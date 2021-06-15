Байден прокомментировал свои слова о "Путине-убийце": "Я ответил честно"
Глава Белого дома Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно назвать "убийцей".
Об этом американский лидер заявил в понедельник, во время пресс конференции по итогам саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Когда Байдена спросили, до сих пор ли он считает Путина убийцей, президент рассмеялся.
"Ответ таков: я считаю, что в прошлом он (Путин. - Ред.) фактически признавал, что он был - что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", — отметил американский лидер.
При этом Байден подчеркнул, что когда его спросили в прямом эфире, считает ли он Путина убийцей, он "ответил честно".
"Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести", — добавил президент США.
В то же время Байден отметил, что встречался с Путиным ранее и назвал его "достойным противником", добавив, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Отметим также, что президент США Джо Байден подвергся критике со стороны Конгресса в Вашингтоне, в том числе своих же однопартийцев за того, что согласился встретиться с Путиным, а также с недостаточно жесткую позицию в отношении РФ.
В понедельник, во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден заявил, что все мировые лидеры, с кем он встречался во время европейского турне, поддержали необходимость этой встречи.
Напомним, встреча президентов США и России запланирована в среду, 16 июня, в Женеве, Швейцария.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
п.: У найвищій владі все життя.
З.: Заробляв на сцені і в фільмах, на очах десятків мільйонів людей.
п.: Рубав собі капустку тихо, в державних кабінетах, на всіх посадах. Країна слабла і бідніла, а йому капали сотні за сотнями мільйонів доларів.
З.: Жорстко критикував владу, яка нахабно багатіла, при тому, що країна котилась в болото.
п.: Чудово жив у владі, засновував СДПУо з Медведчуком, партію ригів, тощо, був у всіх найвищих органах влади - керував і в Нацбанку, і міністерством іноземних справ, і радою нацбезпеки і оборони, і міністром зовнішньої торгівлі в Януковича... І ще хєр знає ким. В результаті країна хиріла, а його кендюх ріс.
Вже цього цілком достатньо, щоб цього олігарха не просто турнути, а притягти до відповідальності.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Соперники - убийцы?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
что в прошлом, он фактически признавал, он был, имели место определенные вещи, которые он мог сделать....
Так кто признал, что он убийца? Так он БЫЛ убийцей? Так он сделал, или только мог, те "определенные вещи", чтобы стать убийцей? Вот это задняя, рак отдыхает)))