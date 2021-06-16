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Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19

У вівторок влада Словенії провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство IBNA.

Зазначається, що за добу ПЛР-тести підтвердили 112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії.

Тижнем раніше рівень позитивних випадків COVID-19 становив 7,2%.

У МОЗ Словенії заявили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався карантинних обмежень та вакцинувався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Однак, в той же час вакцинація населення і деякі обмежувальні заходи в країні продовжаться.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Не кажіть гоп. Ось Бубачка як поїде до Буковелю, тоді і взнаєте.
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16.06.2021 11:19
+5
Кто писал эту новость??
"Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% от всех жителей Словении."
То есть в Словении живёт всего 2000 человек?
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16.06.2021 11:19
+3
Объясните зачем у нас в Украине планируют продлевать карантин на лето когда всего 30 тысяч больных на 41 миллион населения осталось.
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16.06.2021 11:17
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везёт же людям)
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16.06.2021 11:14 Відповісти
Объясните зачем у нас в Украине планируют продлевать карантин на лето когда всего 30 тысяч больных на 41 миллион населения осталось.
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16.06.2021 11:17 Відповісти
Странный вопрос... А бабло распилить?
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16.06.2021 11:24 Відповісти
Я так полагаю, что если у Вас в квартире загорится занавеска, масса которой составдяет 0,01% от массы всех вещей в квартире, то Вы даже не пошевелитесь, пока кто-то не объяснит, зачем надо что-то предпринимать...
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16.06.2021 12:46 Відповісти
Надо Степанова им в помощь отправить и Ляшко вдогонку.. Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 3743
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16.06.2021 11:18 Відповісти
пинками )))
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16.06.2021 11:26 Відповісти
за что вы так не любите словенцев?)
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16.06.2021 11:36 Відповісти
Кто писал эту новость??
"Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% от всех жителей Словении."
То есть в Словении живёт всего 2000 человек?
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16.06.2021 11:19 Відповісти
Мне кажется, что перепостами занимаются люди, которые думать просто не способны. Тупо копируют и наполняют контент.
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16.06.2021 11:25 Відповісти
оригинал статьи откуда взяты данные:
///
Slovenia declared the end of the epidemic
By Mladen Dragojlovic/ Published on: 15/06/2021
Slovenian authorities held a press conference on Tuesday to declare the end of the COVID-19 epidemic in the country.
The conference was attended by the State Secretary at the Ministry of Health Franc Vindišar and the State Secretary at the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities Mateja Ribič.
According to current data, a total of 2,330 PCR tests and 39,801 rapid antigen tests were conducted yesterday. The PCR tests confirmed 112 new infections, which amounts to a positivity rate of 4.8%. One week ago, the positivity rate was 7.2%. According to today's data, the seven-day average of confirmed cases is 132.
There are 769,248 people aged over 18 and 521,172 aged over 50 that have received the first dose of vaccine, while 551,906 people aged over 18 and 428,764 aged over 50 have been fully vaccinated.
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16.06.2021 11:29 Відповісти
прочитайте внимательней)
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16.06.2021 11:37 Відповісти
Новость после моего комментария исправили. У меня цитата с изначальным вариантом новости
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16.06.2021 11:40 Відповісти
В Словении 2 миллиона 79 тыс человек. А 4,8 % это коэффициент позитивности проб на коронавирус, связанный с количеством антител.
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16.06.2021 12:16 Відповісти
Не кажіть гоп. Ось Бубачка як поїде до Буковелю, тоді і взнаєте.
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16.06.2021 11:19 Відповісти
Нарасие зато во всю бушует...
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16.06.2021 11:23 Відповісти
то фігня, у нас на осінь вже запланована "чергова хвиля". курточку а-ля Степанов хоче кожний міністр.
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16.06.2021 11:24 Відповісти
ничесе... а могли б еще из фонда дороги подлатать...ну или ментам отстегнуть...
а теперь шо? а все...(эх не проконсультировались с найвеличнейшим и его бандой-командой... они то уже на осень новую волну готовят ))))
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16.06.2021 11:25 Відповісти
Прочитав эту новость, где-то под конопляным деревом в ап, заплакал величайший мастер спорта по борьбе с короновирусом.
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16.06.2021 11:27 Відповісти
та погодите, щас им свежачка завезут.
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16.06.2021 11:38 Відповісти
"112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії."
Складаємо не хитру пропорцію 112-4,8 - Х-100, звідки слідує, що у Словенії менше 500 жителів. А решта - не жителі? Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 6937
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16.06.2021 11:40 Відповісти
Чуть неправильно посчитал)
112:4.8*100=2333 грн
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16.06.2021 12:12 Відповісти
Ой, то есть человек)
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16.06.2021 12:13 Відповісти
тю . Зеля тоже так может . хоть завтра с утра курнет и объявит Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 1380
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16.06.2021 12:13 Відповісти
некоторые ограничительные меры в стране продолжатся---никто с вас намордники уже не снимет, пока сами не снимете
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16.06.2021 12:31 Відповісти
Карантин в Украине продлят до 31 августа.
Ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, но надо быть готовыми ко всему.
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль
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16.06.2021 14:01 Відповісти
 
 