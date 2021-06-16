Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19
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У вівторок влада Словенії провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство IBNA.
Зазначається, що за добу ПЛР-тести підтвердили 112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії.
Тижнем раніше рівень позитивних випадків COVID-19 становив 7,2%.
У МОЗ Словенії заявили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався карантинних обмежень та вакцинувався.
Однак, в той же час вакцинація населення і деякі обмежувальні заходи в країні продовжаться.
Топ коментарі
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+5 Влад Тараненко
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+3 Ольга Кочурко
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"Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% от всех жителей Словении."
То есть в Словении живёт всего 2000 человек?
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Slovenia declared the end of the epidemic
By Mladen Dragojlovic/ Published on: 15/06/2021
Slovenian authorities held a press conference on Tuesday to declare the end of the COVID-19 epidemic in the country.
The conference was attended by the State Secretary at the Ministry of Health Franc Vindišar and the State Secretary at the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities Mateja Ribič.
According to current data, a total of 2,330 PCR tests and 39,801 rapid antigen tests were conducted yesterday. The PCR tests confirmed 112 new infections, which amounts to a positivity rate of 4.8%. One week ago, the positivity rate was 7.2%. According to today's data, the seven-day average of confirmed cases is 132.
There are 769,248 people aged over 18 and 521,172 aged over 50 that have received the first dose of vaccine, while 551,906 people aged over 18 and 428,764 aged over 50 have been fully vaccinated.
а теперь шо? а все...(эх не проконсультировались с найвеличнейшим и его бандой-командой... они то уже на осень новую волну готовят ))))
Складаємо не хитру пропорцію 112-4,8 - Х-100, звідки слідує, що у Словенії менше 500 жителів. А решта - не жителі?
112:4.8*100=2333 грн
Ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, но надо быть готовыми ко всему.
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль