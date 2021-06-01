Будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував звільнення кількох глав ОДА (обласних державних адміністрацій) протягом найближчих двох тижнів.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Відразу скажу - будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Розкривати такі заміни поки зарано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - сказав Тимошенко.
Він також зауважив: "нам у допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президенті, куди ми набираємо людей у кілька потоків".
За словами Тимошенка, в Офісі Президента "змогли в цілому врівноважити історію з мерами".
"З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати", - сказав заступник голови ОП.
Будь ласка, зачекайте...