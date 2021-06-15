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Байден прокомментировал свои слова о "Путине-убийце": "Я ответил честно"

Байден прокомментировал свои слова о

Глава Белого дома Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно назвать "убийцей".

Об этом американский лидер заявил в понедельник, во время пресс конференции по итогам саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Когда Байдена спросили, до сих пор ли он считает Путина убийцей, президент рассмеялся.

"Ответ таков: я считаю, что в прошлом он (Путин. - Ред.) фактически признавал, что он был - что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", — отметил американский лидер.

При этом Байден подчеркнул, что когда его спросили в прямом эфире, считает ли он Путина убийцей, он "ответил честно".

"Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести", — добавил президент США.

В то же время Байден отметил, что встречался с Путиным ранее и назвал его "достойным противником", добавив, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Отметим также, что президент США Джо Байден подвергся критике со стороны Конгресса в Вашингтоне, в том числе своих же однопартийцев за того, что согласился встретиться с Путиным, а также с недостаточно жесткую позицию в отношении РФ.

В понедельник, во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден заявил, что все мировые лидеры, с кем он встречался во время европейского турне, поддержали необходимость этой встречи.

Напомним, встреча президентов США и России запланирована в среду, 16 июня, в Женеве, Швейцария.

Байден Джо (2785) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+3
Путин - *****.
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15.06.2021 07:27
+3
Жирную единицу народ Украины поставил мальдивскому геть-ману, дав ему увесистый пинок. И правильно сделал.
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15.06.2021 08:35
+2
Яволь,дядюшка Джо просто назвал вещи своими именами. И про кремлевскую крысу,и про Украину. Крыть нечем. ПреЗЕденту поставил жирную"двойку". Но,как говаривал когда-то давно наш декан: -Двойка-отличная оценка.Она просто показывает нерадивому студенту над какой темой нужно хорошо поработать. Золотые слова мудрого человека!
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15.06.2021 08:20
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Путин - *****.
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15.06.2021 07:27 Ответить
спасибо за честность
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15.06.2021 07:59 Ответить
за один стол с убийцей? тяжело Байдену....
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15.06.2021 07:34 Ответить
Ще вибачся(
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15.06.2021 07:35 Ответить
Он так же честно сказал, что Украина завшивилась корупцией ! И никто с ней тут не боролся и не борится ! В лучшем случае делают вид.
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15.06.2021 07:37 Ответить
честно было бы сказать, что плешфюрер это главный маньяк и террорист современности !
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15.06.2021 07:46 Ответить
Яволь,дядюшка Джо просто назвал вещи своими именами. И про кремлевскую крысу,и про Украину. Крыть нечем. ПреЗЕденту поставил жирную"двойку". Но,как говаривал когда-то давно наш декан: -Двойка-отличная оценка.Она просто показывает нерадивому студенту над какой темой нужно хорошо поработать. Золотые слова мудрого человека!
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15.06.2021 08:20 Ответить
Жирную единицу народ Украины поставил мальдивскому геть-ману, дав ему увесистый пинок. И правильно сделал.
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15.06.2021 08:35 Ответить
Чим Зєлєнскій кращий за Порошенка?
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15.06.2021 08:50 Ответить
З.: Ніколи не був при владі.
п.: У найвищій владі все життя.
З.: Заробляв на сцені і в фільмах, на очах десятків мільйонів людей.
п.: Рубав собі капустку тихо, в державних кабінетах, на всіх посадах. Країна слабла і бідніла, а йому капали сотні за сотнями мільйонів доларів.
З.: Жорстко критикував владу, яка нахабно багатіла, при тому, що країна котилась в болото.
п.: Чудово жив у владі, засновував СДПУо з Медведчуком, партію ригів, тощо, був у всіх найвищих органах влади - керував і в Нацбанку, і міністерством іноземних справ, і радою нацбезпеки і оборони, і міністром зовнішньої торгівлі в Януковича... І ще хєр знає ким. В результаті країна хиріла, а його кендюх ріс.

Вже цього цілком достатньо, щоб цього олігарха не просто турнути, а притягти до відповідальності.
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15.06.2021 09:08 Ответить
що за дурь? сам придумав, чи підсказали?
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15.06.2021 17:56 Ответить
Путин убийца и педофил,косоворотчик зассал честно ответить на вопрос,нужно еще спросить липецкого фабриканта,посмотрим как он выкрутится.
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15.06.2021 08:20 Ответить
Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно" - Цензор.НЕТ 787
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15.06.2021 08:20 Ответить
что иногда нужно заключать договоренности с соперниками. Источник: https://censor.net/ru/n3271426
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Соперники - убийцы?
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15.06.2021 08:29 Ответить
А ви розумні? Не кажучи вже про лідерів країн, навіть армійського командира можна назвати "вбивцею", якщо він посилає солдат на вірну смерть.
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15.06.2021 08:36 Ответить
Смерть в бою, не признается убийством, церковью, за такое "убийство", даже каяться не надо. Убийство, это когда кто-то, пришел в самую преуспевающую, и богатую страну Африки (Ливия), убили ее президента, после чего там погибли, и гибнут десятки, а может и сотни, тысяч людей. Байден тогда был вице - президентом, как и во время убийства Хусейна, и во время вторжения в 2015 году в Сирию....
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15.06.2021 09:03 Ответить
Ответ таков: я считаю, что в прошлом он (Путин. - Ред.) фактически признавал, что он был - что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", - отметил американский лидер. Источник: https://censor.net/ru/n3271426
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что в прошлом, он фактически признавал, он был, имели место определенные вещи, которые он мог сделать....

Так кто признал, что он убийца? Так он БЫЛ убийцей? Так он сделал, или только мог, те "определенные вещи", чтобы стать убийцей? Вот это задняя, рак отдыхает)))
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15.06.2021 08:39 Ответить
Бывших убийц,как и алкоголиков не бывает. Постоянно хочется повторить.
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15.06.2021 08:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/487096 Мне данное чувство не знакомо. Теоретически представив, думаю, чувство вины, преследовало бы постоянно
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15.06.2021 09:06 Ответить
Т.е мы все правильно понимаем.....из сказанного!, что Байден едет по сути договариваться с убийцей. Не, не ну это честно, это я честно сказал. И он Байден будет верить обещаниям того, для которого человеческая жизнь не имеет ценности. Т.е обещаниям маленьким зеленым, другой форме жизни, крайне настроенной на наше с вами уничтожение.
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15.06.2021 09:28 Ответить
 
 