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Новини Політика України
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Будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував звільнення кількох глав ОДА (обласних державних адміністрацій) протягом найближчих двох тижнів.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Відразу скажу - будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Розкривати такі заміни поки зарано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - сказав Тимошенко.

Він також зауважив: "нам у допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президенті, куди ми набираємо людей у кілька потоків".

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За словами Тимошенка, в Офісі Президента "змогли в цілому врівноважити історію з мерами".

"З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати", - сказав заступник голови ОП.

Автор: Наталя Джума
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який пафос. "уравновешивать отношения с мерами, удовлетворяя их просьбы". Цікаво, яку просьбу мера може врівноважити секретарка?
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01.06.2021 12:45 Відповісти
А вы друзья, как не садитесь , всё в музыканты не годитесь...
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01.06.2021 14:23 Відповісти
А ви в Ігоря Валерійовича запитали? Дивіться, а то дасть всім ремня, бо сам хоче його забрати, коли доведе до вартості 2 копійки.
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01.06.2021 14:41 Відповісти
І шо? Толку з них - вони зараз абсолютно нічого не вирішують.
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01.06.2021 15:31 Відповісти
 
 