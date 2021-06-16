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Новости Политика Украины
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ОГА (2376) Сумская область (1872) Шмыгаль Денис (2330) Живицкий Дмитрий (242)

Кабмин согласовал назначение Живицкого главой Сумской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал назначение Живицкого главой Сумской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение нового главы Сумской областной государственной администрации (ОГА). На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока еще не желаем… давайте дождемся утверждения и далее будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий заместитель министра, так что вам успехов и всего самого доброго", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

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Отметим, в 2016 году Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА, а с сентября 2019 году - первым заместителем министра развития общин и территорий Украины и курировал ЖКХ. В 2020 году перешел на позицию замминистра инфраструктуры.

Напомним, на сегодня должность главы Сумской ОГА занимает Василий Хома, его назначили в ноябре 2020 года.
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Що ж то за хазяїн, що ж то за Хома......
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16.06.2021 14:43 Ответить
Вангую, що наступний буде в грудні.
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16.06.2021 15:19 Ответить
 
 