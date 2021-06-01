Будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував звільнення кількох глав ОДА (обласних державних адміністрацій) протягом найближчих двох тижнів.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Відразу скажу - будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Розкривати такі заміни поки зарано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - сказав Тимошенко.

Він також зауважив: "нам у допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президенті, куди ми набираємо людей у кілька потоків".

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За словами Тимошенка, в Офісі Президента "змогли в цілому врівноважити історію з мерами".

"З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати", - сказав заступник голови ОП.