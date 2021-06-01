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Новини Політика України
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Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, бо на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси, і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу Президента в цілому практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.

Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість глав адміністрацій, зазначивши, що "десь, не сперечаюся, промахнулися".

Також дивіться: Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Да, теперь назначают кумовьев, жен...
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01.06.2021 11:38
+3
Ага,артистами началась,те которые муж жены.
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01.06.2021 11:31
+3
Теперь назначают пешек бизнесменов , и если что, пешку нах с поля, а бизнесмен чистенький , отличная партия ))))
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01.06.2021 11:35
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Бизнесменами они будут становиться в процессе.
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7632
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01.06.2021 11:30 Відповісти
зебилы, места закончились. Можете расходиться по домам.
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01.06.2021 11:30 Відповісти
это кто вообще? зам клерка клоуна?
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Ага,артистами началась,те которые муж жены.
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01.06.2021 11:31 Відповісти
Теперь назначают пешек бизнесменов , и если что, пешку нах с поля, а бизнесмен чистенький , отличная партия ))))
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01.06.2021 11:35 Відповісти
Да, теперь назначают кумовьев, жен...
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01.06.2021 11:38 Відповісти
У "бизнесменів" Бєні та Ахмєта тепер свої преЗедент та прем'єр.
Навіщо їм особисто світитись у владі? Все зроблять їхні слуги.
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01.06.2021 11:49 Відповісти
Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3522 Она или умственно отсталая или живет в своей инопланетной реальности
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01.06.2021 12:06 Відповісти
Почалася епоха клоунів.
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01.06.2021 12:09 Відповісти
т.е. они учатся на нас с Вами, экспериментируют и докладывают об этом.... )))

Напоминает анекдот, когда у раввина спрашивали совета, что сделать чтобы куры не дохли. После того как раввин раздал кучу "рекомендаций" а все куры всеравно сдохли, он резюмировал: "Жаль, у меня еще столько идей осталось ....." )))
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01.06.2021 12:09 Відповісти
Почалась практика призначення злодійкуватих невігласів
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01.06.2021 12:35 Відповісти
Звісно закінчилася. Зараз вишукуються у чергу пацієнти психоневрологічних диспансерів на вакантні посади до ЗЕадміністрації.
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01.06.2021 15:10 Відповісти
З 95 квартала не всі ще прилаштовані. Та і куми є у багатьох "нових ліц"
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01.06.2021 17:08 Відповісти
 
 