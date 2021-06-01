Будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал увольнение несколько глав ОГА (областных государственных администраций) в течение ближайших двух недель.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - сказал Тимошенко.

Он также отметил: "нам в помощь будет формат проведения ускоренных курсов в академии при президенте, куда мы набираем людей в несколько потоков".

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По словам Тимошенко, в Офисе президента "смогли, в целом уравновесить историю с мэрами".

"С ними нужно находить точки соприкосновения, у них есть свои просьбы, проблемы и мы стараемся их решать", - сказал замглавы ОП.