оценка.Она просто показывает нерадивому студенту над какой темой нужно хорошо поработать. Золотые слова мудрого человека!
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15.06.2021 08:20
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Путин - *****.
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15.06.2021 07:27 Відповісти
спасибо за честность
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15.06.2021 07:59 Відповісти
за один стол с убийцей? тяжело Байдену....
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15.06.2021 07:34 Відповісти
Ще вибачся(
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15.06.2021 07:35 Відповісти
Он так же честно сказал, что Украина завшивилась корупцией ! И никто с ней тут не боролся и не борится ! В лучшем случае делают вид.
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15.06.2021 07:37 Відповісти
честно было бы сказать, что плешфюрер это главный маньяк и террорист современности !
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15.06.2021 07:46 Відповісти
Яволь,дядюшка Джо просто назвал вещи своими именами. И про кремлевскую крысу,и про Украину. Крыть нечем. ПреЗЕденту поставил жирную"двойку". Но,как говаривал когда-то давно наш декан: -Двойка-отличная оценка.Она просто показывает нерадивому студенту над какой темой нужно хорошо поработать. Золотые слова мудрого человека!
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15.06.2021 08:20 Відповісти
Жирную единицу народ Украины поставил мальдивскому геть-ману, дав ему увесистый пинок. И правильно сделал.
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15.06.2021 08:35 Відповісти
Чим Зєлєнскій кращий за Порошенка?
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15.06.2021 08:50 Відповісти
З.: Ніколи не був при владі.
п.: У найвищій владі все життя.
З.: Заробляв на сцені і в фільмах, на очах десятків мільйонів людей.
п.: Рубав собі капустку тихо, в державних кабінетах, на всіх посадах. Країна слабла і бідніла, а йому капали сотні за сотнями мільйонів доларів.
З.: Жорстко критикував владу, яка нахабно багатіла, при тому, що країна котилась в болото.
п.: Чудово жив у владі, засновував СДПУо з Медведчуком, партію ригів, тощо, був у всіх найвищих органах влади - керував і в Нацбанку, і міністерством іноземних справ, і радою нацбезпеки і оборони, і міністром зовнішньої торгівлі в Януковича... І ще хєр знає ким. В результаті країна хиріла, а його кендюх ріс.

Вже цього цілком достатньо, щоб цього олігарха не просто турнути, а притягти до відповідальності.
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15.06.2021 09:08 Відповісти
що за дурь? сам придумав, чи підсказали?
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15.06.2021 17:56 Відповісти
Путин убийца и педофил,косоворотчик зассал честно ответить на вопрос,нужно еще спросить липецкого фабриканта,посмотрим как он выкрутится.
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15.06.2021 08:20 Відповісти
Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно" - Цензор.НЕТ 787
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15.06.2021 08:20 Відповісти
что иногда нужно заключать договоренности с соперниками. Источник: https://censor.net/ru/n3271426
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Соперники - убийцы?
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15.06.2021 08:29 Відповісти
А ви розумні? Не кажучи вже про лідерів країн, навіть армійського командира можна назвати "вбивцею", якщо він посилає солдат на вірну смерть.
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15.06.2021 08:36 Відповісти
Смерть в бою, не признается убийством, церковью, за такое "убийство", даже каяться не надо. Убийство, это когда кто-то, пришел в самую преуспевающую, и богатую страну Африки (Ливия), убили ее президента, после чего там погибли, и гибнут десятки, а может и сотни, тысяч людей. Байден тогда был вице - президентом, как и во время убийства Хусейна, и во время вторжения в 2015 году в Сирию....
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15.06.2021 09:03 Відповісти
Ответ таков: я считаю, что в прошлом он (Путин. - Ред.) фактически признавал, что он был - что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", - отметил американский лидер. Источник: https://censor.net/ru/n3271426
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что в прошлом, он фактически признавал, он был, имели место определенные вещи, которые он мог сделать....

Так кто признал, что он убийца? Так он БЫЛ убийцей? Так он сделал, или только мог, те "определенные вещи", чтобы стать убийцей? Вот это задняя, рак отдыхает)))
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15.06.2021 08:39 Відповісти
Бывших убийц,как и алкоголиков не бывает. Постоянно хочется повторить.
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15.06.2021 08:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/487096 Мне данное чувство не знакомо. Теоретически представив, думаю, чувство вины, преследовало бы постоянно
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15.06.2021 09:06 Відповісти
Т.е мы все правильно понимаем.....из сказанного!, что Байден едет по сути договариваться с убийцей. Не, не ну это честно, это я честно сказал. И он Байден будет верить обещаниям того, для которого человеческая жизнь не имеет ценности. Т.е обещаниям маленьким зеленым, другой форме жизни, крайне настроенной на наше с вами уничтожение.
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15.06.2021 09:28 Відповісти
 
 