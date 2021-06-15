Байден прокомментировал свои слова о "Путине-убийце": "Я ответил честно"

Глава Белого дома Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно назвать "убийцей".

Об этом американский лидер заявил в понедельник, во время пресс конференции по итогам саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Когда Байдена спросили, до сих пор ли он считает Путина убийцей, президент рассмеялся.

"Ответ таков: я считаю, что в прошлом он (Путин. - Ред.) фактически признавал, что он был - что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", — отметил американский лидер.

При этом Байден подчеркнул, что когда его спросили в прямом эфире, считает ли он Путина убийцей, он "ответил честно".

"Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести", — добавил президент США.

В то же время Байден отметил, что встречался с Путиным ранее и назвал его "достойным противником", добавив, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.

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Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Отметим также, что президент США Джо Байден подвергся критике со стороны Конгресса в Вашингтоне, в том числе своих же однопартийцев за того, что согласился встретиться с Путиным, а также с недостаточно жесткую позицию в отношении РФ.

В понедельник, во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден заявил, что все мировые лидеры, с кем он встречался во время европейского турне, поддержали необходимость этой встречи.

Напомним, встреча президентов США и России запланирована в среду, 16 июня, в Женеве, Швейцария.