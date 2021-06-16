Кабмін погодив призначення Живицького головою Сумської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нового голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА). На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки ще не бажаємо... давайте дочекаємося затвердження і далі будемо співпрацювати з вами в новій якості. Поки ви ще чинний заступник міністра, так що вам успіхів і всього самого доброго", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

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Зазначимо, у 2016 році Живицький був керівником апарату Сумської ОДА, а з вересня 2019 року - першим заступником міністра розвитку громад і територій України та курирував ЖКГ. У 2020 році перейшов на позицію заступника міністра інфраструктури.

Нагадаємо, на сьогодні посаду голови Сумської ОДА обіймає Василь Хома, його призначили в листопаді 2020 року.