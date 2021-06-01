Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, бо на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси, і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу Президента в цілому практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.

Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість глав адміністрацій, зазначивши, що "десь, не сперечаюся, промахнулися".

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