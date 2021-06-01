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Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі Президента "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, бо на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси, і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу Президента в цілому практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.
Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість глав адміністрацій, зазначивши, що "десь, не сперечаюся, промахнулися".
Топ коментарі
+4 Welle
показати весь коментар01.06.2021 11:38
+3 асфальт
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+3 Александр Лихошва
показати весь коментар01.06.2021 11:35
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Навіщо їм особисто світитись у владі? Все зроблять їхні слуги.
Напоминает анекдот, когда у раввина спрашивали совета, что сделать чтобы куры не дохли. После того как раввин раздал кучу "рекомендаций" а все куры всеравно сдохли, он резюмировал: "Жаль, у меня еще столько идей осталось ....." )))